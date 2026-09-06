লিগের কলকাতা ডার্বিতে তারুণ্যে আস্থা ইস্টবেঙ্গলের, রক্ষণ সামলানোর পরামর্শ হাবাসের
ডিফেন্সকে মজবুত করে আক্রমণের ছক লাল-হলুদ ব্রিগেডের ৷ কলকাতা ডার্বিতে ডাগ আউটে থাকবেন বিনো জর্জ ৷
Published : September 6, 2026 at 10:33 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: সিনিয়র দল থেকে নামজাদা ফুটবলার ঢুকিয়ে কলকাতা লিগে ডার্বির চ্যালেঞ্জ জেতার তৎকাল পদ্ধতিতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল ৷ কলকাতা ফুটবল লিগে সোমবার মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ৷ বারাসত স্টেডিয়ামে এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বৈরথের ফলাফলে পয়েন্ট টেবিলে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ তবে, ডার্বির ফলাফল পয়েন্ট টেবিল ছাপিয়ে আলাদা মাত্রা বহন করে ৷ যা দুই দলের আত্মমর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ ফলে নিয়মরক্ষার ডার্বি হলেও, এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার কমতি নেই ৷
গত দশটি ম্যাচে লাল-হলুদ ডাগ আউটে ছিলেন অর্চিস্মান বিশ্বাস ৷ ডার্বিতেও তিনি থাকবেন ৷ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবেন বিনো জর্জ ৷ দলের হেড কোচ অ্যান্তেনিও লোপেজ হাবাস ডার্বির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের ৷ লিগে দলের খেলা দেখে কোথায়, কী করতে হবে, সেটা বিনো জর্জের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন ৷ তাই মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট যখন কলকাতা ডার্বি জিততে সিনিয়র দলে এক ঝাঁক ফুটবলারকে নামিয়ে দিচ্ছে, তখন ইস্টবেঙ্গলের আস্থা আকাশ হেমরাম, উত্তম হাঁসদা, চাকু মাণ্ডি, অঙ্কন ভট্টাচার্য, মনতোষ মাঝি এবং মনতোষ চাকলাদাররা ৷
প্রথমে শৌভিক চক্রবর্তী, গেহলত, এডমুন্ড, ডেভিডদের ছাড়ার ব্যাপারে প্রাথমিক সম্মতি দিলেও, পরে তা নিজেই নাকচ করেন হাবাস ৷ ইস্টবেঙ্গলের এক শীর্ষকর্তা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, সিনিয়র দলের কোনও ফুটবলারকে ডার্বির জন্য নথিভুক্ত করা হয়নি ৷ হাবাস জানিয়েছেন, কলকাতা লিগে ভালো খেলে যেসব ফুটবলার দলকে অপরাজিত রেখেছেন, ডার্বির চ্যালেঞ্জ সামলানোর দায়িত্ব তাঁদেরই ৷ তাঁরাই ভালো ফুটবল খেলে সাফল্য নিয়ে আসবেন ৷
রবিবার সিনিয়র দলের প্র্যাকটিসে ছুটি ছিল ৷ ডার্বির আগে ফুটবলারদের অনুশীলন না-করিয়ে খেলার অনুমতি হাবাস দেননি ৷ যদিও বিনো জর্জ অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন ৷ তাতে স্প্যানিশ হেড কোচের সিদ্ধান্ত বদল হবে, সেই সম্ভাবনা কম ৷
গৌরব সাহু গোলরক্ষার দায়িত্বে থাকবেন ৷ ইতিমধ্যেই তিনি বলেছেন, ডার্বি জিতেই আনন্দ করতে চান ৷ ইতিমধ্যে, ডুরান্ড কাপে সিনিয়র দলের হয়ে খেলেছেন ৷ তাই সিনিয়র দলের মেজাজটা লিগের ড্রেসিংরুমে ছড়িয়ে দিতে চান ৷ রক্ষণে অঙ্কন ভট্টাচার্যের সঙ্গে মনতোষ মাঝি জুটিতে থাকবেন ৷
ইতিমধ্যে অঙ্কনকে সিনিয়র দলের জন্য নির্বাচিত করেছেন হাবাস ৷ দুই সাইড ব্যাক হিসেবে বিক্রম প্রধান এবং জয় বাজ থাকছেন ৷ ডিফেন্সিভ স্ক্রিন হিসেবে চাকু মাণ্ডি থাকবেন ৷ মাঝমাঠের তিন ফুটবলার তন্ময় দাস, বিজয় মুর্মু এবং আকাশ হেমরাম ৷ তাঁদের ওপরে নাম্বার টেন হিসেবে থাকবেন অনন্তু এনএস এবং সবার উপরে মনতোষ মাঝি ৷ অর্থাৎ, রক্ষণকে আঁটোসাঁটো করে আক্রমণে যেতে চায় ইস্টবেঙ্গল ৷ এই ছকে তাদের ভরসা ফুটবলারদের ফিটনেস, গতি ও আত্মবিশ্বাস ৷
অন্যদিকে, গত ম্যাচে ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করা আকাশ হেমরাম জানাচ্ছেন, তাঁর ডার্বি খেলার স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে ৷ জানালেন, গ্যালারিতে তাঁর বাবা-মা থাকবেন ৷ তাঁদের সামনে ভালো খেলে জয় তুলে নিয়ে আসাই লক্ষ্য আকাশের ৷