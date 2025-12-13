ভাঙাচোরা যুবভারতী, ফুটবলের শহরে লাঞ্ছিত 'ফুটবল রাজপুত্র', কলঙ্কিত কলকাতা
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার চরম বিশৃঙ্খলা ৷ মেসিকে দেখতে না-পেয়ে ক্ষোভের বিস্ফোরণ দর্শকদের ৷ ফিরে গিয়েছেন শাহরুখ খান ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা মেসির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ৷
Published : December 13, 2025 at 12:47 PM IST
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলা । নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠ থেকে বের করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল মেসিকে । কার্যত লন্ডভন্ড অনুষ্ঠান ৷ শনিবার প্রিয় তারকাকে ভালোভাবে দেখতে না-পেয়ে ক্ষোভের বিস্ফোরণ। টিকিট কেটেও ভালো করে দেখতে না পাওয়ার অভিযোগ দর্শকদরে। প্রত্যাশামতো ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসি'কে কাছ থেকে দেখতে না-পেয়ে ক্ষুব্ধ দর্শকরা মাঠে দেদার ভাঙচুর করলেন। চেয়ার থেকে অস্থায়ী কাঠামো ভাঙা হল সবই ৷ প্লাস্টিকের জলের বোতল থেকে শুরু করে নানা জিনিস ছোড়া হল মাঠে । আগুন লাগানোরও চেষ্টা করা হয় ৷ ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সবমিলিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল শনিবার ৷ গ্যালারি থেকে বারে বারে বোতল ছুড়তে থাকেন দর্শকরা। ছোড়া হয় চেয়ারও ৷ গ্যালারিতে রাখা মেসির কাট-আউট গুলোও ভেঙে ফেলা হয়। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সাউন্ড সিস্টেম ৷ পরিস্থিতি দেখে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে গ্যালারি - সবটাই চলে যায় দর্শকদের দখলে। লাঠিচার্জ করে দর্শকদের গ্যালারিতে ফিরিয়ে দেয় পুলিশ ৷ এককথায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পরিণত হল খণ্ডহরে। গোলপোষ্ট ভেঙে ফেলা হয়েছে। চিঁড়ে ফেলা হয়েছে জাল। গ্যালারির চেয়ারও ভেঙে ফেলা হয়েছে ৷
ফিরে গিয়েছেন শাহরুখ খান- মেসির সঙ্গে দেখা হয়েছে, ছবিও তুলেছেন বলিউডের বাদশা ৷ কিন্তু মাঠে আসতে পারেননি ৷ হোটেল থেকেই ফিরে গেলেন শাহরুখ খান ৷ মাঠে আসার কথা থাকলেও যুবভারতীতে মেসি বরণের বিশৃঙ্খলায় পরিকল্পনা মতো কোনও কিছুই হল না।
VIDEO | Kolkata: Football icon Lionel Messi to virtually unveil his 70-foot statue from Salt Lake stadium, with West Bengal Minister Sujit Bose and Bollywood actor Shah Rukh Khan present at the event.#LionelMessi #Kolkata #Football— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/dqISIwMgl4
22 মিনিট মাঠে ছিলেন মেসি- আর্জেন্তাইন তারকার চার শহরের ভারত সফরের প্রথম পর্ব ছিল কলকাতায়। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছিল, মেসি এক ঘণ্টারও বেশি সময় যুবভারতীতে থাকবেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি মাত্র 22 মিনিট মাঠে ছিলেন। সকাল 11টা 30 মিনিটে সাদা অডিতে স্টেডিয়ামে এসে 11টা 52মিনিটে তিনি ফিরে যান। ফেন্সিং ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়েন দু'আড়াই হাজার মানুষ। পরিস্থিতি সামলাতে নামাতে হয় র্যাফ।
হতাশার ক্ষোভ চারিদিকে- মাঠে থাকার সময়ও মেসিকে ঘিরে ছিল কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ৷ আয়োজক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কার্যত ঘিরে ছিলেন এলএম টেনকে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও উপস্থিত ছিলেন। দূরদূরান্ত থেকে আসা বহু দর্শক মেসিকে ঠিকমতো দেখার সুযোগ পাননি। এই হতাশা থেকেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দর্শকরা ফাইবার গ্লাসের চেয়ার ও সিট কভার পর্যন্ত উপড়ে অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে ছুড়ে ফেলেন। নিরাপত্তারক্ষী ও আয়োজকদের লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ দর্শকদের কটু মন্তব্যও শোনা যায়।
দর্শকদের টিকিটের দাম ছিল 4 হাজার থেকে 18 হাজার- মেসিকে এক ঝলক দেখার জন্য দর্শকদের টিকিটের দাম ছিল 4 হাজার থেকে 18 হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রত্যাশা পূরণ না-হওয়ায় সেই ক্ষোভই রূপ নেয় বিশৃঙ্খলায়। অনুরাগীরা বলছেন, "টিকিটের দাম ফেরত দিতে হবে ৷ ফুটবল আমাদের কাছে আবেগ ৷ আজকের দিনটা কলকাতা কাছে একটা কালো দিন ৷"
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, " ... seeing the utter chaos, the management, the authorities, it was absolutely rubbish. all the people you see here love football. we all wanted to see messi, but it was a total scam. we want our money… https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/8yOMxrw79H— ANI (@ANI) December 13, 2025
যুবভারতীতে একটি জলের বোতলের দাম 150-200 টাকা- ফুটবল অনুরাগীদের একাংশের অভিযোগ ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা উচিত ৷ একজন জানালেন, একমাসের বেতন দিয়ে মেসিকে দেখতে এসেছেন ৷ এখানে একটি জলের বোতলের দাম 150-200 টাকা ৷ এতকিছুর পরও ফুটবলের রাজপুত্রকে দেখা যায়নি ৷ শুধু মেসি নয়, দেখা যায়নি লুইস সুয়ারেজ এবং রদ্রিগো ডি'পলকেও ৷ জায়ান্ট স্ক্রিন থেকে শুধু এক সেকেন্ডের জন্য মেসির মাথার চুল দেখা গিয়েছে বলে জানালেন দর্শকদের কেউ কেউ ৷ তাঁদের অভিযোগ মন্ত্রী এবং নেতারা মেসিকে ঘিরে ছিলেন বলে তাঁরা কিছুই দেখতে পাননি ৷
কাঠগড়ায় ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত - দর্শকাশন থেকে ক্ষুব্ধ ফুটবলপ্রেমীরা 'উই ওয়ান্ট মেসি' স্লোগান দিতে শুরু করেন। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন অনুরাগীরা ৷ তিনি মেসিকে একদম ঘিরে রেখেছিলেন ৷ শতুদ্র দত্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মেসির অনুরাগীরা ৷
ক্ষমাপ্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী মমতা- ঘটনার জন্য মেসি ও ফুটবল অনুরাগীদের ক্ষমা চেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে অব্যবস্থাপনা দেখা গিয়েছে, তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও হতবাক। আমি হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী ও ভক্তদের সঙ্গে অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিতে স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছিলাম ৷ এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি লিওনেল মেসি এবং সকল ক্রীড়াপ্রেমী ও তাঁর ভক্তদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ৷"
I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025
I…
ঘটনার তদন্তের নির্দেশ মমতা- তিনি আরও লেখেন, "আমি বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) অসীম কুমার রায়ের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করছি ৷ সদস্য হিসেবে থাকবেন মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও পাহাড় বিষয়ক দফতরের সচিব। এই কমিটি ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত করবে ৷ ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া হবে ৷ আরও একবার, আমি সকল ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে আমার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।"