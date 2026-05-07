কোরিয়াকে হারিয়ে অঘটন, ফাইনালে পৌঁছে বিশ্বকাপে পদক নিশ্চিত দীপিকাদের

কোরিয়াকে হারিয়ে অঘটন, ফাইনালে পৌঁছে বিশ্বকাপে পদক নিশ্চিত দীপিকাদের
উজবেকিস্তান, ভিয়েতনামের পর শক্তিশালী কোরিয়াকে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ে দীপিকারা ৷ তবে বাংলাদেশের কাছে হেরে বিদায় ছেলেদের রিকার্ভ টিমের ৷
Published : May 7, 2026 at 1:34 PM IST
সাংহাই, 7 মে: তিরন্দাজি বিশ্বকাপে অঘটন ঘটাল দেশের মহিলা দল ৷ 10 বারের অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে (বর্তমানে গণতান্ত্রিক কোরিয়া) হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল প্রমিলাদের রিকার্ভ টিম ৷ সেমিফাইনালে 10 বারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রথম পদক নিশ্চিত করল তারা ৷ এই নিয়ে চতুর্থবার দক্ষিণ কোরিয়াকে হারাল ভারতীয় দল ৷
সাংহাই'য়ে তিরন্দাজি বিশ্বকাপের স্টেজ-টু'য়ে কোরিয়াকে এদিন 5-1 ব্যবধানে হারাল অভিজ্ঞ দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভকত ও কুমকুম মোহদ সমৃদ্ধ মহিলা রিকার্ভ দল ৷ ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই চিনের মুখোমুখি হবে তারা ৷ শেষ আটে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই ভারতীয় দলকে ৷ শুট-অফে 5-4 ব্যবধানে জিতেছিল তারা ৷ তবে বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলা দক্ষিণ কোরিয়াকে সহজেই হারালেন দীপিকারা ৷ ভারতের পক্ষে ম্য়াচের ফল 5-1 ৷
প্রথম সেটে ছ'টির মধ্যে চারটিতে 10 স্কোর করে কোরিয়াকে পিছনে ফেলে ভারতের মেয়েরা ৷ কোরিয়াকে 58-55 ফলাফলে প্রথম সেটে পরাস্ত করে তারা ৷ দ্বিতীয় সেট 56-56 ব্যবধানে ড্র হলে ভারত এগিয়ে যায় 3-1 ব্যবধানে ৷ তৃতীয় সেটে ভারত ফের 58 পয়েন্ট স্কোর করলে চাপের মুখে 56 পয়েন্টের বেশি তুলতে পারেনি কোরিয়া ৷ ফলত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে স্মরণীয় জয় তুলে নেয় ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷
🏹 INDIAN WOMEN'S RECURVE ARCHERY TEAM DEFEATED SOUTH KOREA
Indian Women's Recurve Archery Team defeated Most Invincible Team & 10 Time Olympic Champion South Korea just the 4th time in the history.
চার মাস দূরে এশিয়ান গেমস ৷ তার আগে বিশ্বকাপের স্টেজ-টু'য়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হেঁটেছিল দক্ষিণ কোরিয়া ৷ অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন দল থেকে আন সান ও লিম সিহইয়ন'কে বিশ্রাম দিয়ে দিয়ে দুই অভিষেককারীকে সুযোগ দিয়েছিল তারা ৷ যা খুব একটা ভালো হল না তিরন্দাজিতে শক্তিধর দেশটির জন্য ৷
মেয়েরা জিতলেও হতাশ করল দেশের ছেলেরা ৷ তরুণদীপ রাই, ধীরজ বোম্মাদেবারা এবং যশদীপ ভোগে সমৃদ্ধ অষ্টম বাছাই ভারতের রিকার্ভ টিম রাউন্ড অব 16'য় হেরে গেল বাংলাদেশের কাছে ৷ পড়শি দেশের বিরুদ্ধে একটি সেটও জিততে ব্যর্থ ভারতের পুরুষ দল ৷ 2-6 ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপের শুরুতেই ছিটকে যেতে হল তাঁদের ৷ ভারতের বিপক্ষে ফলাফল 52-55, 54-54, 53-53 ও 53-57 ৷