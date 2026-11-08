আনোয়ার সমস্যা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা, এক সপ্তাহ ছুটির পর ফের প্রস্তুতি শুরু হাবাসের

আনোয়ার সমস্যা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা, এক সপ্তাহ ছুটির পর ফের প্রস্তুতি শুরু হাবাসের
EAST BENGAL ISL : 15 নভেম্বর থেকে ফের অনুশীলন। সাতদিনের ছুটি পেতেই লাল হলুদ ফুটবলাররা চেন্নাই থেকে বাড়ি ফেরার বিমান ধরেছেন।
Published : November 8, 2026 at 6:45 PM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর : চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে পাঁচ গোল হজম। ইস্টবেঙ্গল যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত কোনও বন্দর। প্রথম দুই ম্যাচে 9 গোল করে যে দল প্রতিপক্ষের উপর স্টিম রোলার চালানোর ইঙ্গিত দিচ্ছিল, তারাই আলোর উৎসবের আগে পরাজয়ের অমানিশায়।
আপাতত 14 নভেম্বর পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়েছে। 15 নভেম্বর থেকে ফের অনুশীলন। সাতদিনের ছুটি পেতেই লাল হলুদ ফুটবলাররা চেন্নাই থেকে বাড়ি ফেরার বিমান ধরেছেন। এডমুণ্ড, ডেভিড, জয় গুপ্তা যোগ দিয়েছেন ভারতীয় শিবিরে।
এদিকে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পরে সমালোচনার ঝড় চলছে । বলা হচ্ছে আনোয়ার না থাকাতেই বিপর্যয়। পরাজয়ের পর সাজঘরে প্রতিটি ফুটবলারকেই কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের রোষানলে পড়তে হয়। হাবাস বলছেন, বিষয়টি সেভাবে দেখলে হবে না। কারণ, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ টু এর ম্যাচে আল সীবের বিরুদ্ধে মাত্র 17 মিনিট আনোয়ার মাঠে ছিল। তারপরেই চোট পেয়েছে। ও খুব ভাল ফুটবলার। ওকে প্রয়োজন। আশা করা হচ্ছে, দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরবে। তবে, যে খেলোয়াড় এই মুহূর্তে দলে নেই, তাকে নিয়ে বেশি কথা বলতে চান না হাবাস। নিজেদের খেলার ধরন বজায় রাখতে চান তিনি ৷ চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচের মতো পারফরম্যান্স করলে চলবে না, বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷
মরশুমের শুরুতে যে দল ঝকমক করছিল, তারাই এএফসির মঞ্চ এবং আইএসএলের তিন নম্বর ম্যাচে কেমন যেন অচেনা । হাবাসও যেন নিজের দলকে চিনতে পারছেন না। বলছেন, "দলটা আমার পরিচিত নয়। এটা আমার দল নয়। এই পারফরম্যান্স একটা দুর্ঘটনা। আশাকরি, এমন দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর হবে না।”
হাবাস মেনে নিয়েছেন শনিবারের পারফরম্যান্স একেবারেই পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়। প্রায় সব দিক থেকেই পিছিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। "এই ফলাফলটা মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু তার থেকেও বড় সমস্যা হল, আমরা কোনও ক্ষেত্রেই জিততে পারিনি ৷ বলের দখল নেওয়ার লড়াইয়েও হেরেছি ৷ এভাবে ম্যাচ জেতা অসম্ভব। আমাদের মানসিকতা অত্যন্ত নেতিবাচক ছিল। প্রতিপক্ষকে অনেক বেশি সুযোগ দিয়েছি ৷" দলের হার নিয়ে এটাই বিশ্লেষণ লাল হলুদ হেডস্যারের।
হারের দায় এড়িয়ে যাননি, বরং নিজের কাঁধে নিয়েছেন লাল-হলুদ কোচ। বলছেন, "এই হারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি। অবিলম্বে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি ঠিক করতে হবে।"
প্রত্যাবর্তনের পথ হাবাসকে বের করতে হবে। কীভাবে করবেন সেটা তাঁর ভাবনা। 20 নভেম্বর আইএসএলের খেলা ৷ 24 নভেম্বর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ টু এর ম্যাচও রয়েছে। তারপর ডার্বি 29 নভেম্বর।
সেকথা মাথায় রেখেই হাবাস বলছেন, "আমার প্রথম কাজ হল দলকে আবার চাঙ্গা করে তোলা। আইএসএলে আমরাই একমাত্র দল, যারা ইতিমধ্যে 19টি ম্যাচ খেলেছে। জুলাই-আগস্ট থেকে একের পর এক ম্যাচ, যাতায়াত এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। অজুহাত দিতে চাই না, তবে এটাও একটা কারণ। আমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে তুলনা করলে ম্যাচের সংখ্যার পার্থক্য রয়েছে। এএফসি এবং অন্য প্রতিযোগিতায় খেলার মধ্যে পার্থক্য আছে। দলকে আবার প্রস্তুত করে তুলতে হবে।