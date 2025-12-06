ETV Bharat / sports

ফুটবল বিশ্বকাপ: আর্জেন্তিনার প্রথম ম্যাচ আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে, ব্রাজিলের তুলনায় সহজ গ্রুপে মেসিরা

2010 বিশ্বকাপের স্মৃতি ফিরিয়ে এনে আবারও উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে গতবারের চ্যাম্পিনয় আর্জেন্তিনা প্রথম মাঠে নামবে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে ৷

2026 ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপবিন্যাস (ছবি- এপি)
December 6, 2025

ওয়াশিংটন, 6 ডিসেম্বর: আলজেরিয়া বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা। 2026 ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব নির্ধারিত হয়ে গেল ৷ শুক্রবার আমেরিকার ওয়াশিংটনের জন এফ কেনেডি সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টসে হয় বিশ্বকাপের গ্রুপবিন্যাস ৷ সেখানেই ঠিক হয়ে যায় কে, কাদের বিরুদ্ধে খেলবে ৷

এবারের বিশ্বকাপের আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো ৷ আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে। এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবার 48টি দল খেলবে ৷ 11 জুন থেকে শুরু হওয়া বিশ্বকাপের ফাইনাল 20 জুলাই ৷ বিশ্বকাপে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল যেমন রয়েছে, তেমনই প্রথমবার বিশ্বকাপ নামছে কেপ ভার্দে, কুরাকাও, জর্ডান ও উজবেকিস্তান ৷

2026 বিশ্বকাপে অপেক্ষাকৃত সহজ গ্রুপে রয়েছেন লিওনেল মেসিরা। তবে ব্রাজিলের গ্রুপ বেশ কঠিন। তাদের খেলতে হবে মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ৷ দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সও রয়েছে কঠিন গ্রুপে ৷ তাদের সঙ্গে এক গ্রুপে রয়েছে সেনেগাল, প্লে-অফ 2 জয়ী ও নরওয়ে।

2026 ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপবিন্যাস (ছবি- এপি)

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে প্লে-অফ 1 জয়ী, উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়া। আয়োজক তিন দেশ মেক্সিকো, কানাডা এবং আমেরিকাকে রাখা হয় যথাক্রমে এ, বি ও সি গ্রুপে ৷ গ্রুপ এ-তে মেক্সিকো, কোরিয়া রিপাবলিকের সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ ৷ প্রথমবার ফিফা বিশ্বকাপ হতে চলেছে 48টি দেশের ৷ এতদিন 32 দলের বিশ্বকাপে হত 64টি ম্যাচ । এবার সেখানে হবে 80টি ম্যাচ ৷ 48টি দেশকে 12টি গ্রুপে ভাগ করে শুরু হবে গ্রুপ পর্বের খেলা।

বিশ্বকাপের গ্রুপবিন্যাসের জন্য কয়েকটি শর্ত বেঁধে দিয়েছিল ফিফা। সেই মতোই মোট 4টি আলাদা আলাদা পটে দলগুলিকে রেখে গ্রুপ ভাগ করা হয়েছিল । ইতিমধ্যেই 42টি দল বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতাঅর্জন করছে । 6টি দলকে এখনও বাছাইপর্বের চূড়ান্ত রাউন্ডে খেলতে হবে। সেই 6টি দলের স্লট ধরে নিয়েই গ্রুপবিন্যাস করা হয় ৷ প্রতিটি পট থেকে প্রতি গ্রুপে একটি করে দেশ খেলবে ৷ তবে একাধিক শর্ত রয়েছে ৷ একটি গ্রুপে ইউরোপের দু'টির বেশি দেশ থাকা চলবে না। আবার এক গ্রুপে অন্যান্য কোনও মহাদেশের একের বেশি দল থাকা চলবে না।

2026 ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান (ছবি- এপি)

আর্জেন্তিনা ও পর্তুগাল দুই দলই নিজেদের গ্রুপের শীর্ষে শেষ করতে পারে ৷ তাহলে কোয়ার্টার ফাইনালে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ৷ গ্রুপ পর্ব 32টি ম্যাচ। যেহেতু এবার 48 দলের বিশ্বকাপ, তাই অন্যান্যবারের থেকে অতিরিক্ত একটি রাউন্ড থাকছে ৷ সেই রাউন্ডে সহজ প্রতিপক্ষের সম্ভাবনা রয়েছে । এরপর রাউন্ড অফ 16। সেই ম্যাচও যদি মেসি-রোনাল্ডোরা জেতেন, তাহলে কোয়ার্টার ফাইনালে দেখা হবে দুই কিংবদন্তির । রোনাল্ডো যেমন জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। অন্যদিকে মেসি এখনও বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেছেন । তবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁদের শেষ মোকাবিলা দেখার জন্য মুখিয়ে ফুটবলদুনিয়া।

ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপবিন্যাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফ্যান্তিনো (ছবি- এপি)

প্রথমবার বিশ্বকাপের মঞ্চে শান্তি পুরস্কার চালু হল ৷ যা পেলেন মার্কিন প্রেসিডন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব বেছে নেওয়ার কাজটি শুরু করেন ট্রাম্প, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া সেইনবুয়াম ও কানাডার প্রেসিডেন্ট মার্ক কারনে ৷ তাঁদের হাতেই দল বেছে নেওয়ার কাজটি শুরু হয়। ঘণ্টাদেড়েকের অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন ফুটবলারও উপস্থিত ছিলেন ৷ আমেরিকার মিডফিল্ডার টেলর অ্যাডামস বলেন,“মঞ্চে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি, ভাষণ দেওয়া দেখে মনে হচ্ছিল পুরোটাই আমেরিকার অনুষ্ঠান।”

11 জুন বিশ্বকাপ শুরু হলেও গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা প্রথম ম্যাচ খেলবে 16 জুন ৷ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের কোচ কার্লোস আন্সেলোত্তি জানান, তারা শক্ত গ্রুপে পড়েছে । জার্মানির কোচ মনে করেন, ইউরোপের দলগুলোর লাতিন আমেরিকায় খেলা সবসময়ই শক্ত পরীক্ষা। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলগুলোর এই প্রতিক্রিয়ায় প্রমাণিত বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতার ঢাকে কাঠি পড়ে গেল।

