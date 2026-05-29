মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ছেন 'বিধ্বস্ত' হার্দিক, ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধান্ত

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ছেন 'বিধ্বস্ত' হার্দিক, ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধান্ত
আগামী বছর আইপিএলের আগে হার্দিক ফের ট্রেড উইন্ডোয় অন্য দলে যাবেন নাকি নিলামে অংশ নেবেন, সেটা অবশ্য এখনই স্পষ্ট নয় ৷
Published : May 29, 2026 at 5:26 PM IST
মুম্বই, 29 মে: মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হিসেবে একটা হতাশাজনক মরশুমের শেষে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তিনি ৷ ফলস্বরূপ 'পল্টন' শিবির ছাড়ছেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ 2026 আইপিএলের মাঝপথেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্য়ানেজমেন্টকে চরম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট তেমনটাই ৷
2024 মরশুমে ট্রেড উইন্ডোয় গুজরাত টাইটান্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন হার্দিক ৷ শুধু তাই নয়, পাঁচবার খেতাব এনে দেওয়া অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে সরিয়ে অধিনায়ক পদে বসেছিলেন জাতীয় দলের অলরাউন্ডার ৷ কিন্তু চলতি আইপিএলে হতশ্রী পারফরম্য়ান্স আঁচ করে মরশুম শেষ করার আগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্য়ানেজমেন্টকে হার্দিক দল ছাড়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন বলে পিটিআই'কে জানিয়েছে আইপিএলের এক বিশ্বস্ত সূত্র ৷
সেই সূত্র সংবাদসংস্থা'কে বলেছে, "হার্দিক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ৷ পাশাপাশি পিঠের চোটও কাবু করেছিল তাঁকে ৷ এমন সময় প্লে-অফের আশা শেষ হতেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে আর না-থাকার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷" উল্লেখ্য, 2024 সালে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে চরম মানসিক হেনস্তার শিকার হতে হয়েছিল জোড়া টি-20 বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্যকে ৷ অধিনায়ক হিসেবে রোহিতকে সরানোর সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ম্যানেজমেন্টের হলেও দর্শকাসন থেকে বিদ্রূপ ভেসে আসত হার্দিকের জন্য ৷ শেষমেশ চলতি আইপিএলের খারাপ পারফরম্য়ান্সের পর হার্দিকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে বলেই জানিয়েছে ওই সূত্র ৷
STORY | " mentally stressed" hardik pandya is "done with mumbai indians"— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
"mentally stressed and completely exhausted" after what has been a disastrous ipl, mumbai indians' under-fire captain hardik pandya is set to quit the franchise and had conveyed this to the team management… pic.twitter.com/uW391cri3I
তবে আগামী বছর আইপিএলের আগে হার্দিক ফের ট্রেড উইন্ডোয় অন্য দলে যাবেন নাকি নিলামে অংশ নেবেন, সেটা অবশ্য এখনই স্পষ্ট নয় ৷ তবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে যে সবরকম সম্পর্ক হার্দিক ছিন্ন করেছেন, সেটা স্পষ্ট ৷
2026 আইপিএলে 14 ম্যাচে মাত্র আট পয়েন্ট নিয়ে ন'য়ে শেষ করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ 10 ম্য়াচে 206 রান এবং মাত্র চার উইকেট নিয়ে হার্দিকের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সও আহামরি ছিল না মোটেই ৷ শেষমেশ সবকিছু আঁচ করে বড়সড় সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন বরোদা ক্রিকেটার ৷