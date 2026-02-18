শহরে চলে এলেন লাল-হলুদের ষষ্ঠ বিদেশি সোবার্গ
ডেনমার্কের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন সোবার্গ ৷
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: দিনদু'য়েক আগে লাল-হলুদে আবির্ভাবে সাড়া ফেলেছেন ইউসেফ এজ্জেজারি ৷ জোড়া গোল করে আইএসএলের প্রথম ম্যাচে জয় এনে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলকে ৷ আবির্ভাবে স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের সাফল্যের রেশ ধরে এবার ষষ্ঠ বিদেশি ইস্টবেঙ্গলে ৷ হিরোশি ইবুসুকির ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলালেন অ্যান্টন সোবার্গ ৷ লাল-হলুদের হয়ে কেবল সই করাই নয়, বুধবার সকালে কলকাতায় পা রাখলেন ডেনমার্কের এই ফুটবলার ৷ আগামী শনিবার দলের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে শহরে চলে এলেও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচে মাঠে নামার সম্ভাবনা কম বছর পঁচিশের ফুটবলারের ৷ তবে সোবার্গ চলে আসায় লাল-হলুদ আক্রমণে যে শক্তি বাড়ল, তা বলাই বাহুল্য ৷
প্রাথমিকভাবে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট ষষ্ঠ বিদেশি নেওয়ার বিষয়ে অনীহা দেখিয়েছিল ৷ দিন সাতেক আগে পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে অটল ছিল ম্যানেজমেন্ট ৷ সপক্ষে যুক্তি ছিল, যেহেতু ছোট লিগ তাই খুব একটা সমস্যা হবে না ৷ কিন্তু ট্রফিজয়ের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তারা ৷ শেষ কয়েকদিনে বেশ কিছু বিদেশির জীবনপঞ্জি নিয়ে আলোচনা চলে ৷ তবে শেষপর্যন্ত সোবার্গকেই সিলমোহর দেন হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷
25 বছর বয়সি ছ'ফুট এক ইঞ্চি উচ্চতার এই স্ট্রাইকার শেষ খেলেছেন আমেরিকার দ্বিতীয় ডিভিশনে ৷ ড্যানিশ এই ফুটবলার কেবল গোল করা নয়, গোল করাতেও দক্ষ ৷ শেষ কয়েক বছরে গোল করার লোকের অভাব বেশ ভুগিয়েছে দলকে ৷ এবারও শুরু থেকেই সেই সমস্যাতেই ভুগছিল অস্কার ব্রুজোঁর দল ৷ হামিদ আহদাদের বদলি হিসেব যোগ দেওয়া স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইউসেফ এজ্জেজারি প্রথম ম্যাচের নিরিখে ভরসা জুগিয়েছেন ৷ এবার সোবার্গকে চূড়ান্ত করে আইএসএলের প্রাথমিক পর্বেই দল অনেকটা শক্তিশালী করে নিল ইস্টবেঙ্গল ৷
The first-ever Dane 🇩🇰 in লাল-হলুদ 🔴🟡— East Bengal FC (@eastbengal_fc) February 18, 2026
Anton Søjberg arrives with viking power to strengthen our attack 💪#JoyEastBengal #WelcomeAnton pic.twitter.com/2WMrO9LU8m
ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করছেন ড্যানিশ স্ট্রাইকারও ৷ তিনি বলেন, "আমি গোল করতেই এসেছি ৷ দলকে সাহায্য করতে এসেছি যাতে আইএসএলে স্বপ্নপূরণ সম্ভব হয় ৷ ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যে ক্লাবের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করেছে ৷ আমি মাঠে নামতে মুখিয়ে ৷" এদিকে প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ায় অনেকটাই স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে ৷ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ইতিমধ্যে জানিয়েছে দল একটা ট্রান্সফর্মেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ৷ প্রথম ম্যাচে চোট সমস্যা সত্ত্বেও পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলে ইস্টবেঙ্গল বুঝিয়েছে তারা তৈরি ৷ এমনকী পরিবর্ত ফুটবলাররাও তৈরি ৷ সোবার্গের যোগদানে খুশি ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷ ব্রুজোঁ বলছেন, "অ্যান্টনকে লাল-হলুদ পরিবারে স্বাগত ৷ তাঁর মত তরুণ ফুটবলারের স্কিল, শক্তি এবং ভালো খেলার নৈপুণ্য এবারের মতো ছোট লিগে গুরুত্বপূর্ণ ৷" শনিবার স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে যুবভারতীতেই খেলবে ইস্টবেঙ্গল ৷ ম্যাচ শুরু বিকেল পাঁচটায় ৷