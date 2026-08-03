এশিয়াডে উপেক্ষার জবাব কমনওয়েলথে দিলেন অঙ্কুর, ধারাবাহিক সাফল্য সিন্ড্রেলা'র

এশিয়াডে উপেক্ষার জবাব কমনওয়েলথে দিলেন অঙ্কুর, ধারাবাহিক সাফল্য সিন্ড্রেলা'র
বাঙালি প্যাডলার'দের দাপট দেখল নয়াদিল্লির ত্যাগরাজ স্পোর্টস কমপ্লেক্স ৷ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানে ভারত ৷
Published : August 3, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: কমনওয়েলথ টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে বড় সাফল্য বাঙালি প্যাডলার'দের ৷ সৌজন্যে অঙ্কুর ভট্টাচার্য, সিন্ড্রেলা দাস এবং সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ৷ নয়াদিল্লির ত্যাগরাজ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সদ্য শেষ হয়েছে প্রতিযোগিতা ৷ যেখানে পুরুষ সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কলকাতার 19 বছরের প্যাডলার অঙ্কুর ৷ ফাইনালে তিনি হারান ডাবলস সঙ্গী এবং বন্ধু পায়াস জৈনকে ৷ সাত গেমের লড়াইয়ে 2-3 ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে খেতাব ঘরে তোলেন অঙ্কুর ৷
এই জয় অঙ্কুরের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ, সম্প্রতি এশিয়ান গেমসের দলে সুযোগ না-পাওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন তিনি ৷ এশিয়াডে রিজার্ভ দলে রাখা হয়েছে তাঁকে ৷ সেই 'গঞ্জনা'র জবাবই যেন কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে দিলেন অঙ্কুর ৷ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে মালয়েশিয়ার ওং খাই শেন, বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে 44তম স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার নিকোলাস লাম, স্বদেশি তথা প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা প্য়াডলার মানব ঠক্কর'কে পরাজিত করেন তিনি ৷ ফাইনালে অঙ্কুর হারান পায়াস'কে ৷ উল্লেখ্য, শরথ কমলের পর কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে দ্বিতীয় সোনা দিলেন বাঙালি অঙ্কুর ৷ যদিও অবিচারের শিকার হয়ে বর্তমানে বাংলা ছেড়ে হরিয়ানায় চলে গিয়েছেন বছর উনিশের প্যাডলার ৷ খেতাব জয়ের পর আবেগাপ্লুত অঙ্কুর গ্যালারিতে বসে থাকা মা কুন্তলী ভট্টাচার্য এবং বাবা অংশুমান ভট্টাচার্যের উদ্দেশে ফ্লাইং কিস ছুড়ে দেন ৷
কেবল অঙ্কুর নন, এবারের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস- সব বিভাগেই ভারত পদক জিতে নিল ৷ পুরুষ সিঙ্গলসের পাশাপাশি মহিলা সিঙ্গলসেও ছিল অল-ইন্ডিয়া ফাইনাল ৷ সেখানে সৃজা আকুলা'কে হারিয়ে সোনা জিতে নিলেন যশস্বিনী ঘোরপাড়ে ৷ শুধু কি তাই ? মহিলা সিঙ্গলসে জোড়া ব্রোঞ্জ জিতলেন বাংলার দুই প্য়াডলার সিন্ড্রেলা দাস ও সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ৷ সিঙ্গলসের পাশাপাশি ডাবলসেও সফল কলকাতার সিন্ড্রেলা ৷ এশিয়ান গেমসের দলের জায়গা করে নেওয়া বাঙালি প্যাডলার সৃজা আকুলা'র সঙ্গে জুটিতে সোনা জিতে নিয়েছেন ৷
🏓COMMONWEALTH TABLE TENNIS C'SHIPS🇮🇳— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) August 2, 2026
Host India won 6🥇4🥈8🥉in this tournament.
Men's Singles
🥇Ankur Bhattacharjee
🥈Payas Jain
🥉Manav Thakkar, Manush Shah
Women's Singles
🥇Yashashwini Ghorpade
🥈Sreeja Akula
🥉Sutirtha Mukherjee, Syndrela Das
Men's Doubles
🥈Manav… pic.twitter.com/BGSsUA9kNL
একই ইভেন্টে রুপো এবং ব্রোঞ্জও গিয়েছে ভারতের ঝুলিতে ৷ সামগ্রিকভাবে পদক তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখে আধিপত্য নিয়েই টুর্নামেন্ট শেষ করেছে ভারত ৷ অঙ্কুর ও সিন্ড্রেলার মত আগামীর তারকাদের সাফল্য টুর্নামেন্ট থেকে বড় প্রাপ্তি ৷ এরপর অঙ্কুরের লক্ষ্য ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্ট ৷ যেখানে বিশ্বের প্রথমসারির প্য়াডলার'দের বিরুদ্ধে নিজেকে আরও একবার প্রমাণ করার সুযোগ তাঁর সামনে । ভারতীয় দলের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, "ইউরোপের দেশগুলো কমনওয়েলথে খেলে ৷ তাদের বিরুদ্ধে দাপট দেখানো অবশ্যই দারুণ ব্য়াপার ৷ বিশেষত সিঙ্গলসে ছেলে এবং মেয়েদের বিভাগ মিলিয়ে আটজনই ছিল ভারতের ৷ পুরুষদের ডাবলস ছাড়া সব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ৷ এশিয়ান গেমসের আগে এটা খুব ভালো দিক ৷ যা প্যাডলারদের অনুপ্রাণিত করবে।"