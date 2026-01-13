শেষমেশ আইএসএল খেলতে রাজি ওড়িশা এফসি, ভেন্যু জানিয়ে দিল ইস্ট-মোহন

শেষমেশ আইএসএল খেলতে রাজি ওড়িশা এফসি, ভেন্যু জানিয়ে দিল ইস্ট-মোহন
কলকাতার তৃতীয় প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং সব ম্যাচই বাইরে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে ৷
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই জানিয়ে দিয়েছিলেন দিনক্ষণ ৷ তবে 14 ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলা আইএসএল খেলার বিষয়ে এতদিন সব দলের সম্মতি মেলেনি ৷ ফুটবল সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা ওড়িশা এফসি'কে ঘিরে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা ৷ তবে সব অনিশ্চয়তা দূর করে 2025-26 আইএসএল খেলার বিষয়ে সম্মতি দিল তাঁরা ৷ একইসঙ্গে আইএসএল খেলার বিষয়ে সোমবার ফেডারেশনকে লিখিত সম্মতি জানাল 14টি ফ্র্য়াঞ্চাইজি দল ৷
এ বিষয়ে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে এআইএফএফের এক সূত্র বলেছে, "হ্যাঁ, 14টি দলই আইএসএলে অংশগ্রহণের ব্য়াপারে লিখিত সম্মতি জানিয়েছে ৷" দেরিতে হলেও দেশের টপ-টিয়ার লিগ শুরু হতে চলায় হওয়ায় খুশি সমর্থকরা ৷ ফেডারেশনের নির্দেশমতো আইএসএলে অংশ নিতে চলা ক্লাবগুলি সোমবার তাঁদের মাঠের নাম প্রস্তাব করায় খুশিটা দ্বিগুণ হল সমর্থকদের ৷ তবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট হোম গ্রাউন্ডের নাম ঘোষণা করলেও বাংলার আরেক ক্লাব মহামেডান আইএসএলে সবগুলিই অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে চেয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷
প্রত্যাশামতোই ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান তাঁদের হোমগ্রাউন্ড হিসেবে বেছে নিয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে ৷ কলকাতার আরেক প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়াও গতবারের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার কাশী তাঁদের সকল লিগ ম্য়াচ অ্যাওয়েতেই খেলতে চায় বলে জানিয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে যা পরিস্থিতি তাতে এফসি গোয়া ও কেরালা ব্লাস্টার্স সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হোম ম্যাচ পেতে চলেছে ৷ চেন্নাইয়িন এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসি তাঁদের হোমগ্রাউন্ডে ম্যাচ খেলতে চাইলেও তাঁদের স্টেডিয়াম সংস্কারের প্রয়োজন ৷ প্রসঙ্গত, ইন্টার কাশী আই লিগ অভিযানও কল্যাণী স্টেডিয়াম থেকেই করেছিল ৷ এখন দেখার দলগুলোর প্রস্তাবমতো কীভাবে ভেন্যু চূড়ান্ত করা হয় ৷ যা মঙ্গলবারের বৈঠকে চূড়ান্ত হতে পারে ৷
“All 14 clubs have confirmed. We will have a meet with clubs on Tuesday and decide on the governing board and council. Once the council is formed, we will release RFQ for league. We will also have discussions about the venues.”— Marcus Mergulhao (@MarcusMergulhao) January 12, 2026
-- AIFF deputy secretary general M Satyanarayan https://t.co/2wIWAmb9Ev
14 ফেব্রুয়ারি আইএসএল শুরুর দিন ঘোষণা হলেও শেষ কবে হবে বা কতদিন হবে, সেটা জানানো হয়নি এখনও ৷ সুইশ মডেলে 91টি ম্যাচ হওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷ অন্যদিকে এবারের আইএসএল সম্ভবত দূরদর্শনে দেখানো হবে ৷ পাশাপাশি কর্পোরেট স্পনসর থেকে শুরু করে বাজেটের মতো একাধিক বিষয় নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ৷ প্রায় সব দলই ইতিমধ্যে ফুটবলারদের বেতন ও দলের বাজেট কাটছাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ দেরিতে লিগ শুরু হওয়ায় প্রতিটা দল আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই ভার ফুটবলারদের উপরেই চাপাচ্ছে তাঁরা। যদিও কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান এখনও সেই পথে হাঁটেনি ৷