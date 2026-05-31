অঘটনের রোলাঁ গারোয় এবার ছিটকে গেলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন গফ

অঘটনের রোলাঁ গারোয় এবার ছিটকে গেলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন গফ
প্রথম সেট জিতেও তৃতীয় রাউন্ডের বেশি এগোল না গতবারের চ্য়াম্পিয়ন গফের দৌড় ৷ তিন সেটের লড়াইয়ে মার্কিনীকে হারালেন অস্ট্রিয়ার পোতাপোভা ৷
Published : May 31, 2026 at 1:40 PM IST
প্য়ারিস, 31 মে: চলতি ফরাসি ওপেনকে অঘটনের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বললে বোধহয় বাড়িয়ে বলা হয় না ৷ পুরুষ সিঙ্গলসে জ্যানিক সিনার, নোভাক জকোভিচ, স্তেফানোস সিৎসিপাস, বেন শেল্টনদের মতো তারকারা ছিটকে গিয়েছেন প্রথম দু-তিন রাউন্ডেই ৷ এবার মহিলা সিঙ্গলসে অঘটন ৷ শনিবার অস্ট্রিয়ার আনাস্তাসিয়া পোতাপোভার কাছে হেরে বিদায় নিলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কোকো গফ ৷
চতুর্থ বাছাই গফের বিপক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 7-6 (1), 6-4 ৷ 2020 সালে আত্মপ্রকাশের পর ফরাসি ওপেনে এটাই সবচেয়ে খারাপ ফলাফল তাঁর জন্য ৷ অন্যদিকে মার্কিন টেনিস তারকাকে হারিয়ে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রোলাঁ গারো'র চতুর্থ রাউন্ডে পা রাখলেন প্রতিযোগিতার 28তম বাছাই পোতাপোভা ৷
শুরুটা এদিন অবশ্য চ্যাম্পিয়নের মতোই করেছিলেন কোকো গফ ৷ প্রথম সেট সহজেই 6-4 ব্যবধানে জিতে নেন বিশ্বের চার নম্বর ৷ দ্বিতীয় সেটে দুরন্ত প্রত্য়াঘাত ছুড়ে দেন পোতাপোভা ৷ 5-2 পিছিয়ে পড়ে অবশ্য ফিরে আসার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন গতবারের খেতাবজয়ী গফ ৷ দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকারেও নিয়ে যান তিনি ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ 7-6 (7-1) ব্যবধানে টাইব্রেকার জিতে ম্য়াচ নির্ণায়ক সেটে নিয়ে যান পোতাপোভা ৷
নির্ণায়ক সেটের তৃতীয় গেমে ব্রেক পয়েন্ট সংগ্রহ করেন গফ ৷ এরপর চতুর্থ গেম জিতে নেওয়ার পর একসময় তৃতীয় সেটে 3-1 ব্যবধানে এগিয়ে যান জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন ৷ কিন্তু সেখান থেকে ফের উত্থান শুরু হয় গফের প্রতিদ্বন্দ্বীর ৷ শেষ ছ'টি গেমের পাঁচটি নিজের নামে করে চলতি ফরাসি ওপেনে মহিলা সিঙ্গলসের সবচেয়ে বড় অঘটনটি ঘটিয়ে ফেলেন তিনি ৷ 6-4 ব্যবধানে তৃতীয় সেট এবং সেই সঙ্গে ম্য়াচ জিতে চতুর্থ রাউন্ডে প্রবেশ করেন পোতাপোভা ৷
POTAPOVA STUNS THE ROLAND-GARROS DEFENDING CHAMPION!#RolandGarros pic.twitter.com/hjBEslu1oz— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2026
ম্য়াচ জিতে তিনি বলেন, "আজ আমি দারুণ খুশি ৷ একইসঙ্গে আনন্দ হচ্ছে দু'জনেই আজ যে লড়াইটা করেছি তার জন্য ৷ কোকো একজন চ্য়াম্পিয়ন ৷ আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি ৷ তবে শেষ পয়েন্ট পাওয়া পর্যন্ত আমি আজ যে লড়াইটা করেছি সেজন্য গর্বিত ৷"
Anastasia Potapova after beating Gauff at Roland Garros— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026
" i don't have any words now. coco is such a champion… and i respect her so much. i'm unbelievably proud of myself as well that i fought til the last point. yeah, here i am." 🥹 pic.twitter.com/nWKWVNxxW5
গফ হারলেও তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয়ে প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছলেন গতবারের রানার্স আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ রোলাঁ গারোয় প্রথম খেতাবের খোঁজে রয়েছেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ পরের রাউন্ডে নাওমি ওসাকা'র মুখোমুখি হবেন তিনি ৷ বেলারুশ-কন্য়া সাবালেঙ্কা শনিবার অজি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারালেন 6-0, 7-5 সেটে ৷ অন্যদিকে তিন সেটের লড়াইয়ে ইভান জোভিচকে হারালেন জাপানি তারকা ৷ ওসাকা জিতলেন 7-6(5), 6-7(3), 4-6 ব্যবধানে ৷