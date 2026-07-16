প্রত্যাবর্তনের রোমহর্ষক কাহিনী লিখে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনালে মেসির আর্জেন্তিনা

প্রত্যাবর্তনের রোমহর্ষক কাহিনী লিখে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনালে মেসির আর্জেন্তিনা
স্কোরশিটে নাম না-তুললেও 'লা-আলবিসেলেস্তে'র রোমহর্ষক জয়ের জোড়া গোল তৈরি করলেন মেসি-ই ৷ ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি আর্জেন্তিনা ৷
Published : July 16, 2026 at 9:37 AM IST
আটলান্টা, 16 জুলাই: বিশ্বকাপে নাকি সেই অর্থে পরীক্ষিত নয় আর্জেন্তিনা ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হয়ে ফিফা'র পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সুর চড়িয়েছিল অনুরাগীদের একাংশ ৷ পাহাড়প্রমাণ চাপ নিয়ে বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময়) সেমিফাইনালে চলতি বিশ্বকাপে প্রথমবার ব়্যাংকিংয়ে প্রথম দশে থাকা কোনও দলের মুখোমুখি হয়েছিল 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ যেখানে ফিরে আসার এক রোমহর্ষক কাহিনী লিখল আর্জেন্তিনা ৷ পিছিয়ে পড়েও ইংল্যান্ডকে 2-1 গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
অন্যদিকে 1966'র পর দ্বিতীয়বার খেতাবের স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল ইংল্যান্ডের ৷ 84 মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও শেষ চার থেকে ছিটকে গেলেন হ্যারি কেন'রা ৷ শেষদিকে জোড়া গোল করে আর্জেন্তিনার নায়ক এঞ্জো ফার্নান্ডেজ ও লাউতারো মার্তিনেজ ৷
হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালের প্রথমার্ধ এদিন যত না গুণগত মানের নিরিখে উৎকর্ষ ৷ তার চেয়ে ঢের বেশি ফিজিক্যাল ৷ বারেবারে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ছিলেন দু'দলের ফুটবলাররা ৷ ইতিবাচক সুযোগও সেভাবে পায়নি দু'দল ৷ ফলত গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয় ফার্স্ট-হাফ ৷
Back-to-back #FIFAWorldCup Finals for Argentina 😤 pic.twitter.com/VfmPqqlEYL— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
দ্বিতীয়ার্ধে তাগিদটা স্পষ্ট ছিল দু'দলের ৷ ফল মিলতে দেরি হয়নি ৷ বল পজেশনে পিছিয়ে থাকলেও 55 মিনিটে আর্জেন্তিনার ডেডলক ভেঙে ম্যাচে এগোয় ইংল্যান্ড ৷ মরগ্যান রজার্সের ক্রস থেকে নাহুয়েল মোলিনার মার্কিং এড়িয়ে 'থ্রি-লায়ন্স'কে এগিয়ে দেন আসন্ন মরশুমে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া অ্যান্থনি গর্ডন ৷ 'ইটস কামিং হোম' সম্ভাবনা তখন জোরালো ৷
Argentina comeback in Atlanta 🫨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cd6zaaYw4Y— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
তবে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ দখলে নেয় আর্জেন্তিনা ৷ খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে তাদের মরিয়া চেষ্টার প্রতিফলন তখন মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ে ইংল্যান্ড রক্ষণে ৷ কিন্তু ঢাল হয়ে ছিলেন ইংল্যান্ড দুর্গের শেষ প্রহরী জর্ডান পিকফোর্ড ৷ শেষমেশ 85 মিনিটে ফল পায় 'লা-আলবিসেলেস্তে' শিবির ৷ লিয়োনেল মেসির সাজিয়ে দেওয়া বল বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে জালে রাখেন এঞ্জো ৷
Spain. Argentina.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
The #FIFAWorldCup Final. pic.twitter.com/mfcSIkYplu
সংযুক্তি সময়ে ফের মেসি-ম্যাজিক ৷ চলতি বিশ্বকাপে গোলসংখ্যা আট থেকে নয় না-হলেও 92 (90+2) মিনিটে মার্তিনেজের জন্য পিনপয়েন্ট ক্রস রাখেন 'এলএম টেন' ৷ সেই ক্রস হেডে জালে রেখে আর্জেন্তিনাকে ফাইনালে পৌঁছে দেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার ৷ খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হবে তারা ৷