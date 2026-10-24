ফাইনাল হাতছাড়া, ইতিহাস গড়ে সিলিকন ভ্যালিতে শেষ চারেই থামলেন অনাহত
অনাহত প্রথম গেম জিতে শুরু করলেও পরবর্তীতে টানা তিন গেম জিতে ফাইনালে পা রাখলেন মালয়েশিয়ান প্লেয়ার ৷
Published : October 24, 2026 at 10:31 AM IST
ক্যালিফোর্নিয়া, 24 অক্টোবর: এশিয়ান গেমসের বদলা নেওয়া হল না ৷ বরং এশিয়াডের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সিলিকন ভ্য়ালি ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন দেশের উদীয়মান স্কোয়াশ তারকা অনাহত সিং ৷ স্থানীয় সময় শুক্রবার মালয়েশিয়ার শিবসাঙ্গারি সুব্রহ্মণিয়ামের কাছে সেমিফাইনালে হেরে গেলেন দিল্লির মেয়ে ৷ ভারতীয় বংশোদ্ভুত এই মালয়েশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরেই এশিয়াডে সোনা হাতছাড়া করেছিলেন অনাহত ৷
চলতি বছর প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন বছর আঠারোর অনাহত ৷ সবে সবে তিনি পা রেখেছেন সিনিয়র সার্কিটে ৷ আর সিনিয়র প্লেয়ার হিসেবে চলতি টুর্নামেন্টের শেষ চারে পৌঁছে ইতিহাস গড়েছিলেন অনাহত ৷ দেশের প্রথম স্কোয়াশ প্লেয়ার হিসেবে কোনও পিএসও গোল্ড ইভেন্টের সেমিতে পৌঁছনোর অনন্য কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷ ছাপিয়ে গিয়েছিলেন 2021 সালে তৈরি জোশনা চিনাপ্পার কীর্তিকে ৷
ফলত এদিন সেমিফাইনালে এশিয়াডের বদলা নিয়ে অনাহত ফাইনালে পৌঁছে ইতিহাসের আরেকটু বিস্তার করবেন, এমনটা বাজি ধরেছিলেন অনেকে ৷ কিন্তু বদলা নিতে পারলেন না অনাহত ৷ ভারতীয় তারকা প্রথম গেম জিতে শুরু করলেও পরবর্তীতে টানা তিন গেম জিতে ফাইনালে পা রাখলেন মালয়েশিয়ান প্লেয়ার ৷ অর্থাৎ, 1-3 ব্যবধানে হেরে ছিটকে গেলেন অনাহত ৷ সেমিফাইনালে 37 মিনিটের লড়াইয়ে তাঁর বিপক্ষে ফলাফল 11-5, 6-11, 4-11, 7-11 ৷
Result: @SVOpenSquash 2026 Women's SF 🇲🇾 [3] @sangari_99 beats Anahat Singh 🇮🇳 3-1: 5-11, 11-6, 11-4, 11-7 (37m) 📝 Live updates 👉 https://t.co/aaTYblmA1Y https://t.co/hv01JuRnV8— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 24, 2026
তবে সেমিফাইনাল হারতে হলেও সিলিকন ভ্যালি ওপেনে বিশ্বের 15 নম্বর অনাহতের কীর্তি ভারতীয় স্কোয়াশের ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে ৷ উল্লেখ্য, রাউন্ড অব 16-র ম্য়াচে আটবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মিশরের এল শেরবিনিকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তিনি ৷ এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের 14 নম্বর সালমা হ্য়ানির বিরুদ্ধে দুরন্ত কামব্যাকে জয় তুলে নিয়েছিলেন অনাহত ৷ 42 মিনিটের লড়াইয়ে অনাহতের পক্ষে ফলাফল ছিল 4-11, 11-8, 4-11, 11-2, 11-5 ৷ আর এই ম্য়াচ জিতেই ইতিহাস গড়েন তিনি ৷
সেমিফাইনালে জিতে অনাহতকে এদিন প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মালয়েশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ তিনি বলেন, "অনাহত ভীষণই প্রতিভাবান এবং বিধ্বংসী একজন খেলোয়াড় ৷ এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে ও প্রথমসারির প্লেয়ারদের মধ্যে অন্যতম ৷ আজকের ম্য়াচটা আমি একটু মন্থর শুরু করেছিলাম ৷ তবে ধীরে-ধীরে ছন্দ ফিরে পেয়েছি ৷ যেভাবে শেষ করেছি তাতে আমি খুশি ৷"