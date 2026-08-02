'মরশুম এখনও বাকি, দেখে নেব'; লাল-হলুদের প্রতিষ্ঠা দিবসে বাগানকে হুঁশিয়ারি আনোয়ারের

'মরশুম এখনও বাকি, দেখে নেব'; লাল-হলুদের প্রতিষ্ঠা দিবসে বাগানকে হুঁশিয়ারি আনোয়ারের
আড়ম্বরে ঘাটতি না-থাকলেও ইস্টবেঙ্গলের 107তম প্রতিষ্ঠা দিবস খানিকটা ম্যাড়মেড়ে ৷ বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পেলেন আনোয়ার আলি ৷
Published : August 2, 2026 at 12:02 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: সম্মানপ্রাপ্তি দায়িত্ববোধ আরও বাড়িয়ে দেয় ৷ তাই ইস্টবেঙ্গলের বর্ষসেরার সম্মান পেয়ে দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধে আরও কি তৎপর হলেন আনোয়ার আলি ? এই প্রশ্নের উত্তর দেবে সময় ৷ তবে বর্ষসেরার সম্মান পেয়ে দলকে সাফল্য এনে দেওয়ার তাগিদ যে বাড়ল, সেটা স্পষ্ট করলেন তারকা ডিফেন্ডার ৷ এমনিতে শনিবার স্মরণাতীত কালের সবচেয়ে ম্যাড়মেড়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন দেখল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৷ নজরুল মঞ্চের সন্ধ্যায় সমর্থকরা যেটুকু উজ্জীবিত হলেন, সেটা আনোয়ার আলির জন্য ৷
মরশুমের প্রথম ম্য়াচে ডুরান্ডের কলকাতা ডার্বিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের কাছে হারতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে ৷ যে ম্য়াচে আবার ক্যাপ্টেনস আর্মব্য়ান্ড ছিল আনোয়ারের কাছে ৷ সেই ম্য়াচে হার থেকে অবশ্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ পরের ম্য়াচে সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স'কে আট গোল দিয়েছে তারা ৷ কিন্তু ডার্বি হার এখনও ভোলেননি আনোয়ার ৷ শনিবার নজরুল মঞ্চে তাই বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে প্রাক্তন ক্লাবকে হুঁশিয়ারি ছুড়ে দিলেন ইস্টবেঙ্গলের বিশ্বস্ত সৈনিক ৷ আনোয়ার আলি এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, "সবাই জানেন যে আমরা ডার্বিটা হেরে গিয়েছি ৷ কিন্তু মরশুম এখনও বাকি ৷ আরও টুর্নামেন্ট রয়েছে ৷ সেখানে দেখে নেব ওদের ৷"
এটুকু বাদ দিলে অনুষ্ঠানের সিংহভাগ সময় ক্রীড়াবর্জিত নানা অনুষ্ঠানে দিনটির তাৎপর্য পিছনের সারিতে ৷ দুই জীবনকৃতি সম্মান প্রাপক তরুণ দে এবং বলাই মুখোপাধ্যায় যখন মঞ্চে উঠলেন তখন অডিটোরিয়াম ফাঁকা হতে শুরু করেছে ৷ অথচ ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান নজরকাড়া হওয়ার যাবতীয় মশলা ছিল। উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে উঠে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গায়ক রূপঙ্কর বাগচি বলেন, "জীবনে অনেক পুণ্য করেছি তাই শ্যাম থাপার হাত থেকে সংবর্ধনা পেলাম ৷"
ভারতীয় ফুটবলে এখন আর্থিক মন্দা চলছে ৷ ফলে ক্লাব চালাতে এবং লগ্নি টানতে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মন্ত্রী-আমলা ও অন্য়ান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের খাতির করতেই হয় ৷ কিন্তু সেই খাতির যদি সীমা অতিক্রম করে তাহলে অনুষ্ঠানের মেজাজ ঘেঁটে দেয় ৷ এদিন নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানে তাই হল ৷ তবু তার মাঝে ক্লাব সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়ার আশ্বাস, "যতই তুফান আসুক, নৌকে ডুবে যাবে ৷ কিন্তু মশাল জ্বলবে।"
কোচ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের প্রবেশে খানিক আন্দোলিত হল জনতা, উঠল স্লোগানও ৷ স্প্য়ানিয়ার্ডের থেকেই স্পেশাল অ্য়াচিভার অ্য়াওয়ার্ড পেলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ পূর্ব ঘোষণামতো ইস্টবেঙ্গলের 'ভারত গৌরব' সম্মান পেলেন অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব স্যানাল এবং সুরকার প্রীতম চক্রবর্তী ৷ দু'জনেই জানালেন তাঁদের ইস্টবেঙ্গলিয়ানার কথা ৷ অভিনেতা-পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে স্পেশাল অ্য়াচিভার অ্য়াওয়ার্ড তুলে দেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও অলোক মুখোপাধ্যায় ৷ দিনকয়েকর মধ্যে তাঁকে আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ বর্ষসেরা সাংবাদিকের সম্মান পেলেন বিক্রান্ত গুপ্তা ও শঙ্কর নাগ দাস ৷
অনুষ্ঠানে হাজির রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ বছরের সব ট্রফি জয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন ইস্টবেঙ্গলের জন্য ৷ বর্ষসেরা খুদে সমর্থক পাঁচ বছরের ঋজু দাসের সঙ্গে স্লোগানে গলা মেলাল লাল-হলুদ জনতা ৷ বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার সাথী দেবনাথ ৷ হাবাসের থেকে বর্ষসেরা কোচের সম্মান গ্রহণ করলেন বিনো জর্জ ৷ ইস্টবেঙ্গলে নতুন প্রতিভার অন্বেষণ এবং তাদের গড়ে তোলার কাজে বিনো জর্জ অক্লান্ত ৷ সেরা কোচের পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত বিনো জর্জ বলেছেন, "পুরস্কার পেয়ে ভালো লাগছে ৷ আরও কাজ করতে হবে ৷" বর্ষসেরা প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার হয়ে আপ্লুত এডমুন্ড লালরিনডিকাও ৷ অনুষ্ঠান শেষে ক্লাবের সিনিয়র দল এবং কলকাতা লিগের দলকে একত্রে মঞ্চে তুলে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করানো হল ৷ কিন্তু পরিচিত হওয়ার জন্য দর্শক সংখ্যা তখন হাতেগোনা ৷