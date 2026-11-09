শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন অনুজ, দিওয়ালিতে নয়া উচ্চতায় ভারতীয় দাবা; অভিনন্দন আনন্দের

শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন অনুজ, দিওয়ালিতে নয়া উচ্চতায় ভারতীয় দাবা; অভিনন্দন আনন্দের
দিওয়ালিতে শততম গ্র্যান্ডমাস্টারের আলোয় আরও উজ্জ্বল ভারতীয় দাবা ৷ ফিলিপিন্সে খেতাব জিতে ইতিহাস গড়লেন মধ্যপ্রদেশের যুবা ৷
Published : November 9, 2026 at 1:38 PM IST
সিনাকাবান (ফিলিপিন্স), 9 নভেম্বর: সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় দাবার গ্রাফ যে ঊর্ধ্বমুখী, তার স্বপক্ষে একাধিক উদাহরণ রয়েছে ৷ গতবছর ডোম্মারাজু গুকেশের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের পর চলতি বছর প্রথম ভারতীয় হিসেবে রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর গ্র্যান্ড চেজ ট্যুর খেতাব জয় কিংবা নরওয়ে চেজে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেশীয় দাবার উল্লেখযোগ্য সাফল্য ৷ এমন সময় 64 খোপের খেলায় ভারতের মুকুটে জুড়ল নয়া পালক ৷ চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত পেল শততম গ্র্যান্ডমাস্টার (GM) ৷
রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির পর দাবার বোর্ডে উল্লেখযোগ্য় এই কীর্তি গড়ল ভারত ৷ রবিবার ফিলিপিন্সের মাটিতে সপ্তম এশিয়ান প্লাস ব্যক্তিগত ওপেন চেজ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে দেশের শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে ইতিহাসে নাম জুড়লেন অনুজ শ্রীবাত্রি ৷ মধ্যপ্রদেশের প্রথম দাবাড়ু হিসেবে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জন করলেন তিনি ৷
গত জুলাইয়ে ভিএস রতনভেল দেশের 99তম গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার পর গত কয়েকমাস ধরে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে ছিল ভারতীয় দাবা ৷ শেষমেশ রবিবার অপেক্ষার অবসান ঘটালেন 25 বছরের অনুজ ৷ যদিও ফিলিপিন্সে চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুটা তাঁর ভালো হয়নি ৷ প্রথম গেমে হার দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তাঁর ৷ কিন্তু পরবর্তীতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন ভারতীয় দাবাড়ু ৷ নবম রাউন্ডের শেষে সাত পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে প্রতিযোগিতায় খেতাব এবং একইসঙ্গে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্যপূরণ করে ফেললেন তিনি ৷ দিওয়ালিতে অনুজের এই কীর্তি ভারতীয় দাবাকে আরও আলোকিত করল বৈকি ৷
The moment everyone has been waiting for is here - India has got it's 100th Chess Grandmaster! IM Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh won the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship and earned the Grandmaster title. After losing the first game, Anuj scored 7/8 points to win the tournament. With this, India gained its 100th GM, and Madhya Pradesh got its first. Huge congratulations to Anuj and his family on this achievement! And what an incredibly proud moment for Indian Chess! Graphic: Anmol Bhargav— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 8, 2026
2020 সালে ইন্টারন্য়াশনাল মাস্টার (IM) নর্ম অর্জন করেছিলেন অনুজ ৷ রাজ্যের কনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে এই কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷ ছ'বছর লড়াইয়ের পর রবিবার কাঙ্খিত গ্র্যান্ডমাস্টার তকমা জুড়ল তাঁর নামের পাশে ৷ দেশের শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার জন্য অনুজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার তথা পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ ৷ এক্স হ্যান্ডলে কিংবদন্তি লেখেন, "হ্যাপি দিওয়ালি ৷ 100 বাজির ধামাকা ৷ অর্জুন শ্রীবাত্রিকে অভিনন্দন ভারতকে এই মাইলস্টোনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৷ আজই আমি ভাবছিলাম আগামী বছর ডিসেম্বরে আমার গ্র্যান্ডমাস্টার তকমা পাওয়ার 40তম বর্ষপূর্তি হবে ৷ তারপরই এমন একটা সাফল্য উদ্ভাসিত হল ৷"
Happy Diwali. A cracker of a 100. Congrats to @AnujShrivatri on getting India to this milestone. Funnily only today I was thinking December 2027 will be the 40th anniversary of my GM title and literally this manifested....@FIDE_chess @aicfchess— Viswanathan Anand (@vishy64theking) November 8, 2026
উল্লেখ্য, 1987 সালের ডিসেম্বরে দেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছিলেন আনন্দ ৷ অর্থাৎ, শততম গ্র্যান্ডমাস্টার পেতে 38 বছর লাগল ভারতীয় দাবার ৷ অনুজের শততম গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার পর ভারতীয় দাবার আপতত তাকিয়ে ডোম্মারাজু গুকেশের দিকে ৷ যিনি চলতি মাসের শেষের দিকে তাঁর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে নামবেন উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারোভের বিরুদ্ধে ৷