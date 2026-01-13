ETV Bharat / sports

শেষমেশ আইএসএল খেলতে রাজি ওড়িশা এফসি, ভেন্যু জানিয়ে দিল ইস্ট-মোহন

কলকাতার তৃতীয় প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং সব ম্যাচই বাইরে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে ৷

ISL 2026
ফাইল ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 13 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই জানিয়ে দিয়েছিলেন দিনক্ষণ ৷ তবে 14 ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলা আইএসএল খেলার বিষয়ে এতদিন সব দলের সম্মতি মেলেনি ৷ ফুটবল সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা ওড়িশা এফসি'কে ঘিরে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা ৷ তবে সব অনিশ্চয়তা দূর করে 2025-26 আইএসএল খেলার বিষয়ে সম্মতি দিল তাঁরা ৷ একইসঙ্গে আইএসএল খেলার বিষয়ে সোমবার ফেডারেশনকে লিখিত সম্মতি জানাল 14টি ফ্র্য়াঞ্চাইজি দল ৷

এ বিষয়ে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে এআইএফএফের এক সূত্র বলেছে, "হ্যাঁ, 14টি দলই আইএসএলে অংশগ্রহণের ব্য়াপারে লিখিত সম্মতি জানিয়েছে ৷" দেরিতে হলেও দেশের টপ-টিয়ার লিগ শুরু হতে চলায় হওয়ায় খুশি সমর্থকরা ৷ ফেডারেশনের নির্দেশমতো আইএসএলে অংশ নিতে চলা ক্লাবগুলি সোমবার তাঁদের মাঠের নাম প্রস্তাব করায় খুশিটা দ্বিগুণ হল সমর্থকদের ৷ তবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট হোম গ্রাউন্ডের নাম ঘোষণা করলেও বাংলার আরেক ক্লাব মহামেডান আইএসএলে সবগুলিই অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে চেয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷

প্রত্যাশামতোই ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান তাঁদের হোমগ্রাউন্ড হিসেবে বেছে নিয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে ৷ কলকাতার আরেক প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়াও গতবারের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার কাশী তাঁদের সকল লিগ ম্য়াচ অ্যাওয়েতেই খেলতে চায় বলে জানিয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে যা পরিস্থিতি তাতে এফসি গোয়া ও কেরালা ব্লাস্টার্স সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হোম ম্যাচ পেতে চলেছে ৷ চেন্নাইয়িন এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসি তাঁদের হোমগ্রাউন্ডে ম্যাচ খেলতে চাইলেও তাঁদের স্টেডিয়াম সংস্কারের প্রয়োজন ৷ প্রসঙ্গত, ইন্টার কাশী আই লিগ অভিযানও কল্যাণী স্টেডিয়াম থেকেই করেছিল ৷ এখন দেখার দলগুলোর প্রস্তাবমতো কীভাবে ভেন্যু চূড়ান্ত করা হয় ৷ যা মঙ্গলবারের বৈঠকে চূড়ান্ত হতে পারে ৷

14 ফেব্রুয়ারি আইএসএল শুরুর দিন ঘোষণা হলেও শেষ কবে হবে বা কতদিন হবে, সেটা জানানো হয়নি এখনও ৷ সুইশ মডেলে 91টি ম্যাচ হওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷ অন্যদিকে এবারের আইএসএল সম্ভবত দূরদর্শনে দেখানো হবে ৷ পাশাপাশি কর্পোরেট স্পনসর থেকে শুরু করে বাজেটের মতো একাধিক বিষয় নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ৷ প্রায় সব দলই ইতিমধ্যে ফুটবলারদের বেতন ও দলের বাজেট কাটছাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ দেরিতে লিগ শুরু হওয়ায় প্রতিটা দল আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই ভার ফুটবলারদের উপরেই চাপাচ্ছে তাঁরা। যদিও কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান এখনও সেই পথে হাঁটেনি ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

ALL 14 CLUBS CONFIRM PARTICIPATION
AIFF
EAST BENGAL
MOHUN BAGAN
ISL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.