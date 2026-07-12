অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল, দশজনের সুইজাল্যান্ডকে হারিয়ে শেষ চারে বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা

অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল, দশজনের সুইজাল্যান্ডকে হারিয়ে শেষ চারে বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা
টানা ন'ম্য়াচে গোলের পর ছেদ পড়ল লিয়ো মেসির ধারাবাহিকতায় ৷ তবে অ্য়ালিস্টার'কে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গোল করালেন তিনি ৷
Published : July 12, 2026 at 10:11 AM IST
কানসাস সিটি, 12 জুলাই: ফিফা ক্রমতালিকার নিরিখে চলতি বিশ্বকাপে রবিবার সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্তিনা ৷ নবাগত কেপ ভের্দে'কে হারাতে যেতে হয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে ৷ মিশরের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে রুদ্ধশ্বাস জয় পেলেও রেফারির একাধিক সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এমন সময় রবিবার কানসাস সিটি'তে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্য়ান্ড হার্ডল খুব একটা সহজ ছিল না বিশ্বচ্য়াম্পিয়নদের জন্য ৷ সেই হার্ডল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা পার করল বটে, কিন্তু আর্জেন্তিনার ফুটবলে সেই নান্দনিকতা কোথায় ?
নির্ধারিত 90 মিনিট 1-1 গোলে শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়ের জোড়া গোলে গ্রানিথ জাকা'দের হারাল আর্জেন্তিনা ৷ ম্য়াচের ফল 3-1 ৷ ম্য়াক অ্য়ালিস্টারের প্রথম গোলের পর অতিরিক্ত সময় দুরন্ত গোল করে নায়ক জুলিয়ান আলভারেজ ৷ বিশ্বচ্য়াম্পিয়নদের হয়ে তৃতীয় গোলটি লাউতারো মার্তিনেজের ৷ ম্য়াচ জিতলেও সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার আগে নতুন করে ভাবতে হবে 'লা-আলবিসেলেস্তে' শিবিরকে ৷ কারণ নির্ধারিত সময়ের শেষ 20 মিনিট মতো সময় সুইজারল্য়ান্ডকে দশজনে পেয়েও ফায়দা তুলতে ব্যর্থ লিয়োনেল স্কালোনি অ্যান্ড কোং ৷
যদিও মাত্র 10 মিনিটেই এদিন গোল তুলে নিয়েছিল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ বিশ্বকাপে টানা ন'ম্যাচে গোল করার পর অবশেষে লিয়ো মেসির ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল ৷ কিন্তু ম্য়াক অ্য়ালিস্টারের গোলের অ্যাসিস্ট তাঁরই ৷ কর্নার থেকে তাঁর ঠিকানা লেখা ডেলিভারি থেকে হেডে 1-0 করেন লিভারপুলের হয়ে খেলা মিডফিল্ডার ৷ এরপর প্রথমার্ধে আর্জেন্তিনার হয়ে বলার মতো কিছু নেই ৷ তবে লিড ধরে রেখেই দ্বিতীয়ার্ধে যায় তারা ৷
🇦🇷 Argentina have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
উল্টোদিকে তাগিদ স্পষ্ট ছিল সুইজারল্যান্ডের ৷ প্রতি-আক্রমণ নির্ভর ফুটবলে 67 মিনিটে সমতায় ফেরে তারা ৷ রিকার্ডো রড্রিগেজের বুদ্ধিদীপ্ত থ্রু বল ধরে এমি মার্তিনেজ'কে নাটমেগ করে সুইসদের সমতায় ফেরান ড্য়ান এন্দোয়ে ৷ কিন্তু পাঁচ মিনিট বাদে দশজনে হয়ে যায় তারা ৷ প্লে-অ্য়াকটিং করে ফাউল জেতার চেষ্টা করলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে ব্রিল এম্বোলো'কে দ্বিতীয় হলুদ কার্ডটি দেখান রেফারি ৷ তবে প্রতিপক্ষের দশজনে হয়ে যাওয়ার সেই সুবিধা নির্ধারিত সময়ে আর্জেন্তিনা নিতে পারেনি ৷
🇦🇷✨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/4fY2L0d5Ci— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
বাকি সময়টা মোটামুটি সুইজারল্যান্ডের অর্ধে খেলা হলেও দ্বিতীয়বার বিপক্ষ রক্ষণের ডেডলক ভাঙতে পারেননি নীল-সাদা জার্সিধারীরা ৷ ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে ৷ সেখানেও প্রথম পনেরো মিনিটে ম্য়াচের ফলাফল বদলায়নি ৷ চেষ্টা করলেও মেসি বারবার আটকে যাচ্ছিলেন বিপক্ষ রক্ষণের জঙ্গলে ৷ ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো'কে তুলে নিকোলাস ওটামেন্ডি, লিয়ান্দ্রো পারেদেস'কে তুলে হোসে ম্য়ানুয়েল লোপেজকে নামিয়ে শেষ চেষ্টা করেন স্কালোনি ৷ শেষমেশ 112 মিনিটে লোপেজের থেকে পাওয়া বল ধরেই বক্সের বাইরে থেকে সোয়ার্ভিং শটে বল জালে রাখেন আলভারেজ ৷
সেইসঙ্গে থেমে যায় সুইজারল্যান্ডের নাছোড় লড়াই ৷ বাকি সময়টা গোলের নেশায় মত্ত সুইজারল্যান্ডের রক্ষণ আলগা হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই ৷ সেই সুযোগেই অতিরিক্ত সময়ের সংযুক্তি সময়ে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন লাউতারো মার্তিনেজ ৷ প্রতি আক্রমণে গোলমুখে আগুয়ান থিয়াগো আলমাডা'র একটি শট সুইজারল্যান্ড গোলরক্ষক প্রতিহত করলেও ফিরতি বল জালে রাখেন মার্তিনেজ ৷