প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব, ইতিহাস গড়লেন অনাহত

প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব, ইতিহাস গড়লেন অনাহত
দু'দশক আগে জ্যোৎস্না চিনাপ্পা'র রানার্স-আপের নজির ছাপিয়ে জুনিয়র স্কোয়াশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জিতলেন অনাহত সিং ৷ ফাইনালে হারালেন মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বীকে
Published : July 26, 2026 at 10:42 AM IST
নায়াগ্রা অন দ্য লেক (কানাডা), 26 জুলাই: ফাইনালে পা দেওয়ার সঙ্গেই ছুঁয়ে ফেলেছিলেন 25 বছরের পুরনো রেকর্ড ৷ জ্যোৎস্না চিনাপ্পা'র পর দেশের দ্বিতীয় স্কোয়াশ প্লেয়ার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি ৷ আর শনিবার ফাইনালে মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ইতিহাস গড়লেন ভারতের অনাহত সিং ৷ প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুনিয়র স্কোয়াশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলেন বছর আঠারোর কন্য়া ৷
অনাহতের খেতাব জয়ে জুনিয়র বিশ্বচ্য়াম্পিয়নশিপে ছেদ পড়ল মিশরের ধারাবাহিকতায় ৷ কারণ গত 13 বছর ধরে এই ইভেন্টে খেতাব জিতে এসেছে আফ্রিকার দেশটি ৷ শনিবার নায়াগ্রা অন দ্য লেক শহরে ভারতের অনাহত তাঁর মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বী রুকায়া সালেম'কে হারালেন 3-0 ব্যবধানে ৷ ভারতীয় স্কোয়াশ প্লেয়ারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 11-3, 11-7, 11-9 ৷
অনাহতের জয়ে 2010 সালের পর মহিলা সিঙ্গলসে কোনও নন-মিশরীয় প্রতিযোগী খেতাব জিতলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৷ শীর্ষ বাছাই হিসেবে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন অনাহত ৷ খেতাব জয়ের পথে মাত্র দু'টি সেট খোয়াতে হয়েছে তাঁকে ৷ সিনিয়র পিএসএ ট্যুরে বিশ্বের 20 নম্বর নয়াদিল্লির অনাহত অস্ট্রেলিয়ার লিলি উইলসন'কে 3-0 ব্যবধানে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় অভিযান শুরু করেছিলেন ৷ এরপর যথাক্রমে হংকং ও মালয়েশিয়া'র প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে শেষ আটে পা রাখেন অনাহত ৷
A new chapter in Indian squash history!— SAI Media (@Media_SAI) July 25, 2026
Anahat Singh defeats Ruqayya Salem of Egypt in a commanding 3-0 victory to win the Gold Medal in the Women's Singles Final at the 2026 World Junior Squash Championship.
With this remarkable achievement, Anahat becomes the first Indian… pic.twitter.com/b9b6dzhEjj
এরপর টানা তিন ম্যাচে মিশরের প্রতিযোগীদের হারিয়ে খেতাব হাতে তুললেন ভারতীয় প্লেয়ার ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে অনাহত মিশরের হাবিব রিজক'কে হারিয়েছিলেন 3-1 ব্যবধানে ৷ অনাহত'র পক্ষে ফলাফল ছিল 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 ৷ সেমিফাইনালে ভারতীয় তারকার কাছে একই ব্যবধানে পরাজিত হন বার্ব সামেহ ৷ শেষ চারে মিশর প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অনাহত'র পক্ষে ফলাফল ছিল 11-3, 8-11, 11-4, 11-6 ৷
BIG BIG BIGGG NEWS 🔥🔥🔥🔥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) July 25, 2026
ANAHAT SINGH IS WORLD JUNIOR CHAMPION 🏆 🇮🇳
THE QUEEN FROM INDIA IS AT THE TOP OF WORLD TODAY!
Anahat defeated Ruqayya Salem 🇪🇬 3-0 to become the first Indian to win the Junior Squash World Championship 🏆
First Non Egyptian player to win Jr World… pic.twitter.com/eA0rouqE2f
উল্লেখ্য, গতবছর খেতাব জিততে না-পারলেও ব্রোঞ্জ ঝুলিতে এনেছিলেন নয়াদিল্লির এই স্কোয়াশ প্লেয়ার ৷ একইসঙ্গে 15 বছরের খরা কাটিয়ে কায়রোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত পদক জিতেছিলেন তিনি ৷ এবছর পদকের রং বদলে ইতিহাসে নাম তুললেন অনাহত ৷