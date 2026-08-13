মানসিক লড়াই জিতে ফেরাটা চ্য়ালেঞ্জিং, তবে পোড়েল'কে ফের বাইশ গজে চাইছেন অনুষ্টুপ

মানসিক লড়াই জিতে ফেরাটা চ্য়ালেঞ্জিং, তবে পোড়েল'কে ফের বাইশ গজে চাইছেন অনুষ্টুপ
মাঠের বাইরের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অনুষ্টুপ ফের পরিচিত আঙিনায় ফিরুক, এমনটাই প্রত্যাশা বাংলার প্রাক্তন অধিনায়কের ৷
Published : August 13, 2026 at 2:04 PM IST
চুঁচুড়া, 13 অগস্ট: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, যৌন হেনস্তার মতো মারাত্মক অভিযোগে গ্রেফতার বাংলার প্রতিভাবান ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল ৷ আইপিএলে দিল্লি ক্য়াপিটালসের হয়ে খেলা স্টাম্পার-ব্য়াটারের গ্রেফতারির ঘটনা শোরগোল ফেলেছে বঙ্গ ক্রিকেটে ৷ আপাতত তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে অভিষেক ৷ তবে মাঠের বাইরের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বাঁ-হাতি উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ফের পরিচিত আঙিনায় ফিরুক, এমনটাই প্রত্যাশা করলেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার ৷
তবে বাইশ গজে ফিরলেও অভিষেক'কে মানসিক লড়াই করে সাফল্যে ফিরতে হতে পারে বলে অভিমত রুকু'র (অনুষ্টুপের ডাকনাম) ৷ উল্লেখ্য, অভিষেক পোড়েল'কে মঙ্গলবার গ্রেফতারির পর মগড়া থানার পুলিশ চুঁচুড়া আদালতে পেশ করলে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বঙ্গ ক্রিকেটারের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অনুষ্টুপ বলেন, "কী হয়েছে না-হয়েছে সে বিষয়ে তো আমি বলতে পারব না ৷ সেটা আদালত বলবে, বিচারব্যবস্থা বলবে ৷ তবে ওর কেরিয়ারটা উপর দিকে উঠছিল ৷ তাই বিষয়টা একটা খারাপ দিকে চলে গেল ৷ এই অবস্থা থেকে থেকে ফিরে এসে যদি আবার ভালো জায়গায় খেলতে পারে তাহলে হ্য়াটস-অফ ওকে ৷ আমি চাই ও আবার খেলার জগতে ফিরে আসুক ৷"
একদা সতীর্থ'কে নিয়ে অনুষ্টুপের সংযোজন, "অতীতেও বহু প্লেয়ারকে আমরা এমন জায়গা থেকে ফিরে আসতে দেখেছি ৷ বিচার কী হবে তার উপর অনেককিছু নির্ভর করছে ৷ তবে এখন অভিষেকের জন্য এটা নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ ৷ ফেরার পরেও একটা প্রবল মানসিক চ্যালেঞ্জ থাকবে ৷"
22তম বর্ষপূর্তিতে বুধবার চুঁচুড়ার এইচইটিসি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন অনুষ্টুপ ৷ সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বাংলার জার্সিতে দু'দশকেরও বেশি সময়ের এক ঈর্ষনীয় কেরিয়ারের জন্য ৷ লম্বা কেরিয়ারে বাংলার হয়ে অসংখ্য ম্য়াচে 'ত্রাতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন হুগলির সন্তান ৷ চলতি মরশুমে বাংলার অনূর্ধ্ব-16 দলকে প্রশিক্ষণ দেবেন তিনি ৷ অর্থাৎ ক্রিকেটার হিসেবে কেরিয়ার শেষ করে আগামীর ক্রিকেটার তৈরিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন রুকু ৷ জাতীয় দলে খুব শীঘ্রই যে বাংলার ক্রিকেটারদের দেখা যাবে, সে বিষয়েও এদিনের অনুষ্ঠানে আশাপ্রকাশ করেন অনুষ্টুপ।
উল্লেখ্য, বাংলার জার্সিতে 103টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলেছেন অনুষ্টুপ ৷ 18টি সেঞ্চুরি সহযোগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর নামের পাশে প্রায় ছ'হাজার রান ৷ সাম্প্রতিক অতীতে 2019-20 এবং 2022-23 মরশুমে রঞ্জিতে বাংলার রানার্স হওয়ার পিছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন অনুষ্টুপ ৷