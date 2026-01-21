এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির মাঝে ভারতীয় দলে নয়া কোচ

এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির মাঝে ভারতীয় দলে নয়া কোচ
কোস্টারিকাকে দু'বার বিশ্বকাপ খেলানো কোচ এলেন ভারতীয় দলে ৷
Published : January 21, 2026 at 2:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জানুয়ারি: দু'দশকেরও বেশি সময় বাদে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে দেশের মহিলা ফুটবল দল ৷ তুরস্কের অ্য়ান্টালিয়াতে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সুইটি দেবীরা ৷ এরইমধ্যে মঙ্গলবার দলের নয়া কোচের নাম ঘোষণা করে দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ ভারতীয় মহিলা দলের নয়া কোচ হলেন কোস্টারিকার অ্যামিলিয়া ভালেভের্ডে ৷
বছর উনচল্লিশের এই কোচ ইতিমধ্যেই অ্যান্টালিয়ায় ভারতীয় শিবিরে যোগদান করেছেন বলে জানানো হয়েছে এআইএফএফের তরফে ৷ ভালভের্ডে যোগ দিলেও ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফে রয়ে গেলেন ক্রিসপিন ছেত্রী, প্রিয়া পিভি এবং মারিয়ো আগুইয়ার ৷ উল্লেখ্য ক্রিসপিন ছেত্রীর প্রশিক্ষণেই 22 বছর বাদে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে 'ব্লু টাইগ্রেসেস' ৷
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা টুর্নামেন্টে ভারতের অভিযান শুরু হচ্ছে আগামী 4 মার্চ ৷ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচ খেলবে ভারতের মেয়েরা ৷ এছাড়া ভারতের গ্রুপে রয়েছে জাপান, চিনা তাইপেইয়ের মতো শক্তিধর দুই দেশ ৷ মেগা ইভেন্টে অভিযান শুরুর আগে তাই অ্যামিলিয়া ভালভের্ডের ভারতীয় দলে যোগদান ভীষণই প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ ৷
প্রাক্তন ফুটবলার ভালভের্ডের কোচিংয়ে আসা মাত্র 24 বছর বয়সে ৷ সর্বাধিক সময় ধরে কোস্টারিকা জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলানোর নজির রয়েছে তাঁর ঝুলিতে ৷ এর মধ্যে 2015 এবং 2023 সালে ভালভের্ডের কোচিংয়ে বিশ্বকাপও খেলেছে লাতিন আমেরিকার দেশটি ৷ 2015 মহিলা বিশ্বকাপের দ্বিতীয় কনিষ্ঠ কোচ ছিলেন ভারতীয় দলের নবনিযুক্ত প্রশিক্ষক ৷ 2017 সেন্ট্রাল আমেরিকান গেমসে ভালভের্ডের কোচিংয়ে স্বর্ণপদকও জিতেছিল কোস্টারিকা ৷ 2016 সালে কনকাকাফে সেরা মহিলা কোচ নির্বাচিত হয়েছিলেন এই কোস্টারিকান ৷ ফলত ভালভের্ডের কোচিংয়ে এশিয়া সেরার লড়াইয়ে ভালো ফলাফল প্রত্যাশা করতেই পারে দেশের মহিলা ফুটবল দল ৷
The All India Football Federation has appointed Amelia Valverde as the coach of the Indian senior women's team. 🇮🇳— Indian Football (@IndianFootball) January 20, 2026
Valverde, 39, who hails from Costa Rica 🇨🇷, has joined the Indian camp in Antalya, Türkiye, where the #BlueTigresses are preparing for the AFC Women's Asian Cup… pic.twitter.com/SJMPCu7R23
কোস্টারিকা জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকে অবশ্য 2023 সালেই অব্য়াহতি নিয়েছিলেন ভালভের্ডে ৷ এরপর মেক্সিকোর ক্লাব সিএফ মন্টেরে'র ম্য়ানেজারের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি ৷ সেখান থেকেই ভারতীয় দলের দায়িত্বে আসা তাঁর ৷ দায়িত্ব নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মেক্সিকোর ক্লাবটিকে একাধিক সাফল্য এনে দিয়েছেন ভালভের্ডে ৷
তাঁর সহকারি কোচিং স্টাফেদের নিয়েই তুরস্কে ভারতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছেন কোস্টারিকান ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় মহিলা দলের নয়া গোলরক্ষক কোচ হলেন এলি আভিলা ৷ যিনি ভালভের্ডের সঙ্গেই কোস্টারিকা জাতীয় দলের দায়িত্বে ছিলেন ৷ এর পাশাপাশি ভারতীয় দলের নয়া স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ হয়ে এলেন জোশ স্যাঞ্চেজ ৷