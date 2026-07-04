রূপকথা মাঠেই ফেলে এল কেপ ভের্দে, মেসির মিয়ামিতে শেষ ষোলোয় আর্জেন্তিনা

রূপকথা মাঠেই ফেলে এল কেপ ভের্দে, মেসির মিয়ামিতে শেষ ষোলোয় আর্জেন্তিনা
অতিরিক্ত সময়ে আত্মঘাতী গোলে হার ৷ চ্যাম্পিয়নদের কাছে 2-3 গোলে পরাজিত হয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল কেপ ভের্দে ৷
Published : July 4, 2026 at 8:37 AM IST
মিয়ামি, 4 জুলাই: বিশ্বের অন্যতম সেরা সমুদ্র সৈকত মিয়ামির একটা অন্য পরিচয় রয়েছে ৷ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে একে লাতিন আমেরিকার প্রবেশদ্বারও বলা হয় ৷ আর লিয়োনেল মেসির ইন্টার মিয়ামিতে যোগদান 2023 থেকে সেই শহরের কদর আরেকটু বাড়িয়েছে বৈকি ৷ শনিবার থেকে সেই মিয়ামি পরিচিতি পেতেই পারত বিশ্ব ফুটবলে কেপ ভের্দের উত্থানের শহর হিসেবে ৷ কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের আত্মঘাতী গোলে সেই রূপকথা মাঠেই রেখে এল পশ্চিম আফ্রিকার সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্র ৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে নিজেদের উচ্চতার শিখরে নিয়ে গিয়েও 2-3 গোলে হারল তারা ৷
অন্যদিকে অতিরিক্ত সময়ে চলতি বিশ্বকাপের সম্ভবত সবচেয়ে রোমহর্ষক লড়াইটা জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ প্রি-কোয়ার্টারে তাদের সামনে মিশর ৷ আর্জেন্তিনার হয়ে গোল করলেন লিয়োনেল মেসি, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ৷ তৃতীয় গোলটি আত্মঘাতী ৷ কেপ ভের্দের গোলদাতা লেরয় ডুয়ার্টে ও সিডনি ক্যাবরাল ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয় গোলটি বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গোলের তালিকায় থাকতে পারে ৷
স্পেন, উরুগুয়ের মতো দলকে রুখে গ্রুপ পর্বে অপরাজিত কেপ ভের্দে ফুটবল বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিয়েছিল আগেই ৷ তাই মেসিরা যে বাড়তি সতর্কতা নিয়ে নামবেন সেটা নিশ্চিত ছিল ৷ তবে 29 মিনিটে মেসির গোল পর্যন্তও মনে হয়নি আর্জেন্তিনার জন্য সামনে এক কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে ৷ দলের হয়ে প্রথম গোল করে এদিনও রেকর্ডবুকে নাম তোলেন লিয়ো ৷ প্রায় মাঝমাঠ থেকে মার্তিনেজের ঠিকানা লেখা বল বক্সে রিসিভ করে কেপ ভের্দে গোলরক্ষক ভোজিনহা'কে পরাস্ত করেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে প্রথম ফুটবলার হিসেবে রেকর্ড বর্ধিত করে বিশ্বকাপে টানা আট ম্যাচে গোলের নজির গড়লেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷ 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' তাঁর গোলসংখ্যা ছুঁল কুড়ির গণ্ডি ৷
Lionel Messi 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Na1X8ADKgn— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
লিয়োর কাছে পরাস্ত হতে হলেও বাকি ম্যাচে তেকাঠির নীচে আর্জেন্তিনার জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়ান ভোজিনহা ৷ মরিয়া ফুটবলে দ্বিতীয়ার্ধে 59 মিনিটে সমতাও ফেরায় কেপ ভের্দে ৷ ফাকুন্দো মেদিনা'কে নাটমেগ করে বক্সে বল সাজিয়ে দেন অধিনায়ক রায়ান মেন্ডেস ৷ সেই বল ধরে এমি মার্তিনেজ'কে পরাস্ত করে 1-1 করেন ডুয়ার্টে ৷ বাকি সময়টা আধিপত্য থাকলেও ভোজিনহা নামক প্রাচীর আর কেপ ভের্দের অদম্য লড়াই নব্বই মিনিটে আর গোল তুলে নিতে দেয়নি আর্জেন্তিনাকে ৷
Argentina's extra time winner sends them to the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
তবে অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটেই গোল করে ফের 'লা-আলবিসেলেস্তে'কে এগিয়ে দেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ৷ কর্নার থেকে ম্যাক অ্যালিস্টারের মাথা ছুঁয়ে বল কেপ ভের্দে বক্সে মার্তিনেজের পায়ে এসে পড়ে ৷ সেই বল ধরে বাঁ-পায়ের জোরালো শটে 2-1 করেন ম্যান ইউ'য়ে খেলা সেন্টার-ব্যাক ৷ আর্জেন্তিনাকে সেই গোলও ফিরিয়ে দেয় কেপ ভের্দে ৷ 103 মিনিটে বক্সের বাম প্রান্ত থেকে নেওয়া ক্যাবরালের সোয়ার্ভিং শট জালে জড়িয়ে যায় ৷
You showed the world who Cape Verde really is.— CAF (@CAF_Online) July 4, 2026
Thank you for everything. Forever proud. 🇨🇻💙#FIFAWorldCup pic.twitter.com/44yeUP8d4o
কিন্তু 111 মিনিটে মেসির কর্নার থেকে ডিনে বোর্জেসের আত্মঘাতী গোলে পরের পর্বের আশা শেষ হয়ে যায় কেপ ভের্দের ৷ জানা নেই টাইব্রেকারে ম্যাচ গড়ালে ম্যাচের ফল কী হত ৷ তবে বিশ্বকাপের বিস্ময় কেপ ভের্দে যে শেষবেলাতেও মোহিত করে গেল অনুরাগীদের, তা বলাই বাহুল্য ৷