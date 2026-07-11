'ওরা আর্জেন্তিনাকে ফের চ্যাম্পিয়ন দেখতে চায় না', 'ফিক্সিং'- বিতর্কে মৌনতা ভাঙলেন স্কালোনি

'ওরা আর্জেন্তিনাকে ফের চ্যাম্পিয়ন দেখতে চায় না', 'ফিক্সিং'- বিতর্কে মৌনতা ভাঙলেন স্কালোনি
আর্জেন্তিনার হয়ে ফিফা'র পক্ষপাতিত্ব করার যে তত্ত্ব সামনে আসছে, তা পত্রপাঠ থারিজ করলেন বিশ্বজয়ী স্কালোনি ৷
Published : July 11, 2026 at 4:13 PM IST
কানসাস সিটি, 11 জুলাই: যারা টানা দ্বিতীয়বারের জন্য আর্জেন্তিনাকে বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন দেখতে চায় না, তারাই এমন বিদ্রোহ মঞ্চস্থ করছে ৷ এমনই মন্তব্য করে মরক্কো ম্য়াচের পর সমালোচনায় বিদ্ধ দলের পাশে দাঁড়ালেন আর্জেন্তিনা কোচ লিয়োনেল স্কালোনি ৷
মরক্কো ম্য়াচে বেশ কিছু সিদ্ধান্তে আর্জেন্তিনার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে রেফারির বিরুদ্ধে ৷ তাছাড়া টুর্নামেন্টের ফিক্সচার ব্র্যাকেটে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের সহজ দিকে রাখার অভিযোগ তো শুরু থেকেই রয়েছে ফিফা'র বিরুদ্ধে ৷ মরক্কো ম্য়াচে রেফারির একাধিক সিদ্ধান্ত আর্জেন্তিনার পক্ষে যেতেই সোচ্চার হয়েছে সমর্থক, নেটাগরিকদের একাংশ ৷ বিতর্ক উস্কে দিয়েছে মিশরের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও ৷ ফিফা'র বিরুদ্ধে উঠেছে গড়াপেটা কিংবা টেনে খেলানোর মতো অভিযোগও ৷
এমন সময় স্কালোনি সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "বহু মানুষ রয়েছেন যারা চান না আমরা ফের খেতাব জিতি ৷ আমরা বিদ্রোহ প্রকাশ করতে সমালোচনা করি এবং বিভিন্ন মন্তব্য করে থাকি ৷ কিন্তু এতে ফুটবলাররা আরও ভালো খেলার অনুপ্রেরণা পায় ৷"
স্কালোনির সংযোজন, "অনেক সময় হয়ে গিয়েছে ৷ সেই 1986 থেকে আমাদের পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে বলে শুনে আসছি ৷ এটা নতুন কিছু নয় ৷ আমি যতদূর দেখেছি আর্জেন্তিনা বিশ্বকাপে আলাদা উন্মাদনা যোগ করে সবসময় ৷ কিন্তু এটা যা চলছে তাতে পরিষ্কার যারা আর্জেন্তিনাকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে চায় না তারাই এসব করছে ৷ খুব স্বাভাবিক বিষয় এটা ৷"
𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲, are you ready? 🇦🇷🏆🇨🇭 pic.twitter.com/cI2DeVNsyR— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 11, 2026
মরক্কো ম্য়াচে ফ্রান্সকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার তালিকায় রয়েছে 'ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি' বা 'ভার' প্রযুক্তি ৷ আফ্রিকার দেশটির বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর ম্য়াচে দু'গোলে পিছিয়ে থেকেও প্রত্যাবর্তনের অনন্য রূপকথা লেখে 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, লিয়ো মেসি এবং সংযুক্তি সময়ে এঞ্জো ফার্নান্দেজ গোল করে দলকে কোয়ার্টারে তোলেন ৷ তাতে অবশ্য রেফারির সিদ্ধান্ত নজর এড়িয়ে যায়নি ৷ মরক্কোর হয়ে মোস্তাফা জিকো'র করা একটি গোল বিল্ড-আপের শুরুতে ফাউল হওয়ায় তা ভিএআরের সাহায্য নিয়ে বাতিল করেন রেফারি ৷
অথচ আর্জেন্তিনার তৃতীয় গোলের আগে মোহামেদ সালাহ'কে বক্সে ট্রিপ করা হলেও সেটিতে ফাউলের সংকেত দেয়নি ভিএআর ৷ মিশর ফুটবল অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে ফিফার কাছে সংশ্লিষ্ট রেফারির অপসারণ চেয়ে অভিযোগ জমা পড়ে ৷ টুর্নামেন্টের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন মিশর কোচ হোসাম হাসান ৷ তিনি বলেন, "আমার প্লেয়াররা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়েছে ৷ কিন্তু সবই টাকার খেলা ৷ ওরা চায় মেসি টুর্নামেন্টে থাকুক ৷ তাই যিদি হয় তাহলে সকলকে ডাকার কী প্রয়োজন ?"