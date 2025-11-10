দেশের প্রথম পিস্তল শুটার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক, ইতিহাসে অনীশ

দেশের প্রথম পিস্তল শুটার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক, ইতিহাসে অনীশ
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের 25 মিটার ব়্য়াপিড-ফায়ার পিস্তলে এর আগে কোনও পদক ছিল না ভারতের ঝুলিতে ৷ অনীশের নিশানায় কাটল খরা ৷
Published : November 10, 2025 at 2:47 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: গতবছর প্য়ারিস অলিম্পিক্সের ফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ শেষ করেছিলেন ত্রয়োদশ স্থানে ৷ তবে ব্যর্থতা থেকেই সংকল্প নিয়েছিলেন ঘুরে দাঁড়ানোর ৷ পিস্তল শুটার অনীশ ভানওয়ালার সেই সংকল্পের প্রতিফলন দেখা গেল কায়রোয় চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে ৷ যেখানে রবিবার 25 মিটার ব়্য়াপিড-ফায়ার পিস্তলে রুপো জিতে নিলেন হরিয়ানার শুটার ৷ সেইসঙ্গে গড়ে ফেললেন ইতিহাস ৷
আইএসএসএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের 25 মিটার ব়্য়াপিড-ফায়ার পিস্তলে এর আগে কোনও পদক ছিল না ভারতের ঝুলিতে ৷ অনীশের নিশানায় সেই গেরো তো কাটলই, পাশাপাশি দেশের প্রথম পিস্তল শুটার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ের নজিরও গড়ে ফেললেন বছর তেইশের অনীশ ৷ তাই হরিয়ানা শুটারের কীর্তিকে ইতিহাস বলায় কারও আপত্তি থাকার কথা নয় ৷
28 পয়েন্ট ঝুলিতে ভরে পোডিয়ামে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করার পথে এদিন জোড়া শুট-অফ পর্ব পেরোতে হয় অনীশকে ৷ সেখানে জার্মানি এবং ইউক্রেনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলে রৌপ্যপদক গলায় ঝোলান অনীশ ৷ সেইসঙ্গে মিশরের রাজধানী ভারতীয় হিসেবে গড়ে ফেলেন ইতিহাস ৷ তার আগে যোগ্যতা অর্জন পর্বেও দ্বিতীয়স্থানে শেষ করে ফাইনালে প্রবেশ করেছিলেন 2018 গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসের সোনাজয়ী ৷ এ বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো দেশের কনিষ্ঠ অ্য়াথলিট হিসেবে কমনওয়লথে সোনাজয়ের নজির রয়েছে অনীশের ঝুলিতে ৷
Olympian Anish Bhanwala has won a magnificent Silver Medal in the Men's 25m Rapid Fire Pistol at the #ISSF World #Shooting Championships in Cairo, #Egypt!— DD News (@DDNewslive) November 10, 2025
The 23-year-old showcased incredible nerve, surviving four dramatic shoot-offs in the final to claim his first individual… pic.twitter.com/IAvkVoHg9z
যোগ্যতা অর্জন পর্বের দু'টি রাউন্ডে যথাক্রমে 291 এবং 294 পয়েন্ট স্কোর করে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছিলেন অনীশ ৷ অর্থাৎ, সর্বমোট 585 নিয়ে ফাইনালে পা রেখেছিলেন তিনি ৷ কায়রোয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে আগামী মাসে দোহায় অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপ ফাইনালেরও যোগ্যতা অর্জন করে নিলেন অনীশ ৷ অনীশের ইভেন্টে এদিন সোনা গেল ফরাসি শুটার ক্লিমেন্ট বেসাগুয়েতের ঝুলিতে ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকেই আধিপত্য বজায় রেখে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন তিনি ৷ ফাইনালে 31 পয়েন্ট স্কোর করেন ক্লিমেন্ট ৷
Shooting, ISSF World Championships 2025: Finally finally finally, Anish Bhanwala becomes a world championships medalist in 25m RFP!— Vishank Razdan (@VishankRazdan) November 9, 2025
👏🇮🇳 pic.twitter.com/PKVcIEkLID
পোডিয়াম ফিনিশ করে আপ্লুত ভারতীয় শুটার ৷ ইভেন্ট শেষের পর আইএসএসএফ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনীশ বলেন, "এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ কার ভীষণ কঠিন ৷ তবে অসাধারণ লাগছে ৷" তাঁর সংযোজন, "এর আগে বহুবার এই জায়গায় পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি ৷ প্রস্তুতি ভালো হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রয়োজনের সময় আমি নিজেকে মেলে ধরতে পারিনি ৷ এবার তাই প্রস্তুতিতে আরও জোর দিয়েছিলাম ৷ শেষমেশ তা কাজে এসেছে ৷" একই ইভেন্টে ভারতের বাকি দুই শুটার আদর্শ সিং এবং সমীর পোডিয়াম ফিনিশ থেকে বহুদূরে যথাক্রমে 22 এবং 35তম স্থানে শেষ করেন ৷