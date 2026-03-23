হুমকি পাঠাল জঙ্গি সংগঠন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পিএসএলে স্মিথরা !

হুমকি পাঠাল জঙ্গি সংগঠন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পিএসএলে স্মিথরা !
আগামী 26 মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে পাকিস্তান সুপার লিগের একাদশ সংস্করণ ৷ যা হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ৷
Published : March 23, 2026 at 5:26 PM IST
লাহোর, 23 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জের অপ্রতুল জ্বালানি ৷ তাছাড়া দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতাও রয়েছে ৷ ফলত ফাঁকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পাকিস্তান সুপার লিগ ৷ পুরোটা না-হলেও অন্ততপক্ষে লিগের প্রথম পর্ব হবে দর্শকহীন স্টেডিয়াম ৷ রবিবার এমনটা নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ আর এবার প্রশ্নের মুখে পিএসএলে অংশ নিতে চলা বিদেশি ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা ৷ কারণ, 26 মার্চ থেকে শুরু হতে চলা পিএসএল থেকে ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথদের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিল জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-আহরর ৷
আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে পিএসএলের একাদশ সংস্করণ ৷ যার ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে লাহোর এবং করাচি, মাত্র দু'টি ভেন্যুতে ৷ এমন সময় বিদেশি ক্রিকেটারদের হুমকি দিয়ে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জঙ্গি সংগঠন সাফ জানিয়ে দিল, পিএসএলে অংশগ্রহণ করলে জীবনের ঝুঁকি রয়েছে বিদেশি ক্রিকেটারদের ৷
সংগঠনের কম্য়ান্ডারকে উদ্ধৃত করে দ্য় গার্ডিয়ান লিখেছে, "বিদেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলোকে আমাদের উপদেশ তারা যেন ক্রিকেটারদের পাকিস্তানে না-পাঠায় ৷ পাঠালে যা ঘটবে তার দায়িত্ব আমরা কোনওভাবেই গ্রহণ করব না ৷" এমনকী পিএসএলের ম্য়াচ হতে না-দেওয়ার বিষয়ে বদ্ধপরিকর জঙ্গি সংগঠনটি ৷ বিবৃতিতে তারা বলেছে, "আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব আমরা করব ৷ কিন্তু ম্য়াচ কোনওভাবেই হতে দেব না ৷ টুর্নামেন্ট যাতে না-হয় এবং ক্রিকেটাররা যাতে মাঠে নামতে না-পারে তার জন্য সবকিছু করব আমরা ৷"
Armed opposition groups in Pakistan have issued a statement urging all foreign players participating in the Pakistan Super League (PSL) cricket matches to avoid traveling to Pakistan, stating that their security is not guaranteed and there is a risk of harm.
অজি তারকা ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ, অ্যাডাম জাম্পাদের পাশাপাশি পিএসএলে অংশ নিতে চলেছেন ডেভন কনওয়ে, মইন আলির মতো অন্য়ান্য দেশের নামিদামী ক্রিকেটাররাও ৷ জঙ্গি সংগঠনের হুমকির পাল্টা কোনও মন্তব্য পাওয়া না-গেলেও পিসিবি লিগের নিরাপত্তা ইতিমধ্যেই বাড়িয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ হুমকির মাঝেই সোমবার স্টিভ স্মিথ তাঁর পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুলতান সুলতানসে যোগ দিয়েছেন ৷
আগামী 26 মার্চ পাকিস্তান সুপার লিগের উদ্বোধনী ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন লাহোর কালান্ডার্স মুখোমুখি হবে হায়দরাবাদ কিংসমেন-এর ৷ লাহোরে প্রাথমিকভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা বাতিল করেছে পিসিবি ৷