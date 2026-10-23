প্রথম ভারতীয় হিসেবে অনন্য কীর্তি, সিলিকন ভ্যালি ওপেনের শেষ চারে পৌঁছে ইতিহাসে অনাহত

প্রথম ভারতীয় হিসেবে অনন্য কীর্তি, সিলিকন ভ্যালি ওপেনের শেষ চারে পৌঁছে ইতিহাসে অনাহত
সেমিতে পৌঁছে অনন্য কীর্তি গড়ে অনাহত জানালেন, শুরুটা এদিন ভালো না-হলেও প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহজে ম্য়াচ ছাড়তে রাজি ছিলেন না ৷
Published : October 23, 2026 at 3:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 অক্টোবর: শেষ ষোলোর ম্য়াচে আটবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মিশরের নূর এল শিরবিনিকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন ৷ আর শেষ আটে আরও এক মিশরীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় স্কোয়াশ প্লেয়ার অনাহত সিং ৷ সিলিকন ভ্যালি ওপেনে চমক জারি রেখে দেশের প্রথম প্লেয়ার হিসেবে পিএসএ গোল্ড ইভেন্টের শেষ চারে পৌঁছলেন তিনি ৷ যা তাঁর কেরিয়ারের প্রথম পিএসএ গোল্ড সেমিফাইনালও বটে ৷
কোয়ার্টার ফাইনালে এদিন মিশরের সালমা হ্যানির বিরুদ্ধে 1-2 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অনাহত ৷ তা সত্ত্বেও শেষ হাসি হাসলেন সদ্য এশিয়ান গেমসের ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপোজয়ী ৷ 42 মিনিটের লড়াইয়ে এদিন অষ্টাদশী অনাহতের পক্ষে ম্য়াচের ফল 4-11, 11-8, 4-11, 11-2, 11-5 ৷ আর সেমিতে পৌঁছে অনন্য কীর্তি তৈরি করে অনাহত জানালেন, শুরুটা এদিন তাঁর ভালো না-হলেও প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহজে ম্য়াচ ছাড়তে রাজি ছিলেন না ৷
ইতিহাস গড়ে বিশ্বের 15 নম্বর অনাহত বলেন, "আমার শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি ৷ প্রথম গেমে 11-4 ব্যবধানে হেরেছি আমি ৷ যা খুবই খারাপ শুরু ৷ তবে যাইহোক আমি ম্য়াচে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলাম এবং সবরকমভাবে লড়াই ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম ৷ জিতি কিংবা হারি আমি সহজে ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না ৷" অনাহতের সংযোজন, "দ্বিতীয় গেমে সবটা উজাড় করে দিয়েছিলাম এবং সমতা ফিরিয়েছিলাম ৷ আমরা দু'জনে একেকটা করে গেম জিতছিলাম ৷ সবমিলিয়ে পুরো ম্য়াচটা একটা রোলার-কোস্টারের মতো ছিল ৷ তাই সেমিফাইনালে পৌঁছে খুশি ৷"
উল্লেখ্য জুনিয়রের গণ্ডি টপকে অনাহত এখন সিনিয়র পর্যায়ে ৷ যার শুরুটা খুব একটা মন্দ হয়নি নয়াদিল্লি অ্যাথলিটের ৷ সাম্প্রতিক অতীতে এশিয়ান গেমসের ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপো জিতেছেন তিনি ৷ এরপর লন্ডন ক্লাসিকের শেষ চারে অল্পের জন্য পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি ৷ তবে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেই জোশনা চিনাপ্পার নজিরে থাবা বসিয়েছিলেন তিনি ৷ 2021 সালে চিনাপ্পার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে পিএসএ গোল্ড ইভেন্টের শেষ আটে পৌঁছনোর কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷ আর সেমিফাইনালে পৌঁছে চিনাপ্পাকে পিছনে ফেললেন অনাহত ৷
Result: @SVOpenSquash 2026 Women's QF 🇮🇳 @Anahat_Singh13 beats [6] Salma Hany 🇪🇬 3-2: 4-11, 11-8, 4-11, 11-2, 11-5 (42m) 📝 Live updates 👉 https://t.co/ZfiBIEN7nb https://t.co/nYGIoRCC97— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 22, 2026
রাউন্ড অব 16-র ম্য়াচে মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা আটবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এল শিরবিনিকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অনাহত ৷ মাত্র 30 মিনিটের লড়াইয়ে অনাহতের পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 11-8, 11-8, 11-7 ৷ যা তাঁর সিনিয়র কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জয় ৷ সেমিফাইনালেও অনাহতের সামনে কঠিন লড়াই ৷ যেখানে তিনি মুখোমুখি হবেন বিশ্বের চার নম্বর মালয়েশিয়ার শিবসাঙ্গারি সুব্রহ্মণিয়ামের ৷ যাঁর কাছে হেরে এশিয়াডে সোনা হাতছাড়া হয়েছিল অনাহতের ৷ সুতরাং সিলিকন ভ্য়ালি ওপেনে ভারতীয় স্কোয়াশ প্লেয়ারের সামনে বদলার সুযোগ ৷