চলে গেলেন 'মুম্বইয়ের ভিভ', যাঁর ব্য়াটে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন সচিন

চলে গেলেন 'মুম্বইয়ের ভিভ', যাঁর ব্য়াটে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন সচিন
সচিনের মতোই সারদাশ্রম বিদ্য়ামন্দিরের ছাত্র ছিলেন অনিল গুরভ ৷ স্কুল ক্রিকেটে সচিন প্রথম শতরানটি সিনিয়রের ব্য়াটেই করেছিলেন ৷
Published : April 2, 2026 at 8:52 PM IST
মুম্বই, 2 এপ্রিল: শিবাজি পার্কে রমাকান্ত আচরেকর স্যরের কোচিংয়ে ক্রিকেটের পাঠ নিতেন বহু প্রতিভা ৷ তাঁদের মধ্যে সচিন রমেশ তেন্ডুলকর, বিনোদ কাম্বলিরা উজ্জ্বল নাম ৷ আন্তর্তাজাতিক ক্রিকেট খেলে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন আরও অনেক নাম ৷ তবে প্রতিভার অধিকারী হয়েও সময়ের আগেই থেমেছেন অনেকে ৷ যাঁদের একজন অনিল গুরভ ৷ ক্রিকেটীয় দক্ষতায় তিনি এতটাই উৎকর্ষ ছিলেন যে, ক্রিকেটমহলে জনপ্রিয় ছিলেন 'মুম্বইয়ের ভিভ রিচার্ডস' নামে ৷ মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন সেই অনিল গুরভ ৷
নালাসোপারায় নিজের বাড়িতেই প্রয়াত হয়েছেন 'মুম্বইয়ের ভিভ' অনিল গুরভ ৷ বয় হয়েছিল 61 বছর ৷ দ্রোণাচার্য রমাকান্ত স্যরের ক্রিকেট ক্লাসে একসময় সবচেয়ে প্রতিভাবান হিসেবে মনে করা হত গুরভকে ৷ কিন্তু ভাগ্য তাঁকে ক্লাবস্তরের বাইরে নিয়ে যায়নি ৷ প্রয়াত প্রাক্তন ক্রিকেটারের সম্বন্ধে যে তথ্যটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেটি সচিন তেন্ডুলকর সম্পর্কিত ৷ মাস্টার-ব্লাস্টারের স্কুল সারদাশ্রম বিদ্য়ামন্দিরেই পড়াশোনা করতেন অনিল গুরভ ৷ যে স্কুলের হয়ে জুটিতে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন সচিন-কাম্বলি ৷ সে যাইহোক, স্কুল ক্রিকেটে সচিন প্রথম যে সেঞ্চুরিটি করেছিলেন সেটি সিনিয়র অনিল গুরভের ব্য়াট ধার করেই ৷
অনিল গুরভের ব্য়াটিং টেকনিক এতটাই নিখুঁত ছিল আচরেকর স্যরের কোচিং ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তা দেখতেন সচিন-কাম্বলিরা ৷ মুম্বই ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের কাউন্সিলর এবং মুম্বইয়ের অভিজ্ঞ পিচ কিউরেটর নাদিম মেমন বলেন, "আচরেকর স্যর সচিন ও অন্য়ান্যদের নেটে তাঁর (অনিল গুরভ) ব্য়াটিং দেখাতেন ৷ যাতে জুনিয়ররা কিছু শিখতে পারেন ৷" তাঁর সংযোজন, "অনিল গুরভ ছিলেন আচরেকর স্যরের প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম ৷" তবে অনন্য ক্রিকেটীয় প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনূর্ধ্ব 19-এর গণ্ডি পেরনো হয়নি অনিল গুরভের ৷ ভিভ রিচার্ডসের মতো হুবহু স্কোয়্য়ার-কাটে পারদর্শী ছিলেন বলেই তাঁকে ক্য়ারিবিয়ান কিংবদন্তির নামে ডাকা হত ৷ তবে লেগসাইডেও অনিল গুরভ অনবদ্য সব শট খেলতে পারদর্শী ছিলেন বলে জানিয়েছেন পিচ কিউরেটর মেমন ৷
বলা হয় ভাই অজিত আন্ডারওয়ার্ল্ড কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ায় বিঘ্ন ঘটেছিল অনিলের কেরিয়ারে ৷ ভাইয়ের কারণে একাধিকবার মায়ের সঙ্গে অনিলকেও পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ৷ যা তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ৷ পরবর্তীতে মদ্যপানে আসক্ত হয়ে বাইশ গজ থেকে যোজন দূরে ছিটকে গিয়েছিলেন মুম্বইয়ের 'ভিভ রিচার্ডস' ৷