থামল ভিলার অশ্বমেধের দৌড়, বড় জয়ে শীর্ষে থেকে বছর শেষ করল আর্সেনাল

থামল ভিলার অশ্বমেধের দৌড়, বড় জয়ে শীর্ষে থেকে বছর শেষ করল আর্সেনাল
টানা 11 ম্য়াচ জয়ের পর গানার্সের কাছে 1-4 গোলে হারল অ্যাস্টন ভিলা ৷
Published : December 31, 2025 at 12:33 PM IST
লন্ডন, 31 ডিসেম্বর: প্রিমিয়র লিগে টানা আট ৷ সবধরনের প্রতিযোগিতা ধরলে টানা 11 ম্য়াচ জিতে বছরের শেষ ম্য়াচে আর্সেনালের মুখোমুখি হয়েছিল অ্যাস্টন ভিলা ৷ আড়াই মাসেরও বেশি সময় পর এমিরেটসে থামল অ্য়াস্টন ভিলার অশ্বমেধের দৌড় ৷ অ্য়াওয়ে ম্য়াচে এদিন 1-4 গোলে হারল উনাই এমেরি অ্যান্ড কোম্পানি ৷
অন্য়দিকে বড় জয়ে বছর শেষ করল গানার্স ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা ম্য়াঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধান গড়ে প্রিমিয়র লিগের শীর্ষে অবস্থান মজবুত রাখল তাঁরা ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন এমিরেটসে অ্য়াস্টন ভিলা যদি আর্সেনালকে হারিয়ে দিত তাহলে সিটিকে টপকে পয়েন্টের নিরিখে মিকেল আর্তেতার দলকে ছুঁয়ে ফেলত তাঁরা ৷ কিন্তু সেটা হল না ৷
ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ ও ইউরোপা লিগ মিলিয়ে শেষ 11টি ম্য়াচ টানা জিতে এদিন এমিরেটসে নেমেছিলেন উনাই এমেরির ছেলেরা ৷ প্রিমিয়র লিগে শেষ আট ম্য়াচে তাঁদের টানা জয় 1910 সালের পর ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে লম্বা ৷ এদিন সেই জয়ের ধারায় ছেদ পড়ল ৷ আর্সেনালের হয়ে ঘরের মাঠে চারটি গোল করলেন যথাক্রমে গ্য়াব্রিয়েল মাগালহায়েস, মার্টিন জুবিমেন্ডি, লিয়ান্দ্রো ত্রসার্দ এবং গ্য়াব্রিয়েল জেসুস ৷
প্রথমার্ধ গোলশূন্য রেখে টানা 12 ম্য়াচ জয়ের আশা এমিরেটসে এদিন জিইয়ে রেখেছিল অতিথি দল ৷ কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে গোল উৎসব শুরু করেন মিকেল আর্তেতার ছেলেরা ৷ 48 মিনিটে কর্নার থেকে প্রথম গোল মাগালহায়েসের ৷ চার মিনিট বাদে 2-0 করে আর্সেনাল ৷ মার্টিন ওডেগার্ডের থ্রু বল ধরে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জুবিমেন্ডি ৷
69 মিনিটে লিয়ান্দ্রো ত্রসার্দ তৃতীয় গোলের সঙ্গে তিন পয়েন্টও নিশ্চিত করেন দলের ৷ বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শটে 3-0 করেন বেলজিয়ামের জাতীয় দলের ফুটবলার ৷ ন'মিনিট বাদে জেসুসের গোল ছিল ভিলার কফিনে শেষ পেরেক ৷ ত্রসার্দের বাড়ানো বল ধরেই 4-0 করেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ৷ সংযুক্তি সময়ে ওলি ওয়াটকিন্সের গোল অ্যাস্টন ভিলার জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার হয়েই রয়ে যায় ৷
ভিলাকে হারিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের ঝুলিতে 19 ম্য়াচে এখন 45 পয়েন্ট ৷ এক ম্য়াচ কম খেলে পাঁচ পয়েন্ট কম নিয়ে দু'য়ে সিটি ৷ 19 ম্য়াচে 39 পয়েন্ট নিয়ে তিনে অ্যাস্টন ভিলা ৷