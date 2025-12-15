'মেসি আপনার ফুসফুসের বিমা রয়েছে ?' GOAT-কে প্রশ্ন দিল্লির দূষণে উদ্বিগ্ন অনুরাগীদের

'মেসি আপনার ফুসফুসের বিমা রয়েছে ?' GOAT-কে প্রশ্ন দিল্লির দূষণে উদ্বিগ্ন অনুরাগীদের
দূষণের জেরে দিল্লি সফর বিলম্বিত হল লিয়োনেল মেসির ৷ কোটলায় বিরাট কোহলির সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে তাঁর ৷
হায়দরাবাদ, 15 ডিসেম্বর: বাতাসে দূষণ সূচকের মাত্রা 500 ছুঁই ছুঁই ৷ তীব্র ধোঁয়াশায় মোড়া শহরে প্রতিটা নিঃশ্বাসে যেন মিশছে বিষ ৷ সোমবার রাজধানী নয়াদিল্লির সকালটা কেবল ধোঁয়াশায় মোড়া নয়, বরং সর্বনাশা ৷ আর এমন দিনেই গোট ইন্ডিয়া ট্যুরের শেষ ভাগে দিল্লি পৌঁছনোর কথা লিয়োনেল মেসির ৷ কিন্তু ধোঁয়াশার জেরে রাজধানীতে দৃশ্যমানতা এতটাই খারাপ যে প্রশ্ন উঠছে, গ্য়ালারি থেকে অনুরাগীরা মহাতারকাকে দেখতে পাওয়া যাবে তো ? আরও একধাপ এগিয়ে উদ্বিগ্ন এক অনুরাগী সোশাল মিডিয়ায় মেসিকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আপনার ফুসফুসের বিমা রয়েছে তো ?"
সোমবার সকাল থেকেই ঘন ধোঁয়াশায় মোড়া রাজধানী দিল্লি ৷ দৃশ্য়মানতা নেমেছে প্রায় শূন্যে ৷ বিভিন্ন সংস্থার 60টিরও বেশি বিমান বাতিল করা হয়েছে ৷ প্রায় 400টি বিমান চলছে দেরিতে ৷ মন্থর ট্রাফিকে নাভিশ্বাস উঠেছে শহরের ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই সোমবার দুপুরে নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যায়নি মেসির গোট ট্যুরের চতুর্থ তথা শেষ পর্যায় ৷
ঘটনার জেরে সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া ছড়াতে সময় লাগেনি ৷ ধোঁয়াশচ্ছন্ন রাজধানীর ছবি পোস্ট করে এক অনুরাগী লেখেন, "মেসি দিল্লিতে আপনাকে স্বাগত ৷ শুনেছি আপনার বাঁ-পায়ের নাকি 900 মিলিয়ন ডলারের বিমা রয়েছে ৷ কিন্তু আপনার ফুসফুসের বিমাও কি রয়েছে ?" আরও এক অনুরাগী মশকরা করে লিখেছেন, "মেসির কেরিয়ারে 896 গোল রয়েছে ৷ দিল্লি AQI মনে হচ্ছে সেটাকে হারিয়ে দেবে ৷"
দিল্লির দূষণ একজন মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য় কতোটা ক্ষতিকারক তার তুলনা টেনে এক অনুরাগী লিখেছেন, "মেসি ধূমপান করেন না ৷ কিন্তু তিনি আজ দিল্লিতে আসবেন ৷ অর্থাৎ, আজ তিনি 25টি সিগারেট সেবন করবেন ৷ কারণ দিল্লির দূষণ সূচক আজ 900 ৷" আবহাওয়ার জেরে মেসির দিল্লি সফর পিছিয়ে গেলেও তা অবশ্য বাতিল হচ্ছে না ৷ বিশ্বজয়ী আর্জেন্তাইনকে সাদরে বরণ করতে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে একটি প্রীতি ম্যাচ ৷ শোনা যাচ্ছে কিংবদন্তির সঙ্গে আজ সাক্ষাত করবেন বিরাট কোহলি ৷ এরপর হায়দরাবাদ, মুম্বই ইভেন্টের মতোই কিক করে অনুরাগীদের উদ্দেশে বল পাঠাবেন 'এলএম টেন' ৷ সঙ্গে থাকবেন তাঁর দুই সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রড্রিগো দি পল ৷
কলকাতায় সূচনা প্রত্যাশিতভাবে না-হলেও গোট ট্যুরের হায়দরাবাদ ও মুম্বই পর্ব ভালোয়-ভালোয় মিটেছে ৷ ওয়াংখেড়েতে গোট ক্রসওভারে রবিবার সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে সাক্ষাত হয় লিয়োনেল মেসির ৷ তাঁকে স্বাক্ষর করা বিশ্বজয়ের জার্সি উপহার দেন 'মাস্টার-ব্লাস্টার' ৷ ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রীও রবিবার সাক্ষাত করেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলারের সঙ্গে ৷