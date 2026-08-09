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দল বাছাইয়ে স্বজনপোষণ অ্যাড-হক কমিটির ! রাজ্য সাঁতারে নির্বাচন কবে ? উত্তর অজানা

জাতীয় সাঁতারের দলবাছাইয়ের জন্য জন্য টাইম-ট্রায়ালে স্বজনপোষণের গুরুতর অভিযোগ উঠল বাসা'র অ্য়াড-হক কমিটির বিরুদ্ধে ৷

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ফাইল ছবি (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 4:16 PM IST

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কলকাতা, 9 অগস্ট: ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সাঁতার ৷ অ্যাড-হক কমিটির হাতেই আপাতত রাজ্য সাঁতার সংস্থার প্রশাসনিক ভার ৷ গতবছর 26 অক্টোবর রাজ্য সাঁতার সংস্থায় নতুন কমিটি তৈরি হয় ৷ কিন্তু ছ'মাসের সেই কমিটি ভেঙে দেয় সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (SFI) ৷ অভিযোগ, সচিব পদ নির্বাচনে ফেডারেশনের নিয়ম মানা হয়নি ৷ নির্দেশ সত্ত্বেও লঙ্ঘিত হয়েছে নিয়ম ৷

আর নিয়ম মেনে কমিটি গঠন না-হওয়ার অভিযোগের ফেডারেশন রাজ্য সাঁতার সংস্থাকে ভেঙে দিয়ে অ্যাড-হক কমিটি নিয়োগ করেছে ৷ যার মেয়াদ ছিল দু'মাস ৷ তার মধ্যে নির্বাচন করে নতুন কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল শৈবাল শাউ নেতৃত্বাধীন অ্যাড-হক কমিটিকে ৷ একইসঙ্গে সাঁতারুদের স্বার্থরক্ষার জন্য টাইম-ট্রায়াল করে তাঁদের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করার নির্দেশ ছিল ৷ নির্দেশমতো টাইম-ট্রায়াল করেছে অ্যাড-হক কমিটি ৷ কিন্তু নির্ধারিত দু'মাসের মধ্যে নির্বাচন করে রাজ্য সাঁতার সংস্থার কমিটি গড়তে পারেনি ৷ শৈবাল শাউ জানিয়েছেন, অ্যাড-হক কমিটির মেয়াদ এসএফআই আরও দু'মাস বর্ধিত করেছে ৷ কিন্তু সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ সম্বলিত চিঠি অ্যাড-হক কমিটি দেখাতে পারছে না ৷ জেলা সাঁতার সংস্থাগুলোর অভিযোগ, সময়সীমা পার হলেও অন্যায়ভাবে ক্ষমতা উপভোগ করছে কমিটি ৷ এরই মধ্যে উঠল টাইম-ট্রায়ালে স্বজনপোষণের অভিযোগ ৷

উত্তর 24 পরগনার রীতিকা চৌধুরী এবং ঐন্দ্রিলা দাসের সময় নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ৷ দু'জনেই একই জেলার সাঁতারু ৷ রীতিকা চৌধুরী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রী ৷ গতবছরও সে জাতীয় সাঁতারে অংশ নিয়েছে ৷ এবছর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সাঁতারে অংশ নেওয়ার জন্য রীতিকার পৃথকভাবে টাইম-ট্রায়ালের ব্যবস্থা হয়েছিল ৷ 50 মিটার ছাড়াও রীতিকা 100 মিটার ব্যাকস্ট্রোক এবং 200 মিটারে অংশ নিয়ে থাকে ৷ পঞ্চাশ মিটারে রীতিকা ইতিমধ্যে নির্বাচিত ৷ 100 মিটার ব্যাকস্ট্রোকে আলাদাভাবে টাইম-ট্রায়াল দিয়েছিল ৷ সেখানে তাঁর সময় হয় এক মিনিট 13 সেকেন্ড ৷ তিনজন বিচারকের সামনে রীতিকার টাইম-ট্রায়াল হয়েছিল। পরে বাকিদের একশো মিটার ব্যাকস্ট্রোকের টাইম-ট্রায়াল নেওয়া হয়। সেখানে ঐন্দ্রিলা বিশ্বাসের সময় হয় এক মিনিট 18 সেকেন্ড ৷ বাংলার সেরা দুই সাঁতারুকে জাতীয় সাঁতারে পাঠানোটাই দস্তুর। কিন্তু অ্যাড-হক কমিটি এবার শুধু প্রথম স্থানাধিকারীকে পাঠাচ্ছে ৷ এই বিষয়ে সাঁতারুদের তরফে বা জেলা সাঁতার সংস্থা প্রশ্ন তুললে শৈবাল শাউ অ্যান্ড কোং জানিয়েছে, তাঁরা যাঁদের যোগ্য মনে করছে তাঁদেরই পাঠাবে। সেই নিয়ম অনুসারে একশো মিটার ব্যাকস্ট্রোকে রীতিকার প্রতিনিধিত্ব করা উচিত ৷ কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন ঐন্দ্রিলা ৷ দু'শো মিটার ব্যাকস্ট্রোকেও ঐন্দ্রিলা যাচ্ছে ৷ রীতিকা কেবলমাত্র পঞ্চাশ মিটারের জন্য সুযোগ পেয়েছে ৷

উত্তর 24 পরগনার সাঁতার সংস্থার কর্তারা জানাচ্ছেন, রীতিকা এবং ঐন্দ্রিলা দুজনেই একই জেলার ৷ কিন্তু সময় চুরি করে অন্যায়ভাবে একজনকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যজনকে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। সময় চুরি করে বাংলা দলে সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার মধ্যে উত্তর 24 পরগনার সাঁতার সংস্থা রাজ্য সংস্থায় পুরনো স্বজনপোষণের গন্ধ পাচ্ছে ৷ তাঁদের অভিযোগ, রামানুজ মুখোপাধ্যায়ের আমলে এই স্বজনপোষণ চলত ৷ বর্তমানে অ্যাড-হক কমিটির সদস্যরাও রামানুজ মুখোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ ৷ তারা সাঁতার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না ৷ অর্থাৎ, রামানুজ মুখোপাধ্যায় এখনও বকলমে অ্যাড-হক কমিটির আড়ালে রাজ্য সাঁতার নিয়ন্ত্রণ করছেন ৷ তাছাড়া জাতীয় ফেডারেশনের শীর্ষকর্তা নানাবতীর সঙ্গে রামানুজ মুখোপাধ্যায়ের রসায়ন ভালো ৷ সেটাকে কাজে লাগিয়ে অচলাবস্থা চলছে ৷

অ্যাড-হক কমিটির অন্যতম সদস্য বিশ্বজিত ঘোষ মেনে নিচ্ছেন যে, টাইম-ট্রায়াল করে জাতীয় সাঁতারে দল পাঠালেও ক্ষতি হল রাজ্যের সাঁতারুদের ৷ কারণ, রাজ্য মিটের সার্টিফিকেট সাঁতারুদের ভবিষ্যতের জন্য জরুরি ৷ তা না-হওয়ায় নথি থাকল না ৷ নির্বাচন করে নতুন কমিটিই দ্রুত করা হবে ৷ তবে কবে হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় ৷

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