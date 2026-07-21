বিশ্বজয় করে দেশে ফিরলেন রদ্রি'রা, মাদ্রিদে 'লা-রোজা' বরণ 20 লক্ষ অনুরাগীর

বিশ্বজয় করে দেশে ফিরলেন রদ্রি'রা, মাদ্রিদে 'লা-রোজা' বরণ 20 লক্ষ অনুরাগীর
এদিন দেশে পা রেখে রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ এবং প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে সাক্ষাত করে বিশ্বজয়ী স্পেনের ফুটবলাররা ৷
Published : July 21, 2026 at 1:34 PM IST
মাদ্রিদ, 21 জুলাই: দেশজুড়ে উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গেই ৷ সোমবার সকালে সেই উৎসব পূর্ণতা পেল জাতীয় দল দেশের মাটিতে পা দেওয়ার পর ৷ বিশ্বকাপ জয় করে সোমবার দেশে পা রেখেছেন স্পেনের ফুটবলাররা ৷ এরপর রাজধানী মাদ্রিদের রাস্তায় তারকাদের বরণ করে নিলেন প্রায় 20 লক্ষ অনুরাগী ৷
এদিন সকালে দেশে পৌঁছনোর পর স্পেনের 26 জন ফুটবলার এবং দলের সাপোর্ট স্টাফেরা সাক্ষাত করেন রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ৷ রদ্রি-কুকুরেয়া-ইয়ামালদের সংবর্ধনা দেন রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ এবং রানি লেতিজিয়া ৷ এরপর প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে মিলিত হন ফুটবলাররা ৷ জাতীয় দলের ফুটবলশৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী স্যাঞ্চেজ বলেন, "দলের সকল কোচ এবং ফুটবলারদের ধন্যবাদ তাঁদের খেলার ধরনের জন্য, তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য এবং সর্বোপরি জয়ের জন্য ৷ আমরা সত্যিই তোমাদের খেলা ভীষণভাবে উপভোগ করেছি ৷"
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে এরপর জনসমুদ্রের মধ্যে দিয়েই হুডখোলা বাসে মাদ্রিদ শহর পরিক্রমা করে স্পেনের বিশ্বজয়ী দল ৷ যে বাসের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা ছিল, 'স্টার্স শাইন টুগেদার' ৷ যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'একইসঙ্গে উজ্জ্বল সরল তারারা' ৷ মাদ্রিদের বিখ্যাত সিবেলেস স্কোয়্যারে বিশ্বজয়ী তারকাদের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন প্রায় 12 লক্ষ অনুরাগী ৷ সেখানেই তৈরি মঞ্চে নাচে-গানে চলে দেদার সেলিব্রেশন ৷ ভিকট্রি প্যারাড শুরুর আগে তাঁর অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েঁতে বলেন, "জাতীয় দলের জন্য নিয়োজিত এহেন অনুরাগী সমৃদ্ধ একটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা নিঃসন্দেহে গর্বের ৷"
✈️🏆 The champions are home.— Spanish Football (@SpainIsFootball) July 20, 2026
Spain welcomes back its World Champions.
The celebration starts now.
⭐⭐❤️🇪🇸 pic.twitter.com/IvnbD45sUP
উল্লেখ্য, 2023 সালে মহিলা দলের পর 2026 সালে স্পেনের পুরুষ দলও বিশ্বসেরার তকমা ছিনিয়ে নিল ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে একই সময়ে পুরুষ এবং মহিলা ফুটবলে বিশ্বসেরা হওয়ার নজির গড়ল 'লা-রোজা' ৷ গতবারের চ্য়াম্পিয়ন আর্জেন্তিনাকে ফাইনালে কার্যত পর্যুদস্ত করে রবিবার দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে স্পেন ৷ ফাইনালের জয়সূচক গোলটি আসে ফেরান তোরেসের পা থেকে ৷ বিশ্বকাপের আট ম্য়াচে মাত্র একটি গোল হজম করেছে স্প্যানিশ রক্ষণ ৷ বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে সবচেয়ে কম গোল হজমের নিরিখেও নজির গড়েছে তারা ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আগামী বিশ্বকাপের (2030) অন্যতম আয়োজক স্পেন ৷ আফ্রিকার মরক্কো এবং আরেক ইউরোপিয়ান জায়ান্ট পর্তুগালের সঙ্গে যৌথভাবে শতবর্ষে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ সোমবার এই সেলিব্রেশনের মধ্যে দিয়ে যেন আগামী বিশ্বকাপ আয়োজনের আবাহনও সেরে ফেলল রাজধানী মাদ্রিদ ৷