ETV Bharat / sports

গরম সামলে ফের নায়ক হতে চান সোবার্গ, মিগুয়েলকে ছাড়াই গোয়া গেল লাল-হলুদ

আগামী মঙ্গলবার গোয়ার মাটিতে ওড়িশা এফসি'র মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ৷ অনিশ্চয়তা রশিদ-আনোয়ারকে ঘিরে ৷

ANTON SOJBERG
অনুশীলনে সোবার্গ (EAST BENGAL MEDIA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 6:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 26 এপ্রিল: জিতলে লিগ টেবলে চারে উঠে আসার হাতছানি একইসঙ্গে খেতাবি লড়াইয়ে প্রবলভাবে ঢুকে পড়া ৷ এমতাবস্থায় সকালে অনুশীলন সেরে আইএসএলের নবম ম্য়াচ খেলতে রবিবার শহর ছাড়ল ইস্টবেঙ্গল ৷ দু'ম্য়াচের জন্য নির্বাসিত হওয়ায় মিগুয়েল ফিগেরাকে ছাড়াই গোয়া রওনা হল অস্কার ব্রুজোঁ অ্য়ান্ড কোং ৷

মিগুয়েলের পাশাপাশি আগামী মঙ্গলবার ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে মহম্মদ রশিদ এবং আনোয়ার আলিকে পাওয়া নিয়েও সংশয় রয়েছে লাল-হলুদে ৷ দু'জনে প্র্যাকটিস করলেও সম্পূর্ণ ফিট নন ৷ মঙ্গলবার তাঁদের খেলানোর ব্যাপারে আরও অপেক্ষার রাস্তায় হাঁটতে চান ব্রুজোঁ ৷ এদিকে বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল করে দলের হার বাঁচানোর পর আত্মবিশ্বাসী অ্যান্টন সোবার্গ ৷ গোয়ায় ওড়িশার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে নামার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে ড্যানিশ ফরোয়ার্ডের ৷ কোচও তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ সেক্ষেত্রে ইউসেফ এজ্জেজারির সঙ্গে গোল করার দায়িত্ব সামলাতে হবে ৷

এ বিষয়ে গোয়া উড়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ড্যানিশ ফুটবলার বলেন, "আশা করছি ওড়িশা ম্যাচে প্রথম থেকে খেলব ৷ যদিও শেষ পর্যন্ত এটা কোচের সিদ্ধান্ত ৷ আমি এখানে দলের জয়ে সাহায্য করার জন্যই আছি ৷ শুরু থেকেই খেলি কিংবা পরিবর্ত হিসেবে নামি- যতক্ষণ সুযোগ পাচ্ছি, আমি সেরাটা দেব ৷" তবে গরম সোবার্গের ভালো খেলার পথে কখনও কখনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷ কিন্তু একজন পেশাদার ফুটবলার হিসেবে এই গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে মেলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করতে চান তিনি ৷

শেষ পাঁচ ম্যাচ এখন ফাইনালের মতই খেতাবের নির্ণায়ক ৷ প্রতিটি ম্যাচে আইএসএলের রঙ বদল হচ্ছে ৷ সেখানে মঙ্গলবারে জয় তুলে নিতে পারলে ইস্টবেঙ্গল 18 পয়েন্টে পৌঁছে যাবে ৷ শীর্ষে থাকা মোহনবাগানের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমে দাঁড়াবে দুই ৷ ব্রুজোঁ জানাচ্ছেন, ওড়িশা ম্যাচের পর তাঁদের সামনে খেতাবি দৌড়ে থাকা প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে ৷ যা আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল কোথায় শেষ করবে, তার রূপরেখা তৈরি করে দেবে। কোচের কথা ধার করে সোবার্গ বলছেন, "ওড়িশা নিজেদের শেষ ম্যাচের শেষ ভাগে গোল হজম করে হেরেছে ৷ ফলে হারের থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে ৷ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল ম্যাচটিকে সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া এবং মরিয়া পারফরম্যান্স করা। একটাই লক্ষ্য, আমরা তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চাই ৷"

গত ম্য়াচে স্কোরশিটে নাম তুলে আত্মবিশ্বাসী ডেনমার্কের স্ট্রাইকার বলছেন গোল করাই পাখির চোখ। তবে গোলের রাস্তা তৈরি করার কাজও একইভাবে করে যেতে চান। সোবার্গের কথায়, "এটাই স্ট্রাইকারের খেলার স্টাইল। স্ট্রাইকার হিসেবে খেললে এই দায়িত্বটা নিতে হয়। আমি জানি এই মুহূর্তে সবার নজর আমার উপর ৷ কিন্তু আমার ফোকাস এখন সামনে কী আসছে তার উপর। বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের গোল আমি কী দিতে পারি তার ছোট্ট একটা ঝলক। ইস্টবেঙ্গলের সামনের ম্যাচগুলো নিয়ে আমি ভীষণ আগ্রহী। উদগ্রীব নিজের সেরাটা মেলে ধরার ব্যাপারে ৷"

TAGGED:

EAST BENGAL
OSCAR BRUZON
ANTON SOJBERG
ISL
EBFC VS OFC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.