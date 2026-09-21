উজবেকিস্তানে কিকবক্সিং বিশ্বকাপে সুযোগ দুর্গাপুরের আরাধ্যার, বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ
Tashkent Kickboxing World Cup: দুর্গাপুরের গোল্ডেনগার্ল দেশের হয়ে বিশ্বমঞ্চে নামার আগেই তার স্বপ্নের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 21, 2026 at 8:24 PM IST
দুর্গাপুর, 21 সেপ্টেম্বর: বয়স মাত্র 10। অথচ এই বয়সেই পদকের ভারে যেন বয়সকেও ছাপিয়ে গিয়েছে ছোট্ট মেয়েটি। কখনও জাতীয় মঞ্চে সোনা, কখনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একের পর এক পদক। গত বছর থাইল্যান্ডের বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে জোড়া সোনা জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল দুর্গাপুরের আরাধ্যা ধীবর। এবার সামনে আরও বড় মঞ্চ।
উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে আয়োজিত কিকবক্সিং বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের হয়ে লড়ার সুযোগ পেয়েছে দুর্গাপুরের এই গোল্ডেনগার্ল। কিন্তু দেশের হয়ে বিশ্বমঞ্চে নামার আগেই তার স্বপ্নের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ।
কিকবক্সিং বিশ্বকাপের আসর
আগামী 13 থেকে 18 অক্টোবর তাসখন্দে বসছে কিকবক্সিং বিশ্বকাপের আসর। বিশ্বের 50টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় তিন হাজার খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে। সেই মঞ্চেই ভারতের তেরঙা উঁচুতে তুলে ধরার লক্ষ্যে অবিচল 10 বছরের আরাধ্যা। কিন্তু বিশ্বকাপের মঞ্চে পৌঁছনোর পথেই এখন টাকার কাঁটা। রেজিস্ট্রেশন ফি, ভিসা, বিমানভাড়া, হোটেল, আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াসামগ্রী-সহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে প্রয়োজন প্রায় 5 লক্ষ টাকা। পরিবারের পক্ষে সেই বিপুল খরচ বহন করা কার্যত অসম্ভব। তবে আরাধ্যার সাফল্যের খাতা মোটেই ছোট নয়।
আরাধ্যার ঝুলি সম্মান
- 2025 সালে প্রথমে ওয়াকো ওপেন আন্তর্জাতিক কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি সোনা ও একটি রুপো জেতে সে।
- এরপর থাইল্যান্ডে আয়োজিত বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে জোড়া সোনা।
- জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জও রয়েছে তার ঝুলিতে।
- ইন্টার স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিযোগিতায় এসেছে সোনা।
- রাজ্য প্রতিযোগিতায় জোড়া সোনা ও একটি রুপো।
- দক্ষিণবঙ্গের প্রতিযোগিতাতেও রয়েছে একটি সোনা ও দু'টি রুপো।
- 2024, 2025 এবং 2026 পরপর তিন বছর জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছে দুর্গাপুরের এই খুদে কিকবক্সার ৷
5 লক্ষ টাকা দরকার
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে একের পর এক পদক জয়ের সেই ধারাবাহিক সাফল্যের পরেই এবার উজবেকিস্তান বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এসেছে তার সামনে। কিন্তু সুযোগ এলেও বাধা সেই অর্থ। জাতীয় কিকবক্সিং ফেডারেশনের তরফে খরচের কিছুটা অংশ বহন করা হলেও বাকি বিপুল অর্থ এখনও জোগাড় হয়নি। রেজিস্ট্রেশন ফি, ভিসা, বিমানভাড়া, হোটেল এবং প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসামগ্রী-সহ সব মিলিয়ে প্রায় 5 লক্ষ টাকা দরকার।
প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা হবে ?
পরিবারের পক্ষে সেই টাকা জোগাড় করা কার্যত অসম্ভব। এখনও পর্যন্ত কোনও বড় স্পনসরও এগিয়ে আসেনি। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় নথিপত্র রাজ্যের ক্রীড়া দফতরে জমা দিয়েছে আরাধ্যার পরিবার। জয়েন্ট সেক্রেটারি দীননারায়ণ ঘোষের কাছেও কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। দফতর সূত্রে পরিবারকে জানানো হয়েছে, অর্থ দফতরের ছাড়পত্র মিললে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে।
কী বলছেন বক্সারের মা ও স্যর ?
আরাধ্যার মা কাকলি ধীবরের কথায়, "আন্তর্জাতিক সফরের বিপুল খরচ বহন করার সামর্থ্য তাঁদের নেই। স্থানীয় বিধায়কদেরও বিষয়টি জানানো হয়েছে। গতবার থাইল্যান্ডে বিশ্বকাপে মেয়েকে পাঠাতে ঋণ নিতে হয়েছিল পরিবারকে। এবারও যদি আর্থিক সাহায্য না-মেলে, ফের ঋণ নেওয়ার পথেই হাঁটতে হতে পারে তাঁদের। যদিও রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দফতর আরাধ্যাকে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি বেসরকারি স্কুল আরাধ্যার পড়াশোনার খরচের দায়িত্ব নিয়েছে।"
আরাধ্যার প্রশিক্ষক ঈশ্বর মাঝি বলেন, "আরাধ্যা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান। মাত্র দুই বছরের অনুশীলনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে সাফল্য দেখিয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। উজবেকিস্তানেও ওর সোনা জেতার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার, ক্রীড়ামন্ত্রক বা কোনও বড় স্পনসর যদি আর্থিক দায়িত্ব না নেয়, তাহলে অর্থের অভাবে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।"