স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসি 'বধ', ক্যারাবাও কাপ ফাইনালের পথে এগোল আর্সেনাল
অ্য়াওয়ে ম্য়াচে জয় নিয়ে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগ ঘরের মাঠে খেলবে 'গানার্স' ৷
Published : January 15, 2026 at 1:17 PM IST
লন্ডন, 15 জানুয়ারি: সারা ম্য়াচে যা সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তাতে এক গোল নয় ৷ কমপক্ষে তিন-চার গোলে এগিয়ে থেকে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে নামতে পারত তাঁরা ৷ কিন্তু কনভার্শন রেট ঠিকঠাক না-হওয়ায় মাত্র এক গোলে এগিয়ে থেকে চেলসির বিরুদ্ধে ক্য়ারাবাও কাপের ফিরতি সেমিফাইনালে নামবে আর্সেনাল ৷ বুধবার শেষ চারের প্রথম পর্বে 3-2 গোলে জয় ছিনিয়ে নিল 'গানার্স' ৷
প্রিমিয়র লিগ টপারদের হয়ে এদিন তিনটি গোল করলেন বেন হোয়াইট, ভিক্টর গিয়োকেরেস এবং মার্টিন জুবিমেন্ডি ৷ অন্যদিকে 'ব্লুজ'-এর জোড়া গোল আলোজান্দ্রো গার্নাচোর ৷ এদিন হোম টিম চেলসি যেখানে সারা ম্য়াচে গোল লক্ষ্য করে ন'টি শট নেয়, সেখানে আর্সেনাল 17টি শট নেয় গোলে ৷ যদিও বল পজেশনের নিরিখে সামান্য এগিয়ে ছিল লিয়াম রোজেনিয়োর দল ৷ তবে ক্লাবের হোমগ্রাউন্ড স্ট্য়ামফোর্ড ব্রিজে কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশটা সুখের হল না ফুলহ্য়াম, হাল সিটির প্রাক্তনীর ৷
কেবল প্রিমিয়র লিগ নয়, বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আর্সেনাল ৷ পাশাপাশি এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে প্রবেশ করা মিকেল আর্তেতা প্রশিক্ষণাধীন দল এদিন সাত মিনিটে প্রথম গোলটি তুলে নেয় ৷ ডেকালান রাইসের মাপা কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে 1-0 করেন হোয়াইট ৷ প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় তাঁরা ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বেন হোয়াইটের বাড়ানো বল ধরেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গিয়োকেরেস ৷ 1 নভেম্বরের পর ফের গোল এল সুইডিশ ফুটবলারের থেকে ৷ স্কোরশিটে নাম তুলে নিন্দুকদের জবাব দিলেন তিনি ৷ দু'গোলে পিছিয়ে থাকা চেলসি অবশ্য এরপর ম্য়াচে ফেরে ৷ 57 মিনিটে কোল পালমারের সেন্টার ধরে ঠান্ডা মাথায় তা জালে রাখেন গার্নাচো ৷ কিন্তু 71 মিনিটে মার্টিন জুবিমেন্ডি ফের গানারদের এগিয়ে দিলে চেলসির হার নিশ্চিত হয়ে যায় সেখানেই ৷
83 মিনিটে অবশ্য কর্নার থেকে আংশিক প্রতিহত হওয়া বল দুরন্ত সাইড-ভলিতে জালে রেখে চেলসিকে ম্য়াচে রাখেন সেই গার্নাচো ৷ তবে শেষমেশ এক গোলের ব্যবধান ধরে রেখে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল ৷ আগামী 3 ফেব্রুয়ারি এমিরেটসে অনুষ্ঠিত হবে সেমিফাইনালে ফিরতি লেগ ৷ অন্য সেমিফাইনালের প্রথম লেগে নিউক্য়াসলকে 2-0 গোলে হারিয়ে ফাইনালে এক পা বাড়িয়ে রেখেছে ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি ৷