ইস্টবেঙ্গলে লগ্নি করছে আমূল ! কনসোর্টিয়াম গড়ে শক্তিশালী দলগঠনের পথে লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গলে লগ্নি করছে আমূল ! কনসোর্টিয়াম গড়ে শক্তিশালী দলগঠনের পথে লাল-হলুদ
দলগঠন-সহ যাবতীয় বিষয়ে লগ্নি করবে এই কনসোর্টিয়াম ৷ যদিও ফুটবল-সহ ক্লাবের সব বিভাগের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে ক্লাবের হাতে ৷
Published : July 10, 2026 at 5:31 PM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: এককভাবে কোনও লগ্নিকারীর উপর নির্ভরশীলতা নয় ৷ একাধিক বহুজাতিক সংস্থার কনসোর্টিয়াম গড়ে আসন্ন মরশুমের পরিকল্পনা নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ দলগঠন-সহ যাবতীয় বিষয়ে লগ্নি করবে এই কনসোর্টিয়াম ৷ যদিও ফুটবল-সহ ক্লাবের সব বিভাগের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে ক্লাবের হাতে ৷ দলগঠন-সহ একাধিক বিষয়ে ক্লাবই হবে শেষ কথা ৷ যদিও সবটাই হবে কোচের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেই ৷
দিনকয়েক আগে নতুন মরশুমের কোচ হিসেবে আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের নাম ঘোষণা করেছে লাল-হলুদ ৷ তবে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার লগ্নিকারী হিসেবে ইমামির সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ এরপরই ইস্টবেঙ্গলে লগ্নি নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। ৷ ইঙ্গিত ছিল একাধিক কো-স্পনসরেক সঙ্গী করে আসন্ন মরশুমে আইএসএল-সহ অন্য়ান্য প্রতিযোগীতায় অংশ নেবে ভারতসেরার ৷ বর্তমানে যা খবর তাতে তিনটি কো-স্পনসর জুড়ছে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ৷
এই তিন স্পনসর- আমূল, ইমামি ও জুপিটার ওয়্যাগনস ৷ তবে ঘোষণা এখনও সরকারিভাবে আসেনি ৷ আমূল ইতিমধ্যেই রাজ্যে বিপুল বিনিয়োগ করছে ৷ তারই অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের মাধ্যমে সম্ভবত তারা বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছে ৷ বর্তমানে স্পেনের জাতীয় ফুটবল দলের ভারতীয় স্পনসরও দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী এই সংস্থা ৷ ক্লাবের দীর্ঘদিনের সদস্য তথা বর্তমানে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এই যোগসূত্রটি ঘটিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে ৷
ক্লাব সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়ার কোম্পানি জুপিটার ওয়্য়াগনস ইতিমধ্যে দলগঠনে বিপুলভাবে পাশে রয়েছে ৷ গত দু'বছর ধরে পরোক্ষে কো-স্পনসরের ভূমিকা পালন করে আসছে তারা ৷ এবার আরও বিপুল উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে জুপিটার ওয়্য়াগনস ৷ তবে ইমামি লগ্নির পরিমাণ অনেকটা কমিয়ে কো-স্পনসর হিসেবে পাশে থাকছে বলে খবর ৷ এছাড়াও আরও কয়েকটি সংস্থা ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে ৷ শীর্ষকর্তা জানালেন, নিঃসন্দেহে শক্তিশালী দল হবে ৷
ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সফল কোচ হাবাসের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ৷ হাবাসের সহকারি হিসাবে আসছেন আরও এক অভিজ্ঞ কোচ কার্লোস অগাস্তিন ফনসেকা তেজেইরো ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে বলা হয়েছে, অভিজ্ঞতা-কৌশলগত দক্ষতা এবং অতীত সাফল্যের কথা বিবেচনা করেই হাবাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ একাধিক ফুটবলারকেও সই করাচ্ছে লাল-হলুদ ৷ বৃহস্পতিবার একইসঙ্গে তিন ফুটবলারকে সই করিয়ে চমক দিয়েছে তারা ৷ রক্ষণের শক্তি বাড়াতে শ্রীনিধি ডেকান থেকে তিন বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে এলেন প্রতিভাবান রাইট-ব্যাক হার্দিক ভাট ৷ মাঝমাঠের শক্তি বাড়াতে দলে যোগ দিয়েছেন মিডফিল্ডার দানিশ ফারুখ ৷
মিগুয়েল ফিগেরার বদলি হিসেবে এক বছরের চুক্তিতে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দানি রামিরেজের নামও ঘোষণা করেছে আইএসএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷ এদিকে ইস্টবেঙ্গলের নয়া গোলরক্ষক কোচ হিসেবে জুড়তে পারেন প্রাক্তন শট-স্টপার শুভাশিস রায়চৌধুরী ৷