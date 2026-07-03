বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতেই অবসর ঘোষণা তারকা ফুটবলারের

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতেই অবসর ঘোষণা তারকা ফুটবলারের
সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে রাউন্ড অব-32 থেকে বিদায় নিল আলজিরিয়া ৷ তারপরই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানলেন মাহরেজ ৷
Published : July 3, 2026 at 3:21 PM IST
ভ্যাঙ্কুভার, 3 জুলাই: আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন রিয়াদ মাহরেজ ৷ শুক্রবার সুইজারল্য়ান্ডের কাছে হেরে আলজিরিয়া বিশ্বকাপ বিদায় নেওয়ার পরই আলজিরিয়া জার্সিকে বিদায় জানানোর কথা ঘোষণা করেন দেশের অধিনায়ক ৷
দুই অর্ধে এদিন যথাক্রমে ব্রিল এম্বোলো ও ডান এন্ডোয়ে'র গোলে আলজিরিয়া'কে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছে যায় সুইজারল্যান্ড ৷ 12 বছর পর ফুটবলের মহামঞ্চে নকআউটে পৌঁছলেও আলজিরিয়ার সেই যাত্রা দীর্ঘ হয়নি ৷ আর বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর মাঠেই অবসর ঘোষণা করেন আল-আহলি ফুটবলার ৷
জাতীয় দলের হয়ে 119 ম্যাচ খেলা মাহরেজ দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলস্কোরারও বটে ৷ আলজারিয়ার জার্সিতে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 40 গোল এবং 45টি অ্যাসিস্ট ৷ অবসর ঘোষণায় অতীতে লেস্টার সিটি, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি'র মতো ইংল্য়ান্ডের ক্লাবে খেলা তারকা উইঙ্গার বলেন, "জাতীয় দলের হয়ে এটাই আমার শেষ ম্য়াচ ছিল ৷ আমাদের নাগালের মধ্যেই ছিল ম্যাচটা ৷ নিজেদের ভুলেই জোড়া গোল হজম করতে হয়েছে ৷ এই পর্যায়ে এসে এরকম ভুল করলে তার ফল ভুগতেই হবে ৷"
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Riyad Mahrez announces his 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 from international football 😢🇩🇿— 433 (@433) July 3, 2026
" this was my final match for the national team," he told bein sports after algeria's elimination.
🏟️ 119 games
⚽ 40 goals
🅰️ 45 assists
🏆 afcon 2019
🥇 2016 african… pic.twitter.com/O5XZNMpDlK
শেষটা সুখের না-হলেও আলজিরিয়ার অন্যতম সফল ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন মাহরেজ ৷ 2019 সালে আলজিরিয়ার আফ্রিকা নেশনস কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই উইঙ্গারের ৷ এছাড়া আন্তর্জাতিক একাধিক প্রতিযোগিতায় আলজিরিয়ার সাফল্যের শরিক ছিলেন মাহরেজ ৷ 2016 সালে আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলারও হয়েছেন তিনি ৷
আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে যবনিকা টানার পর মাহরেজ ক্লাব ফুটবল কি চালিয়ে যাবেন ? জবাব এখনও স্পষ্ট নয় ৷ সৌদি প্রো-লিগের ক্লাব আল-আহলি'র সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আগামী বছর পর্যন্ত থাকলেও তাঁর ক্লাব ছাড়ার জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ এখন দেখার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের পর মাহরেজের ক্লাব ফুটবলের ভবিষ্যৎ কোন দিকে বাঁক নেয় ৷