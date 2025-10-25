ETV Bharat / sports

কোচিতে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচ স্থগিত, নভেম্বরে কেরল আসছেন না মেসি

কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, তারা ম্যাচ স্থগিত করার বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাননি।সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সময়সূচী পরিবর্তন করা হবে।

Lionel Messi
নভেম্বরে কেরল আসছেন না মেসি (ছবি: এপি)
কোচি, 25 অক্টোবর: নভেম্বরে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল এবং তারকা খেলোয়াড় লিওনেল মেসির ভারত সফরে আসার এবং কেরলে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল, কিন্তু আর্জেন্টিনা ফুটবল দল এবং লিওনেল মেসি আগামী মাসে কেরলে যাবেন না। এই সফরের পৃষ্ঠপোষক শনিবার এই ঘোষণা করেছেন। এর আগে, কেরলর ক্রীড়া বিভাগের সহযোগিতায় এই প্রস্তাবিত ফুটবল ম্যাচের পৃষ্ঠপোষক আন্তোনিও অগাস্টিন ঘোষণা করেছিলেন যে মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা দল 17 নভেম্বর কোচিতে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে।

শনিবার ট্যুরের স্পনসর ঘোষণা করেছে যে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল এবং তারকা খেলোয়াড় লিওনেল মেসি আগামী মাসে কেরল সফর করবে না। এর আগে, প্রস্তাবিত ফুটবল ম্যাচের স্পনসর আন্তোনিও অগাস্টিন, কেরল ক্রীড়া বিভাগের সহযোগিতায়, ঘোষণা করেছিলেন যে মেসির নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনা দল নভেম্বরে কোচিতে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। অগাস্টিন এখন তার ফেসবুক পেজে জানিয়েছেন যে, প্রীতি ম্যাচটি নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।

অগাস্টিন এখন তাঁর ফেসবুক পেজে ঘোষণা করেছেন যে আগামী মাসে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে না। অগাস্টিন তাঁর ফেসবুক পেজে লিখেছেন, "ফিফার অনুমতি পেতে বিলম্বের কারণে, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সঙ্গে আলোচনার পর, নভেম্বরের উইন্ডো থেকে ম্যাচটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" তিনি বলেছেন যে পরবর্তী আন্তর্জাতিক মরসুমে কেরলে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে এবং শীঘ্রই একটি নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে। আয়োজকরা এখনও ফিফার কাছ থেকে অনুমতি পাননি।

কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আবদুরহিমানের অফিসের কর্তারা জানিয়েছেন যে, তারা ম্যাচ স্থগিত করার বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাননি। একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে বিভাগটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সময়সূচী পরিবর্তন নিশ্চিত করবে। এর আগে, এএফএ প্রতিনিধিরা কোচির জওহরলাল নেহেরু আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে সুযোগ-সুবিধাগুলি মূল্যায়ন করেছিলেন। স্পষ্টতই, ম্যাচটি এখন 2026 সালে অনুষ্ঠিত হতে পারে, তবেই লিওনেল মেসি ভারত সফর করতে পারবেন। আপাতত, তার ভারত সফর স্থগিত রাখা হয়েছে।

তারকা ফুটবলার মেসি মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) সর্বাধিক গোল করার জন্য গোল্ডেন বুট জিতেছেন । কিংবদন্তি আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার দুটি গোল করেন, যার ফলে তাঁর দল ইন্টার মিয়ামি মেজর লিগ সকার প্লেঅফের শুরুতে ন্যাশভিল এসসি-র বিপক্ষে 3-1 গোলে জয়লাভ করে। প্রথমার্ধে ডাইভিং হেডার দিয়ে গোলের সূচনা করেন মেসি এবং তারপর 96তম মিনিটে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি করেন। বৃহস্পতিবার ইন্টার মিয়ামি মেসির সঙ্গে তিন বছরের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে। এই সবের মধ্যে মেসির কেরল সফর ঘিরে ভারতীয়দের প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে! কিন্তু, ফিফার অনুমতি পেতে দেরি হওয়ার কারণে নভেম্বরের কোচিতে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

