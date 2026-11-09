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শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন অনুজ, দিওয়ালিতে নয়া উচ্চতায় ভারতীয় দাবা; অভিনন্দন আনন্দের

দিওয়ালিতে শততম গ্র্যান্ডমাস্টারের আলোয় আরও উজ্জ্বল ভারতীয় দাবা ৷ ফিলিপিন্সে খেতাব জিতে ইতিহাস গড়লেন মধ্যপ্রদেশের যুবা ৷

CHESS BOARD
প্রতীকী ছবি (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 9, 2026 at 1:38 PM IST

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সিনাকাবান (ফিলিপিন্স), 9 নভেম্বর: সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় দাবার গ্রাফ যে ঊর্ধ্বমুখী, তার স্বপক্ষে একাধিক উদাহরণ রয়েছে ৷ গতবছর ডোম্মারাজু গুকেশের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের পর চলতি বছর প্রথম ভারতীয় হিসেবে রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর গ্র্যান্ড চেজ ট্যুর খেতাব জয় কিংবা নরওয়ে চেজে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেশীয় দাবার উল্লেখযোগ্য সাফল্য ৷ এমন সময় 64 খোপের খেলায় ভারতের মুকুটে জুড়ল নয়া পালক ৷ চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত পেল শততম গ্র্যান্ডমাস্টার (GM) ৷

রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির পর দাবার বোর্ডে উল্লেখযোগ্য় এই কীর্তি গড়ল ভারত ৷ রবিবার ফিলিপিন্সের মাটিতে সপ্তম এশিয়ান প্লাস ব্যক্তিগত ওপেন চেজ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে দেশের শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে ইতিহাসে নাম জুড়লেন অনুজ শ্রীবাত্রি ৷ মধ্যপ্রদেশের প্রথম দাবাড়ু হিসেবে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জন করলেন তিনি ৷

গত জুলাইয়ে ভিএস রতনভেল দেশের 99তম গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার পর গত কয়েকমাস ধরে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে ছিল ভারতীয় দাবা ৷ শেষমেশ রবিবার অপেক্ষার অবসান ঘটালেন 25 বছরের অনুজ ৷ যদিও ফিলিপিন্সে চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুটা তাঁর ভালো হয়নি ৷ প্রথম গেমে হার দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তাঁর ৷ কিন্তু পরবর্তীতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন ভারতীয় দাবাড়ু ৷ নবম রাউন্ডের শেষে সাত পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে প্রতিযোগিতায় খেতাব এবং একইসঙ্গে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্যপূরণ করে ফেললেন তিনি ৷ দিওয়ালিতে অনুজের এই কীর্তি ভারতীয় দাবাকে আরও আলোকিত করল বৈকি ৷

2020 সালে ইন্টারন্য়াশনাল মাস্টার (IM) নর্ম অর্জন করেছিলেন অনুজ ৷ রাজ্যের কনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে এই কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷ ছ'বছর লড়াইয়ের পর রবিবার কাঙ্খিত গ্র্যান্ডমাস্টার তকমা জুড়ল তাঁর নামের পাশে ৷ দেশের শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার জন্য অনুজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার তথা পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ ৷ এক্স হ্যান্ডলে কিংবদন্তি লেখেন, "হ্যাপি দিওয়ালি ৷ 100 বাজির ধামাকা ৷ অর্জুন শ্রীবাত্রিকে অভিনন্দন ভারতকে এই মাইলস্টোনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৷ আজই আমি ভাবছিলাম আগামী বছর ডিসেম্বরে আমার গ্র্যান্ডমাস্টার তকমা পাওয়ার 40তম বর্ষপূর্তি হবে ৷ তারপরই এমন একটা সাফল্য উদ্ভাসিত হল ৷"

উল্লেখ্য, 1987 সালের ডিসেম্বরে দেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছিলেন আনন্দ ৷ অর্থাৎ, শততম গ্র্যান্ডমাস্টার পেতে 38 বছর লাগল ভারতীয় দাবার ৷ অনুজের শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার পর ভারতীয় দাবার আপতত তাকিয়ে ডোম্মারাজু গুকেশের দিকে ৷ যিনি চলতি মাসের শেষের দিকে তাঁর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে নামবেন উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারোভের বিরুদ্ধে ৷

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শততম গ্র্যান্ডমাস্টার অনুজ
অনুজকে অভিনন্দন আনন্দের

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