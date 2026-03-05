চাঁদের হাট দক্ষিণ মুম্বই, সচিন-পুত্রের বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটের 'রি-ইউনিয়ন'

চাঁদের হাট দক্ষিণ মুম্বই, সচিন-পুত্রের বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটের 'রি-ইউনিয়ন'
অর্জুন তেন্ডুলকরের বিয়ে উপলক্ষে দক্ষিণ মুম্বইয়ের ভেন্যুতে ভারতীয় ক্রিকেটের তারকাদের সমাগম ৷
March 5, 2026
মুম্বই, 5 মার্চ: বাজল সানাই, চারহাত এক হল অর্জুন তেন্ডুলকর ও সানিয়া চান্দকের ৷ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ মুম্বইয়ের একটি প্রাইভেট ভেন্যুতে গাঁটছড়া বাঁধলেন সচিন তেন্ডুলকরের একমাত্র পুত্র ৷ মুম্বইয়ে আজ টি-20 বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে ইংল্য়ান্ডের ৷ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে স্বাভাবিকভাবেই বসবে চাঁদের হাট ৷ তার আগে লক্ষ্মীবারের সকালে সচিন-পুত্রের বিয়ে সাক্ষী থাকল তারকাদের হাটের ৷ ক্রিকেট তো ছিলই, অর্জুন-সানিয়ার বিয়েতে মিলেমিশে একাকার শিল্প এবং বিনোদুনিয়ার বড় বড় নামেরাও ৷
পরিবার, ঘনিষ্ঠদের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের তাবড় ব্যক্তিদের আগমনে দক্ষিণ মুম্বইয়ের ভেন্যু স্বাভাবিকভাবেই ছিল গমগমে ৷ সকলেই আশীর্বাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন নবদম্পতিকে ৷ তবে যে বিষয়টি উল্লেখ না-করলেই নয়, তা হল 'মাস্টার-ব্লাস্টার'-এর ছেলের বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটের পুনর্মিলন ৷ সস্ত্রীক মহেন্দ্র সিং ধোনি, সুনীল গাভাসকর, যুবরাজ সিং, জাহির খান, হরভজন সিং কে ছিলেন না সেখানে ৷ এমনকী সেমিফাইনালের আগে ক্রিকেট ইশ্বরের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে অর্জুন-সানিয়ার বিয়েতে সস্ত্রীক হাজির হয়েছিলেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরও ৷ ছিলেন আইসিসি চেয়ারম্য়ান জয় শাহ-ও ৷
এছাড়া সচিন-পুত্রের বিয়েতে হাজির ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়, অনিল কুম্বলে, রবি শাস্ত্রী, ইরফান পাঠান, ইউসুফ পাঠান, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, সুরেশ রায়নার মত সচিন তেন্ডুলকরের একদা সতীর্থরা ৷ সবমিলিয়ে অর্জুন তেন্ডুলকরের বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটের রি-ইউনিয়নটা জমে গেল বলা যায় ৷ জাতীয় দলের হেড কোচের পাশাপাশি দক্ষিণ মুম্বইয়ের ভেন্যুতে দেখা মিলল জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকরেরও ৷
এছাড়া বিনোদুনিয়ার বড় বড় নামেদের মধ্যে সচিন-পুত্রের বিয়েতে হাজির ছিলেন অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ৷ এসেছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকড়-সহ অন্য়ান্যরা ৷ গতবছর অগস্টে খানিকটা চুপিসারেই বাগদান পর্ব সেরেছিলেন ক্রিকেটার অর্জুন তেন্ডুলকর ৷ অনুরাগীদের অলক্ষ্যেই শিল্পপতি রবি ঘাইয়ের নাতনি সানিয়া চান্দকের সঙ্গে দুই পরিবারের সদস্য এবং প্রিয়জনদের উপস্থিতিতে হয়েছিল বাগদান ৷
- কে এই রবি ঘাই: কর্নেল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব হোটেল অ্য়াডমিনিস্ট্রেশনের স্নাতক শিল্পপতি রবি ঘাই ৷ 1967 সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর দেশে ফিরে পারিবারিক ব্য়বসার হাল ধরেছিলেন রবি ঘাই ৷ মুম্বই তথা দেশের জনপ্রিয় হসপিটালিটি এবং ফুড ভেঞ্চার গ্র্য়াভিস গ্রুপের প্রধান তিনি ৷ মুম্বইয়ে আন্তর্মহাদেশীয় হোটেল রয়েছে তাঁর ৷ পাশাপাশি বিখ্য়াত আইসক্রিম ব্র্যান্ড ব্রুকলিন ক্রিমারির মালিকও তিনি ৷
'মুম্বই মিরর' জানিয়েছে, বাবা ইকবাল কৃষাণ ঘাইয়ের আইসক্রিম ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি এনে দিয়েছিলেন রবি ঘাই ৷ বিখ্য়াত আইসক্রিম কোম্পানি বাস্কিন রবিন্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনে সার্ক দেশগুলোতে এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ তবে বর্তমানে সত্তর পেরনো রবি ঘাই নন, গ্র্যাভিস গ্রুপের চেয়ারম্যান তাঁর ছেলে অর্থাৎ অর্জুন তেন্ডুলকরের শ্বশুর গৌরব ঘাই ৷