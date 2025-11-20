টাইব্রেকারে হেরে অর্জুন-বিদায়, কোয়ার্টারে শেষ ভারতের বিশ্বকাপের আশা

টাইব্রেকারে হেরে অর্জুন-বিদায়, কোয়ার্টারে শেষ ভারতের বিশ্বকাপের আশা
ক্লাসিক্যাল গেমের দ্বিতীয় রাউন্ডে জয়ের সোনালি সুযোগ হাতছাড়া করার খেসারত দিতে হল ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারকে ৷
Published : November 20, 2025 at 9:57 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: ডোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দদের মতো তারকারা বিদায় নিয়েছেন বড্ড তাড়াতাড়ি ৷ দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে ভারতের শেষ আশা হয়ে টিমটিম করে জ্বলছিলেন অর্জুন এরিগাইসি ৷ বুধবার দাবা বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেন ওয়ারাঙ্গলের গ্র্যান্ডমাস্টারও ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে টাইব্রেকারে চিনের কাউন্টার-পার্ট ওয়েই জি'র কাছে হেরে গেলেন ভারতীয় দাবাড়ু ৷
বুধবার অর্জুনকে ডু-অর-ডাই পরিস্থিতিতে পৌঁছতেই হত না যদি না ক্লাসিক্যাল গেমের দ্বিতীয় রাউন্ডে সোনালি সুযোগ হাতছাড়া করতেন ৷ মঙ্গলবার ক্লাসিক্য়াল গেমের প্রথম রাউন্ডে কালো ঘুঁটি নিয়ে শুরু করেছিলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ দ্রুত প্রথম গেমটি ড্র করে নেওয়ার পর দ্বিতীয় রাউন্ড সাদা ঘুঁটিতে তিনি শুরু করেন কুইন্স পন চাল দিয়ে ৷ ম্য়াচের রাশ শুরু থেকে ছিল অর্জুন এরিগাইসির হাতে ৷ 21তম চালে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে বসেছিলেন চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ যার সুযোগ নিতে পারলে শেষ চার নিশ্চিত ছিল ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের ৷ কিন্তু সেই সুযোগ নিতে পারেননি অর্জুন ৷ 32তম চালের পর ড্র হয় দ্বিতীয় ক্লাসিক্যাল গেমও ৷ ম্য়াচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷
সেখানেও প্রথম রাউন্ডে কালো ঘুঁটি নিয়ে শুরু করেন 2769 এলো রেটিংয়ে থাকা গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ ফ্রেঞ্চ ডিফেন্সে শুরু করে মাঝপথে বিপদে পড়েন অর্জুন ৷ তবে পাল্টা ওয়েই জি'র একটি ভুল চালের সুযোগ নিয়ে প্রথম টাইব্রেকারে প্রত্য়াবর্তনের সুযোগ মেলে তাঁর ৷ শেষমেশ 66 চালের পর প্রথম টাইব্রেকারও নিষ্ফলাভাবে শেষ হয় ৷
এর আগে 2023 বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে স্বদেশী রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর কাছে টাইব্রেকারেই হেরেছিলেন অর্জুন এরিগাইসি ৷ যে আতঙ্ক কমবেশি হয়তো তাড়া করে ফিরছিল তাঁকে ৷ তাই সাদা ঘুঁটি নিয়ে শুরু করেও টাইব্রেকারের দ্বিতীয় গেম হারতে হল বিশ্বের ছ'নম্বরকে ৷ প্রতিদ্বন্দ্বীর পেত্রোভ ডিফেন্স সামলাতে হত ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারকে ৷ কিন্তু তা পারেননি তিনি ৷ পক্ষান্তরে চিনা গ্র্যান্ডমাস্টার তাঁর পরিকল্পনায় সফল থেকে বাজিমাত করেন ৷ 28 চালের পরই সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ওয়েই জি ৷ শেষমেশ 79 চালে কিস্তিমাত করে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ভারতের আশা শেষ করে দেন তিনি ৷
চিনের ওয়েই জি'র পাশাপাশি বিশ্বকাপের বাকি তিন সেমিফাইনালিস্ট হলেন উজবেকিস্তানের নদিরবেক যাকুবোয়েভ, জাভোখির সিন্দারভ এবং রাশিয়ার আন্দ্রে এসিপেঙ্কো ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম শাঙ্খল্যান্ডকে টাইব্রেকারে 4-2 ব্য়বধানে হারালেন এসিপেঙ্কো ৷ উজবেকিস্তানের দ্বিতীয় প্লেয়ার হিসেবে শেষ চারে জায়গা করে নেওয়ার পথে সিন্দারভ হারালেন জোস মার্তিনেজ আলকান্তারাকে ৷