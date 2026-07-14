চিরাচরিত জার্সিতে নয়, ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে 'লাকি' ব্লু কিটে নামছেন মেসিরা

চিরাচরিত জার্সিতে নয়, ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে 'লাকি' ব্লু কিটে নামছেন মেসিরা
এই ব্লু কিট সাধারণত আর্জেন্তিনার অ্য়াওয়ে জার্সি ৷ আর ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে দু'টি ম্যাচই 'লা-আলবিসেলেস্তে' জিতেছে অ্য়াওয়ে জার্সি পরে ৷
Published : July 14, 2026 at 12:48 PM IST
আটলান্টা, 14 জুলাই: ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে চিরাচরিত নীল-সাদা জার্সিতে দেখা যাবে না আর্জেন্তিনাকে ৷ পরিবর্তে 'লা-আলবিসেলেস্তে' শিবিরকে দেখা যাবে গাঢ় নীল রঙা জার্সিতে ৷ যে জার্সিতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে জর্ডানের বিরুদ্ধে নেমেছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
চার দল সেমিফাইনালে কোন কোন কিটস্ পড়ে নামবে, তা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময়) দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড তাদের প্রথাগত সাদা জার্সিতে নামলেও আর্জেন্তিনা নামছে গাঢ় নীল রঙের জার্সিতে ৷ এই জার্সিতে জর্ডানের বিরুদ্ধে ম্য়াচে 3-1 গোলে জিতেছিলেন মেসিরা ৷
ম্যাচে দু'টি দলের জার্সির রঙে যাতে কোনওরকম সংঘাত না-হয়, অনুরাগীদের স্বার্থে সে কথা মাথায় রাখতে হয় ফিফা'কে ৷ সে কারণে মূলত গাঢ় এবং হাল্কা রঙের বৈষম্য দু'টি দলের জার্সিতে পরিলক্ষিত হয় ৷ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের ক্ষেত্রেও তেমনই তারতম্য বজায় রাখতে অর্থাৎ, কিট রেগুলেশনের কারণে ফিফা আর্জেন্তিনা শিবিরকে গাঢ় নীল রঙা অ্যাওয়ে জার্সি পরার নির্দেশ দিয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে এমনটা মনে হলেও আর্জেন্তিনা মিডিয়ায় যে রিপোর্ট পরিবেশন হচ্ছে, তা অন্য কথা বলছে ৷
নিছক কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে নাকি বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা সেমিফাইনালে নীল জার্সি পরে নামছে বলে সেইসব রিপোর্টে প্রকাশ ৷ কী সেই কুসংস্কার ? পরিসংখ্য়ান বলছে 1986 এবং 1998, এর আগে বিশ্বকাপের মঞ্চে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্তিনা যে দু'টি ম্য়াচে জয় পেয়েছে তা এই গাঢ় নীল জার্সিতেই ৷ 1986 কোয়ার্টার ফাইনালে দিয়েগো মারাদোনা'র 'হ্য়ান্ড অব গড' এসেছিল ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ৷ নীল জার্সিতে সেই ম্য়াচ 2-1 গোলে জিতেছিল 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ এরপর 1998 সালে শেষ ষোলোর ম্য়াচে ইংল্যান্ডকে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়ে শেষ আটে প্রবেশ করেছিল আর্জেন্তিনা ৷ সেই ম্য়াচেও নীল জার্সিতেই নেমেছিল লাতিন আমেরিকা জায়ান্টরা ৷
Argentina have a history of beating England in their 'lucky' navy blue kit... and they'll wear it again on Wednesday 👕🔵 pic.twitter.com/Mlnl3jOqEr— BBC Sport (@BBCSport) July 13, 2026
আবার 1962, 1966 এবং 2002, ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে যে তিন ম্য়াচ আর্জেন্তিনা হেরেছে, তার সবক'টিতে নীল-সাদা জার্সি পরে নেমেছিল আর্জেন্তিনা শিবির ৷ রিপোর্টে প্রকাশ, ঠিক এই কারণেই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে আর্জেন্তিনা শিবিরের পক্ষ থেকে সেমিতে নীল জার্সি পরে নামার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে ফিফা'কে ৷ যদিও এ বিষয়ে ফিফা কিংবা আর্জেন্তিনার তরফে কোনও অফিসিয়াল তথ্য সামনে আসেনি ৷
উল্লেখ্য, অতিরিক্ত সময়ের গোলে নরওয়ে'কে 2-1 ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ইংল্যান্ড ৷ অন্যদিকে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন আর্জেন্তিনাও কোয়ার্টার ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে দশজনের সুইজারল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ৷ আর্জেন্তিনার পক্ষে ম্য়াচের ফল 3-1 ৷