ফের বিশ্বরেকর্ডে ডুপ্লান্টিস, 14 বার নিজেই ভাঙলেন নিজের নজির
সবমিলিয়ে 15 বারের জন্য বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন সুইডেনের পোল ভল্ট কিংবদন্তি ৷
Published : March 13, 2026 at 11:49 AM IST
উপসালা (সুইডেন), 13 মার্চ: আর্মান্ড মোন্ডো ডুপ্লান্টিস এবং বিশ্বরেকর্ড সমার্থক হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই ৷ বর্তমানে নিজেই নিজের রেকর্ড ভেঙে পোল-ভল্টে উচ্চতার নয়া নয়া রেকর্ড সেট করছেন সুইডেনের আর্মান্ড ডুপ্লান্টিস ৷ অনুরাগীরা যাঁকে ভালোবেসে ডাকেন 'মোন্ডো' নামে ৷ বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে আরও একটি বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নতুন উচ্চতায় পৌঁছলেন কিংবদন্তি ৷ নিজেই নিজের রেকর্ড ভাঙলেন 14 বার আর সবমিলিয়ে 15 বারের জন্য বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন মোন্ডো ৷ দু'বারের অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন্স এদিন উপসালায় মোন্ডো ক্লাসিকে লাফালেন 6.31 মিটার ৷
বৃহস্পতিবারের আগে 6.30 মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ড নিজের নামে রেখেছিলেন সুইডিশ তারকা ৷ এদিন সেই রেকর্ডে ভেঙে আরও এক সেন্টিমিটার বেশি লাফালেন মোন্ডো ৷ উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতাটি ছিল বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের ইন্ডোর ট্যুর সিলভার মিটের অংশ ৷