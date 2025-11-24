এজের ঐতিহাসিক হ্যাটট্রিক, ডার্বি জিতে লিগে শীর্ষস্থান মজবুত করল আর্সেনাল
নর্থ লন্ডন ডার্বিতে 47 বছর হ্য়াটট্রিক করলেন এজে ৷
Published : November 24, 2025 at 11:50 AM IST
লন্ডন, 24 নভেম্বর: বার্নলিকে 2-0 গোলে হারিয়ে কাঁধে নিঃশ্বাস ফেলছিল চেলসি ৷ ফলত রবিবার ঘরের মাঠে টটেনহ্যামকে হারিয়ে লিগ টেবলের শীর্ষে ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে মরিয়া ছিল আর্সেনাল ৷ সেই লক্ষ্যে সফল তাঁরা ৷ এদিন নর্থ লন্ডন ডার্বি বড় ব্যবধানে জিতে চেলসির সঙ্গে ছ'পয়েন্টের ব্যবধান বাড়িয়ে নিল গানার্স ৷ হ্যাটট্রিক করে সেই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন এবেরেচি এজে ৷ আর্সেনালের হয়ে আরেকটি গোল করলেন লিয়ান্দ্রো ত্রসার্দ ৷
উল্টোদিকে রিচার্লিসন দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান কমালেও এমিরেটস স্টেডিয়ামে এদিন ধারেভারে আর্সেনালের কাছাকাছিই পৌঁছতে পারেনি স্পারস ৷ পরিসংখ্যান বলছে ডার্বিতে এদিন 57 শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখে বাজিমাত করেছে মিকেল আর্তেতার ছেলেরা ৷ 17টি শটের মধ্যে গোল লক্ষ্য করে গিয়েছে আটটি ৷ পক্ষান্তরে সারা ম্যাচে সর্বসাকুল্যে তিনটি শট নিতে সক্ষম হয়েছে অতিথি দল টটেনহ্যাম ৷
- চতুর্থ ফুটবলার হিসেবে নর্থ লন্ডন ডার্বিতে হ্যাটট্রিক এজের: ম্য়াচের 36 মিনিটে বেলজিয়াম ফুটবলার ত্রসার্দ আর্সেনালের হয়ে ডেডলক ভাঙলেও এদিন এমিরেটস রাঙিয়ে দিলেন এবেরেচি এজে ৷ প্রিমিয়র লিগের ইতিহাসে এদিন 400তম হ্যাটট্রিকটি এল ইংরেজ ফুটবলারের পা থেকে ৷ সবচেয়ে বড় কথা 47 বছর পর নর্থ লন্ডন ডার্বিতে হ্যাটট্রিকের কৃতিত্ব অর্জন করলেন কোনও ফুটবলার ৷ চতুর্থ ফুটবলার হিসেবে এই ডার্বিতে হ্য়াটট্রিক করে টেড ড্র্যাকে (1934), টেরি ডায়সন (1961) এবং অ্যালান সান্ডারল্যান্ডের (1978) সঙ্গে এলিট ক্লাবে পা রাখলেন এজে ৷
STATEMENT MADE. pic.twitter.com/X0LrLDphPR— Arsenal (@Arsenal) November 23, 2025
প্রথমার্ধেই এদিন স্কোরশিটে নাম তুলে ফেলেন তিনি ৷ 41 মিনিটে প্রথম গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে যথাক্রমে 46 এবং 76 মিনিটে গোল করে হ্য়াটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি ৷ ইতিহাস গড়ে স্কাই স্পোর্টসকে এই আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার বলেন, "নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত কৃতিত্ব ৷ আনন্দের একটা দিন ৷ সবচেয়ে বড় কথা দলকে জেতাতে পারায় এই পারফরম্যান্সটা স্পেশাল হয়ে থেকে যাবে ৷ আমি হ্যাটট্রিকের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম ৷ সেটা হওয়ায় ভীষণই কৃতজ্ঞ ৷ আমার পরিবার এখানে থাকায় এই হ্য়াটট্রিক আরও বেশি স্পেশাল আমার কাছে ৷"
Ready to watch it all over again? Thought so 👀— Arsenal (@Arsenal) November 23, 2025
Enjoy that instant north London derby classic right here 📺 pic.twitter.com/VZn5yOmWbt
গতবছর দ্বিতীয়স্থানে শেষ করার পর ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতি মরশুমে শুরু থেকেই ফোকাসড আর্সেনাল ৷ এখনও পর্যন্ত ধারাবাহিক ভালো পরাফরম্যান্সে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে তাঁরা ৷ রবিবার ঘরের মাঠে লিগের দ্বাদশ ম্য়াচ খেলতে নেমে নবম জয়টি তুলে নিল আর্তেতার ছেলেরা ৷ দু'টি ড্র এবং একটি মাত্র ম্য়াচে হার ৷ 12 ম্যাচে 29 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তাঁরা ৷ সমসংখ্যক ম্যাচে 23 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে চেলসি ৷