গুয়ার্দিওলা নন, ইতালির হটসিটে বিশ্বজয়ী প্রাক্তন মিডফিল্ডার

গুয়ার্দিওলা নন, ইতালির হটসিটে বিশ্বজয়ী প্রাক্তন মিডফিল্ডার
চার বছরের চুক্তিতে ইতালির হটসিটে বসছেন আন্দ্রে পিরলো ৷ জেন্নারো গাত্তুসো'র জুতোয় পা গলালেন তিনি ৷
Published : July 25, 2026 at 5:46 PM IST
মিলান, 25 জুলাই: প্রথম দু'টি পছন্দ হাতছাড়া ৷ অগত্য়া তৃতীয় পছন্দের ব্যক্তিকেই জাতীয় দলের কোচের পদে বসাতে চলেছে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন ৷ 'আজ্জুরি'দের নয়া কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন আন্দ্রে পিরলো ৷ একদা সতীর্থ জেন্নারো গাত্তুসো'র জুতোয় পা গলাচ্ছেন 2006 ইতালির বিশ্বজয়ী দলের সদস্য ৷
উল্লেখ্য, 2026 সালে টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে ইতালি ৷ আর কোচ হিসেবে দেশকে মূলপর্বে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় গত এপ্রিলেই দায়িত্ব ছেড়েছিলেন গাত্তুসো ৷ পরিবর্তে কে নেবেন চারবারের চ্য়াম্পিয়ন দলের দায়িত্ব ? জল্পনা চলছিল ৷
নয়া কোচ হওয়ার জন্য ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের প্রথম দুই পছন্দ ছিলেন কার্লো আন্সেলোত্তি ও পেপ গুয়ার্দিওলা ৷ আন্সেলোত্তি ব্রাজিলের কোচের পদে থাকায় তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা ছিল না ৷ তবে গুয়ার্দিওলা ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি'র দায়িত্ব ছাড়ার পর ফাঁকা থাকায় তাঁর সঙ্গে দিনকয়েক আগে পর্যন্তও আলোচনা চলেছে ইতালি ফুটবল ফেডারেশেনের ৷ কিন্তু ইতালির হটসিটে বসার জন্য রাজি করানো যায়নি বার্সোলোনা, ম্য়ান সিটি'র অন্যতম সফল কোচকে ৷ তাই শেষমেশ দেশের হয়ে 116 ম্য়াচ খেলা পিরলো-ই ইতালির নয়া কোচের পদে বসতে চলেছেন ৷
টেকনিক্যাল লিডারশিপ গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হওয়ায় পিরলো'র সঙ্গে চুক্তি করতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হয়নি ফেডারেশনকে ৷ আগামী চার বছরের জন্য 'আজ্জুরিদের' কোচ হচ্ছেন এসি মিলান, জুভেন্তাসের কিংবদন্তি ৷ এখনও পর্যন্ত ইতালি'র তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-এলেও আগামী সপ্তাহের শুরুতেই তা হয়ে যাবে বলে ধারণা ৷ গোল ডট কম-এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক মরশুমে 20 মিলিয়ন ইউরোয় ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন পিরলো ৷
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐀 𝐏𝐈𝐑𝐋𝐎 𝐒𝐄𝐓 𝐓𝐎 𝐁𝐄𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐘'𝐒 𝐍𝐄𝐖 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 🤯🇮🇹— 433 (@433) July 24, 2026
Andrea Pirlo is set to sign soon after both Carlo Ancelotti and Pep Guardiola turned down the job, Gazzetta dello Sport reports 🗞️
He is expected to sign a… pic.twitter.com/hpfV6tyzbE
আগামী মঙ্গলবার একটি আভ্যন্তরীণ বৈঠকের ডাক দিয়েছে ইতালির ফুটবল ফেডারেশন ৷ ওইদিনই জাতীয় দলের নয়া কোচ হিসেবে পিরলো'র আত্মপ্রকাশ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ মূলত 2028 ইউরো ও 2030 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে পিরলো'কে ৷ এর আগে জুভেন্তাস, স্যাম্পদোরিয়া, দুবাই ইউনাইটেডের মতো ক্লাবকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও আন্তর্জাতিক সার্কিটে এই প্রথম কোচের পদে ইতালি কিংবদন্তি ৷