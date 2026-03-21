এবার আকাশদীপ, আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন আরও এক নাইট পেসার
আইপিএল শুরুর এক সপ্তাহ আগে চোট-আঘাতে জর্জরিত কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ তালিকায় নয়া সংযোজন বঙ্গ পেসার আকাশদীপ ৷
Published : March 21, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: হলটা কী কলকাতা নাইট রাইডার্সের ? চোট ধাক্কায় একের পর এক পেসারের ছিটকে যাওয়া বা অনিশ্চিত হয়ে পড়ার খবর যেন নিত্যসঙ্গী নাইট সংসারে ৷ হর্ষিত রানা কার্যত ছিটকে গিয়েছেন ৷ কমপক্ষে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাওয়া যাবে না শ্রীলঙ্কার বিগ-সাইনিং মাথিশা পাথিরানাকে ৷ এমন সময় শনিবার ক্ষত আরও তীব্র হল আকাশদীপের কারণে ৷ চোটের কারণে গোটা আইপিএল থেকেই ছিটকে গেলেন জাতীয় দলের পেসার ৷ বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলা ক্রিকেটারের আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি ক্রিকবাজের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে ৷
শরীরের ঠিক কোন অংশে আকাশদীপের চোট রয়েছে, সে বিষয়ে স্বচ্ছ কোনও ধারণা না-থাকলেও বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে রিহ্যাবে ব্যস্ত ছিলেন নাইট পেসার ৷ বুধবার থেকে ইডেনে শুরু হওয়া নাইটদের শিবিরে যোগ না-দিলেও পরবর্তীতে আকাশদীপ চলে আসবেন বলে মনে করা হচ্ছিল ৷ লখনউ সুপার জায়ান্ট রিটেইন না-করায় বেস প্রাইস এক কোটিতে মিনি নিলামে এবার তাঁকে দলে নিয়েছে কেকেআর ৷ লক্ষ্য ছিল পেস বিভাগের গভীরতা বাড়ানো ৷ কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর এক সপ্তাহ আগে সেই উদ্দেশ্য বড়সড় ধাক্কা খেল ৷
ক্রিকবাজ'কে নাইট রাইডার্সের এক শীর্ষস্তরের আধিকারিক বলেন, "দুর্ভাগ্যবশত ও (আকাশদীপ) আসন্ন আইপিএলের পুরো মরশুম থেকে ছিটকে গিয়েছে ৷" এমনিতেই আকাশদীপের কেরিয়ারে চোট বারংবার অন্তরায় হয়েছে ৷ জাতীয় দলের জার্সিতেও যেমন ভুগেছেন তেমনই আইপিএলেও চোটের জেরে খুব বেশি ম্য়াচ খেলা হয়নি তাঁর ৷ 2022 সালে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অভিষেকের পর থেকে সর্বসাকুল্যে মাত্র 14টি ম্য়াচ খেলেছেন আকাশ ৷ 2025 মরশুমের আগে মেগা নিলামে তাঁকে আট কোটিতে দলে নিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্ট ৷ কিন্তু চোটের কারণে ছ'ম্য়াচের বেশি মাঠে নামতে পারেননি তিনি ৷
আকাশদীপকে না-পাওয়ার অর্থ দ্রুত তাঁর পরিবর্ত খুঁজতে হবে নাইটদের ৷ হর্ষিত রানাকে নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝে ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবর্ত খোঁজার দিকে অনেকদূর এগিয়েছে নাইটরা ৷ আগামী দু-একদিনের মধ্যে হর্ষিতের পরিবর্ত ঘোষণা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন হেড কোচ অভিষেক নায়ার ৷ উল্লেখ্য, টি-20 বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্য়াচে চোট বাইশ গজ থেকে এই মুহূর্তে বাইরে রেখেছে 2024 সালে নাইটদের ট্রফিজয়ের অন্যতম কারিগর হর্ষিত রানাকে ৷
শ্রীলঙ্কার মাথিশা পাথিরানা বোর্ডের তরফে আইপিএল খেলার ছাড়পত্র পেলেও এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের আগে ম্য়াচ ফিট হবেন না বলে জানিয়েছেন নায়ার ৷ যাঁকে 18 কোটি টাকায় দলে নিয়েছে কেকেআর ৷ সবমিলিয়ে চমকপ্রদ দল গড়েও মরশুম শুরুর আগে পেস বিভাগ নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে নাইট থিঙ্কট্যাঙ্ককে ৷