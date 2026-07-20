'জানি না আর থাকব কি না', ফাইনাল হেরে কান্নায় ভাসলেন স্কালোনি

'জানি না আর থাকব কি না', ফাইনাল হেরে কান্নায় ভাসলেন স্কালোনি
ডিসেম্বরে তাঁর চুক্তি শেষ হচ্ছে আর্জেন্তিনা ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে ৷ এরপর তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান লিয়োনেল স্কালোনি ৷
Published : July 20, 2026 at 8:23 AM IST
নিউ জার্সি, 20 জুলাই: আর্জেন্তিনার সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়ের খেতাবি খরা কেটেছিল তাঁর প্রশিক্ষণেই ৷ 2022 সালে 'লা-আলবিসেলেস্তে'র বিশ্বজয়ী কোচ লিয়োনেল স্কালোনি এবছর খেতাব ধরে রাখতে পারলে বিশ্বের দ্বিতীয় কোচ হিসেবে গড়ে ফেলতেন অনন্য নজির ৷ 1934 এবং 1938, টানা দু'বছর ইতালিকে বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন করেছিলেন ভিত্তোরিয়ো পোজো ৷ পোজো'র সেই নজির ছোঁয়ার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় এবং সর্বোপরি ফাইনালে আর্জেন্তিনার হারে হতাশ স্কালোনি কেঁদেই ফেললেন সাংবাদিক সম্মেলনে ৷ দলে তাঁর ভবিষ্যত নিয়েও অনিশ্চয়তা প্রকাশ করলেন বছর আটচল্লিশের কোচ ৷
আগামী ডিসেম্বরে স্কালোনি'র সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে আর্জেন্তিনা ফুটবল ফেডারেশনের ৷ তারপর দলে তাঁর ভবিষ্যৎ কী ? সাংবাদিক সম্মেলনে এহেন প্রশ্নের উত্তরে স্কালোনি বলেন, "ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব ৷ এরপর কী করা উচিত সে বিষয়ে আমার পরিকল্পনা রয়েছে ৷" স্কালোনি'র সংযোজন, "এই মুহূর্তে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেই জায়গাটা দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ৷ এটা সকলের কাছেই স্বপ্ন ৷ তবে এটুকু জানাতে চাই যে, ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা শেষ মিনিট পর্যন্ত নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে ৷ আমার মনে হয় এই সময়টা নিজেকে নিয়ে ভাবা উচিত ৷"
এরপর গলা বুজে আসায় ক্ষমা চেয়ে বিশ্বজয়ী কোচ বলেন, "আমি জানি না আর দায়িত্ব পালন করে যেতে পারব কি না ৷ কারণ বেশ কিছু বিষয় সামলাতে হবে এবার ৷ বিশেষ করে ফের একটা দল গড়ে তুলতে হলে নতুন করে ভাবতে হবে ৷ সবটা নতুন করে শুরু করা সত্যিই কঠিন ৷" শেষে প্রেস কনফারেন্স রুম ছেড়ে বেরনোর মুহূর্তে স্কালোনি বলেন, "এই হার ভীষণই বেদনাদায়ক ৷ আমি দুঃখিত ৷"
¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4
ভারতীয় সময় সোমবার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়ে তুলতে পারেনি আর্জেন্তিনা ৷ সারা ম্য়াচে একটিও শট অন-টার্গেট রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন আর্জেন্তিনা ফুটবলাররা ৷ অন্যদিকে 'কিপ দ্য বল' মন্ত্রে দীক্ষিত স্প্য়ানিশ ফুটবলাররা 68 শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখে বাজিমাত করে ৷ তার উপর 93 মিনিটে দশজনে হয়ে যায় আর্জেন্তিনা ৷ নির্ধারিত নব্বই মিনিট গোলশূন্য থাকার পর 106 মিনিটে 'লা-রোজা'র হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ফেরান তোরেস ৷