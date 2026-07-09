সাড়ে তিন দশক পর বয়েজ সিঙ্গলসের কোয়ার্টারে কোনও ভারতীয়, উইম্বলডনে নজির অর্ণবের

সাড়ে তিন দশক পর বয়েজ সিঙ্গলসের কোয়ার্টারে কোনও ভারতীয়, উইম্বলডনে নজির অর্ণবের
লিয়েন্ডার পেজের নজির ছুঁয়ে উইম্বলডনে বয়েজ সিঙ্গলসের শেষ আটে অর্ণব পাপরকর ৷
Published : July 9, 2026 at 12:34 PM IST
লন্ডন, 9 জুলাই: অল ইংল্য়ান্ড ক্লাবে স্বপ্নের দৌড় অব্য়াহত অর্ণব পাপারকরের ৷ মঙ্গলবার জাপানের রিয়ো তাবাতা'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে উইম্বলডন বয়েজ সিঙ্গলসের শেষ আটে এই ভারতীয় প্লেয়ার ৷ 36 বছর আগে শেষবার ভারতীয় প্লেয়ার হিসেবে বয়েজ সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন লিয়েন্ডার পেজ ৷ কিংবদন্তির সেই নজির ছুঁয়ে ইতিহাসে মহারাষ্ট্রের অর্ণব ৷
1990 সালে শেষ ভারতীয় প্লেয়ার হিসেবে বয়েজ সিঙ্গলসের শেষ আটে পৌঁছেছিলেন লিয়েন্ডার ৷ মাঝের সময়ে আর কোনও ভারতীয় প্লেয়ার উইম্বলডন বয়েজ সিঙ্গলসের শেষ আটে পৌঁছননি ৷ শেষমেষ কাটল সেই খরা ৷ জুনিয়র ব়্যাংকিংয়ে 19তম স্থানে থেকে চলতি উইম্বলডনে প্রবেশ করেছেন অর্ণব পাপারকর ৷ মাত্র 52 মিনিটে এদিন জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করেন ভারতীয় প্লেয়ার ৷
অর্ণবের পক্ষে ম্যাচের ফল 6-2, 6-1 ৷ শেষ আটে আমেরিকার কোয়ালিফায়ার জর্ডান লি'র মুখোমুখি হবেন বছর আঠারোর অর্ণব ৷ এর আগে শেষ ভারতীয় হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জুনিয়রের শেষ আটে পৌঁছেছিলেন ইয়ুকি ভাম্ব্রি ৷ 2009 সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের জুনিয়র পর্যায়ে শেষ আটে পৌঁছেছিলেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, ওই বছরেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জুনিয়র খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷ অর্থাৎ, বলাই যায় 2009 সালের পর গ্র্যান্ড স্ল্যামের জুনিয়র পর্যায়ে ভারতের সেরা ফলাফল এল অর্ণবের হাত ধরে ৷
India's No. 1 🇮🇳 Arnav Paparkar storms into the Quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026 🔥— Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) July 8, 2026
Arnav continued his impressive run at the Championships with a dominant 6-2, 6-1 straight-sets victory over (JR 30) 🇯🇵 Ryo Tabata, booking his place in the quarterfinals.
He will next… pic.twitter.com/xfE2A9gCHW
চলতি উইম্বলডনের আগে দু'বার জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছিলেন অর্ণব ৷ কিন্তু জোড়া ম্য়াচেই হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷ তবে এদিন রিয়ো তাবাতা'কে দাঁড়াতেই দিলেন না ভারতীয় ৷ সারা ম্য়াচে এদিন তাবাতা'র সার্ভিসের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করে যান অর্ণব ৷ প্রথম সেট ভারতীয় প্লেয়ার 6-2 ব্যবধানে জিতে নেওয়ার পর মনে হয়েছিল দ্বিতীয় সেটে বুঝি প্রত্য়াবর্তন করবেন তাবাতা ৷ কিন্তু দ্বিতীয় সেটে আরও ধরাশায়ী হতে হয় জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৷ 6-1 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জিতে ইতিহাসে নাম তুলে ফেলেন অর্ণব ৷
ইতিহাস গড়ে পুনের কিশোর বলেন, "আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সার্ভিস নিয়ে সমস্য়া হচ্ছে ওর ৷ তবে ম্য়াচ চলাকালীন কখনও কখনও প্লেয়াররা নিজের ছন্দ ফিরে পান ৷ তাই ম্য়াচ জয়ের জন্য আমি কেবল নিজের খেলাতেই মনোনিবেশ করেছিলাম ৷"