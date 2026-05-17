লিগ কাপের পর এফএ কাপ, সেমেনিয়োর গোলে মরশুমের দ্বিতীয় খেতাব জিতল সিটি

লিগ কাপের পর এফএ কাপ, সেমেনিয়োর গোলে মরশুমের দ্বিতীয় খেতাব জিতল সিটি
দ্বিতীয়ার্ধে ব্য়াকহিল থেকে দর্শনীয় গোল করে দু'দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিলেন ঘানা ফুটবলার সেমেনিয়ো ৷
Published : May 17, 2026 at 1:51 PM IST
লন্ডন, 17 মে: প্রিমিয়র লিগ জয়ের হাতছানি এখনও রয়েছে তাদের সামনে ৷ লিগ টেবলে শীর্ষস্থানে থাকা আর্সেনালের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে তারা ৷ বাকি আর দু'ম্য়াচ ৷ মঙ্গলবার বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে নামার আগে মরশুমের দ্বিতীয় খেতাব চলে এল ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি'র ঘরে ৷ মার্চে লিগ কাপের পর শনিবার এফএ খেতাব জিতল পেপ গুয়ার্দিয়োলার ছেলেরা ৷
ওয়েম্বলিতে শনিবার হাইভোল্টেজ ফাইনালে চেলসি'কে 1-0 গোলে হারাল 'স্কাই ব্লুজ' ৷ ঘানা উইঙ্গার আন্তোয়িন সেমেনিয়ো'র জয়সূচক গোলে অষ্টমবার এফএ খেতাব এল সিটি'র ঘরে ৷ এর আগে মার্চে আর্সেনালকে হারিয়ে লিগ কাপ ঘরে তুলেছিলেন আর্লিং হ্য়ালান্ডরা ৷ ক্লাব গ্র্যাজুয়েট নিকো ও'রেইলির জোড়া গোলে নবমবারের জন্য লিগ কাপ বা ক্যারাবাও কাপ ঘরে তুলেছিল ইংলিশ ফুটবল জায়ান্টরা ৷
এপ্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য জানিয়ে রাখা ভালো যে, ইংলিশ ফুটবলের ইতিহাসে এই নিয়ে মাত্র ষষ্ঠবার কোনও দল একই মরশুমে লিগ কাপ এবং এফএ কাপ জয়ের নজির গড়ল ৷ তার মধ্যে 2018-19 মরশুমের পর দ্বিতীয়বার জোড়া ঘরোয়া খেতাব জয়ের নজির গড়ল ম্য়াঞ্চেস্টারের সিটি ৷ যা ম্য়ান সিটি'র কোচ হিসেবে পেপ গুয়ার্দিয়োলাকে 20তম খেতাব এনে দিল ৷
প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর এদিন দ্বিতীয়ার্ধে দুর্ধর্ষ গোলে দু'দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেন সেমেনিয়ো ৷ বোর্নমাউথ থেকে চলতি মরশুমের শুরুতে সিটিতে যোগ দেওয়া ঘানা ফুটবলার বক্সের মধ্যে হ্যালান্ডের মাইনাস ব্য়াকহিলে জালে রাখেন ৷ তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে বোকা বনে যায় চেলসি রক্ষণ ৷ শেষ পর্যন্ত এক গোলের ব্যবধান ধরে রেখে বাজিমাত করে যায় সিটি ৷
চলতি মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা আগেই করে ফেলেছেন মিডফিল্ডার বার্নার্দো সিলভা ৷ এদিন খেতাব জয়ের পর পর্তুগিজ তারকা বলেন, "এই খেতাব আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল ৷ অত্যন্ত খুশি আমি ৷ ম্য়াঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে আমার কেরিয়ারের যাত্রাপথটা এককথায় দুর্দান্ত ৷ শেষটা এভাবে করতে পেরে ভালোলাগছে ৷ প্রিমিয়র লিগ জয়ের সুপ্ত আশা রয়েছে ৷ বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে জিতে সেই আশা বাঁচিয়ে রাখতে চাই ৷"