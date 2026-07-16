'ফকল্য়ান্ড আমাদেরই', রাজনৈতিক পোস্টার বিতর্কে শাস্তির মুখে আর্জেন্তিনা ?

'ফকল্য়ান্ড আমাদেরই', রাজনৈতিক পোস্টার বিতর্কে শাস্তির মুখে আর্জেন্তিনা ?
2014 সালে ফুটবলাররা স্লোভেনিয়া ম্য়াচে একই বার্তা দেওয়া ব্য়ানার প্রদর্শন করায় শাস্তির মুখে পড়েছিল আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ৷
Published : July 16, 2026 at 5:43 PM IST
আটলান্টা, 16 জুলাই: প্রত্যক্ষভাবে না-হলেও রাজনীতির পরোক্ষ আঁচ থেকে খেলার মাঠকে সবসময় দূরে রাখা সম্ভব হয় না ৷ যেমনটা রাখা গেল না বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময়) বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্য়াচকে ৷ পিছিয়ে পড়েও ইংল্যান্ডকে হারিয়ে এদিন টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে প্রবেশ করেছে আর্জেন্তিনা ৷ আর সেই ম্যাচ জয়ের পর ব্য়ানার হাতে ফকল্য়ান্ড দ্বীপের 'বেআইনি' দখলদারি নিয়ে ইংল্যান্ডকে প্রচ্ছন্ন বার্তা দিলেন আর্জেন্তাইন ফুটবলাররা ৷ যা নিয়ে উঠছে বিতর্ক ৷
দক্ষিণ-পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ফকল্যান্ড দ্বীপে বর্তমানে ব্রিটিশ শাসন জারি থাকলেও এর অধিকার নিয়ে ইংল্যান্ড-আর্জেন্তিনার বিরোধ বহুদিনের ৷ 1982 সালে যা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আকার নিয়েছিল ৷ যে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন 655 জন আর্জেন্তাইন সেনা ও 155 ব্রিটিশ সেনা ৷ যুদ্ধে হারের সঙ্গে ফকল্যান্ড দ্বীপের অধিকারও হারায় আর্জেন্তিনা ৷ কিন্তু লাতিন আমেরিকার দেশটির আজও বিশ্বাস এই দ্বীপ তাদেরই ৷ 1986 বিশ্বকাপে ইংল্য়ান্ডকে হারিয়ে খেলার মাঠে বদলা নিয়েছিল 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ সেবার কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল এসেছিল দিয়োগো মারাদোনাক থেকে ৷ যার মধ্যে একটি অবশ্যই 'হ্যান্ড অব গড' ৷
এরপর থেকে যতবারই ফুটবল মাঠে দুই দেশ মুখোমুখি হয়, অচিরেই ফিরে ফিরে আসে ফকল্যান্ডের যুদ্ধ ৷ 'লাস মালভিনাস সন আর্জেন্তিনাস' লেখা ব্যানার নিয়ে বৃহস্পতিবারও তাই ম্য়াচের পর সেলিব্রেশনে মাতেন আর্জেন্তাইন ফুটবলাররা ৷ প্রাথমিকভাবে জিওভানি লো সেলসো'র হাতে এই রাজনৈতিক ব্যানার দেখা গেলেও পরে সেই ব্য়ানার হাতে সেলিব্রেশনে যোগ দেন মেসিরাও ৷ ব্য়ানারে লেখা শব্দগুচ্ছের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, "ফকল্যান্ড দ্বীপ আসলে আর্জেন্তিনারই ৷"
🔥 WHAT A MOMENT!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 16, 2026
🇦🇷 Lo Celso and Otamendi stole the show at Mercedes-Benz Stadium
🏟️ The two Argentina stars unfurled a GIANT “Las Malvinas son Argentinas” banner, held it high with pride, then laid it across the pitch for the world to see.
👊 A bold statement that’s got… pic.twitter.com/qd2sLK2ZhZ
2014 বিশ্বকাপে স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচের আগে ফুটবলাররা একই বার্তা দেওয়ায় জরিমানা হয়েছিল আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ৷ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করায় বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি 20,000 পাউন্ড জরিমানা করেছিল সেদেশের ফুটবল ফেডারেশনকে ৷ এবারও কি তেমনই কিছু ঘটতে চলেছে ? সম্ভাবনা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব পিটার কাইল যেমন জানিয়েছেন, আর্জেন্তাইন ফুটবলারদের সেলিব্রেশন মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় ৷ ফিফা'কে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আর্জিও জানিয়েছেন তিনি ৷
ম্য়াচের কথায় যদি আসা যায় তাহলে 55 মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার এগিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ কিন্তু শেষদিকে জোড়া গোল তুলে নিয়ে ম্য়াচের পট পরিবর্তন করে আর্জেন্তিনা ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হয়ে জোড়া গোল করেন এঞ্জো ফার্নান্ডেজ ও সুপার-সাব লাউতারো মার্তিনেজ ৷