ETV Bharat / sports

জাতীয় দলে ডাক পেলেন অনুষ্কা, ঘোষিত প্রোটিয়া সফরের স্কোয়াড

আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে এপ্রিলে দঃ আফ্রিকা সফরে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারতের মহিলা দল ৷ নেতৃত্বে হরমনপ্রীত-ই ৷

ANUSHKA SHARMA
ডব্লিউপিএলে অনুষ্কা শর্মা (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 24 মার্চ: আগামী মাসে দঃ আফ্রিকা সফরে যাচ্ছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ যে সফরের জন্য মঙ্গলবার হরমনপ্রীত কৌর নেতৃত্বাধীন 15 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগ ডব্লিউপিএলে (WPL) ভালো পারফরম্য়ান্সের সুবাদে জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পেলেন অলরাউন্ডার অনুষ্কা শর্মা ৷

গুজরাত জায়ান্টসের হয়ে প্রথম ডব্লিউপিএলে অংশগ্রহণ করে নজর কেড়েছেন মধ্যপ্রদেশের এই ক্রিকেটার ৷ মূলত ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে নেমে ব্য়াট হাতে দলের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন অনুষ্কা ৷ যা জাতীয় দলের দরজা খুলে দিল তাঁর জন্য ৷ এছাড়া অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট ও ওয়ান-ডে সিরিজে আত্মপ্রকাশের পর ভারতীয় দলের টি-20 সেট আপেও যুক্ত হলেন পেসার কাশ্বী গৌতম ৷ তিনিও গুজরাতের হয়েই ডব্লিউপিএল খেলেছেন চলতি বছর ৷

উল্লেখ্য, গুজরাত জায়ান্টসের হয়ে 2026 ডব্লিউপিএলে সাত ম্য়াচে 177 রান এসেছে অনুষ্কার ব্যাটে ৷ টুর্নামেন্টে 129.19 স্ট্রাইক-রেটে ব্য়াটিং করেছেন তিনি ৷ সর্বোচ্চ 44 রানের ইনিংসটি তিনি খেলেছিলেন ইউপি ওয়ারিয়র্সের হয়ে ৷ অন্যদিকে চলতি বছর ডব্লিউপিএলে ন'ম্যাচে আট উইকেট শিকার করেছেন গৌতম ৷ 2025 মরশুমে সমসংখ্যক ম্য়াচে 11 উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন চণ্ডীগড়ের ক্রিকেটার ৷

এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো গত অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে 2-1 ব্যবধানে কুড়ি-বিশের সিরিজ জয়ী ভারতীয় স্কোয়াডে চারটি পরিবর্তন করা হয়েছে আসন্ন প্রোটিয়া সফরের জন্য ৷ যা আগামী জুন-জুলাইয়ে ইংল্য়ান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশবিশেষ ৷ আগামী 12 জুন থেকে শুরু হচ্ছে মহিলাদের টি-20 বিশ্বকাপ ৷ মঙ্গলবার প্রোটিয়া সফরের জন্য ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন স্নেহ রানা, আমনজোৎ কৌর, জি কমলিনী এবং বৈষ্ণবী শর্মা ৷

  • প্রোটিয়া সফরের জন্য ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মন্ধনা (সহঅধিনায়ক), শেফালি বর্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা শর্মা (উইকেটরক্ষক), অরুদ্ধতী রেড্ডি, রেণুকা সিং ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, শ্রী চরণি, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল, কাশ্বী গৌতম, ভারতী ফুলমালি, উমা ছেত্রী (উইকেটরক্ষক) ও অনুষ্কা শর্মা ৷

প্রোটিয়া সফরে ভারতের সূচি:

  1. প্রথম টি-20: 17 এপ্রিল, ডারবান
  2. দ্বিতীয় টি-20: 19 এপ্রিল, ডারবান
  3. তৃতীয় টি-20: 22 এপ্রিল, জো'বার্গ
  4. চতুর্থ টি-20: 25 এপ্রিল, জো'বার্গ
  5. পঞ্চম টি-20: 27 এপ্রিল, বেনোনি

আরও পড়ুন:

TAGGED:

INDIA W TOUR OF SOUTH AFRICA
ANUSHKA SHARMA
BCCI
KASHVEE GAUTAM
ANUSHKA SHARMA EARNS MAIDEN CALL UP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.