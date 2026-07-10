ই-চ্যাম্পিয়ন্সকে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে TG20'র ফাইনালে খাম্মাম অ্যাসেস

ই-চ্যাম্পিয়ন্সকে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে TG20'র ফাইনালে খাম্মাম অ্যাসেস
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে শনিবার করিমনগর ডায়মন্ডসের মুখোমুখি ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে ফাইনালে ফের খাম্মাম অ্য়াসেসর মুখোমুখি তারা ৷
Published : July 10, 2026 at 1:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 জুলাই: থামল হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্সের অশ্বমেধের দৌড় ৷ লিগে সাত ম্য়াচের সবক'টি জিতে কোয়ালিফায়ারে প্রবেশ করলেও অনভিতা খাম্মাম অ্যাসেসের কাছে বৃহস্পতিবার হেরে গেল তারা ৷ পক্ষান্তরে প্রথম কোয়ালিফায়ারে ই-চ্যাম্পিয়ন্স'কে 10 রানে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করল খাম্মাম অ্যাসেস ৷ তবে এই ম্য়াচ হারলেও ফাইনালে ওঠার সুযোগ এখনও রয়েছে রামোজি গ্রুপ মালিকানাধীন হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির ৷ দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে শুক্রবার করিমনগর ডায়মন্ডসের মুখোমুখি তারা ৷
জিতলেই ফাইনাল নিশ্চিত ৷ এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে এদিন টস জিতে প্রতিপক্ষকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ মিকিল জয়সওয়াল ও জিএসকে রেড্ডির ব্যাটে ছয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 200 রান তোলে ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ রেড্ডি 30 বলে 40 রানে আউট হলেও অপরাজিত থেকে দলকে দু'শো রানে পৌঁছে দেন মিকিল ৷ ম্য়াচের সেরাও তিনি ৷
The streak was broken⛓️💥 🙌🏻 #Qualifier1 #HECvAKA #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/UPA67kzmaX— tg20official (@tg20official) July 10, 2026
34 বলে মিকিলের বিধ্বংসী 76* রানের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ খাম্মাম অ্যাসেসের ওপেনার পরশ রাজ খেলেন 18 বলে 32 রানের ইনিংস ৷ ই-চ্য়াম্পিয়ন্সের হয়ে সর্বাধিক দু'টি উইকেট নেন অখিল রাঠোর ৷ একটি উইকেট নিলেও চার ওভারে এদিন 50 রান খরচ করেন দলের তারকা বোলার অজয় দেব গৌড় ৷
What a contest. What a statement.— tg20official (@tg20official) July 9, 2026
The Anvita Khammam Aces hold their nerve to edge past Hyderabad E Champions by 10 runs, ending their seven-game unbeaten streak and securing a place in the Grand Final. 👏#Qualifier1 #HECvAKA #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/bVSHh5Gwtk
রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে দারুণ ফর্মে থাকা ওপেনার অভিরথ রেড্ডির (1) উইকেট হারায় ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ তবে দ্বিতীয় উইকেটে বিকাশ রেড্ডি ও অনভিথ রেড্ডি'র 68 রানের জুটি জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখে ৷ সাতটি চার ও চারটি ছ'য়ে 27 বলে মারকাটারি 69 রান করেন বিকাশ ৷ 16 রান আউট হন অনভিথ ৷ এরপর আর লম্বা হয়নি ই-চ্যাম্পিয়ন্সের কোনও পার্টনারশিপ ৷ ক্রমাগত উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় তারা ৷
One loss. One lesson. One more chance. #HyderabadEChampions #TG20 #KarimnagarDiamonds #Cricket #Qualifier pic.twitter.com/CcIYGb9Uxt— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 10, 2026
27 রান করেন গাড়ুগু গণেশ ৷ 26 রান আউট হন প্রণব বর্মা ৷ কিন্তু তা কাজে আসেনি ৷ দুই উইকেট হাতে শেষ ওভারে জয়ের জন্য ই-চ্য়াম্পিয়ন্সের প্রয়োজন ছিল 23 রান ৷ কিন্তু 12 রানের বেশি ওঠেনি ৷ আট উইকেট হারিয়ে 178 রানে থামে তাদের ইনিংস ৷ 10 রানে জিতে TG20'র প্রথম সংস্করণের প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে প্রবেশ করে নভিতা খাম্মাম অ্যাসেস ৷ অ্য়াসেসের হয়ে 31 রানে তিন উইকেট নেন সাহেন্দ্রা মাল্লু ৷ জোড়া উইকেট বেদ রেড্ডির ৷