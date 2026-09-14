যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের নয়া তারা জেরেভ, বছরের দ্বিতীয় মেজর জিতলেন জার্মান তারকা

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের নয়া তারা জেরেভ, বছরের দ্বিতীয় মেজর জিতলেন জার্মান তারকা
চলতি বছরেই কেরিয়ারের জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্য়াম এল জেরেভের ঘরে ৷ এর আগে ফরাসি ওপেনে শিরোপা জিতেছিলেন জার্মান তারকা ৷
Published : September 14, 2026 at 1:39 PM IST
নিউইয়র্ক, 14 সেপ্টেম্বর: ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জ্যানিক সিনার প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ৷ গতবারের আরেক ফাইনালিস্ট কার্লোস আলকারাজ ছিটকে গিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ ফলত তাঁর সামনে খেতাব জয়ের রাস্তাটা অনেক চওড়া হয়ে গিয়েছিল ৷ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতলেন আলেকজান্ডার জেরেভ ৷ ঘরের ছেলে বেন শেলটন'কে হারিয়ে কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম ঘরে তুললেন জার্মান তারকা ৷ প্রথমটি এসেছিল চলতি বছর ফরাসি ওপেনে ৷
একটি সেটে হোঁচট খেতে হলেও মোটের উপর সহজেই ফাইনালে শেলটন হার্ডল পেরোলেন জেরেভ ৷ আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে হাইভোল্টেজ ফাইনাল বিশ্বের দু'নম্বর জিতলেন 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 ব্যবধানে ৷ খেতাবি লড়াইয়ে শেলটন'কে হারাতে জেরেভ সময় নিলেন তিন ঘণ্টা 33 মিনিট ৷
অন্যদিকে প্রথম কোনও মেজরের ফাইনালে পৌঁছনো শেলটনের সামনে ছিল ইতিহাস গড়ার হাতছানি ৷ 2003 সালে অ্যান্ডি রডিকের পর প্রথম আমেরিকান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেতাবের হাতছানি থাকলেও পারলেন না শেলটন ৷ প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হল তাঁর ৷ খেতাব জিতে জেরেভ বলেন, "আমার মনে হয় ঈশ্বর উপর থেকে দেখেছেন যে কতোটা পরিশ্রম আমি করেছি ৷ কতোটা যন্ত্রণা আমি পার করেছি ৷ 2026 সাল বোধহয় আমাকে সবকিছুর পুরস্কার দিয়ে গেল ৷"
2020 থেকে 2023 পর্যন্ত তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে পৌঁছলেও খেতাব অধরা রয়ে গিয়েছিল জেরেভের ৷ শেষমেশ চলতি বছর রোলা গারোঁয় ইতালির ফ্ল্যাভিও কোবোলি'কে ফাইনালে হারিয়ে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বাদ পেয়েছিলেন এই জার্মান ৷ এরপর বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামেও খেতাব জিতে স্বাভাবিকভাবেই ক্লাউড নাইনে জেরেভ ৷
Aaaand that’s a wrap on Grand Slam tennis for 2026 🎬 pic.twitter.com/tjCnqbBxr5— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
পয়লা গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে অংশ নেওয়া শেলটনের প্রাথমিক জড়তাকে কাজে লাগিয়ে প্রথম সেট এদিন সহজেই জিতে নেন জেরেভ ৷ তাঁর পক্ষে ফলাফল 6-3 ৷ দ্বিতীয় সেটে জনসমর্থন কাজে লাগিয়ে শেলটন দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন ৷ সেট গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানে অবশ্য 7-2 ব্যবধানে জিতে খেতাবের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যান শীর্ষ বাছাই জেরেভ ৷ তবে দু'সেটে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না বছর তেইশের শেলটন ৷
The moment he waited for 🏆 pic.twitter.com/XlfP399Fdr— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
তুল্যমূল্য লড়াইয়ে তৃতীয় সেট 7-5 ব্যবধানে জিতে নেন ঘরের ছেলে ৷ ম্য়াচে একটিই বারের জন্য তৃতীয় সেটে জেরেভের সার্ভিস ব্রেক করেন তিনি ৷ তবে হোঁচট থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ সেটে নিজেকে শুধরে নেন জেরেভ ৷ শেলটন'কে ম্য়াচে ফেরার আর সুযোগ না-দিয়ে 6-2 ব্যবধানে চতুর্থ সেট এবং সেইসঙ্গে খেতাব জিতে নেন তিনি ৷
Some words age beautifully. pic.twitter.com/mpH1Kim7vI— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
2020 সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে প্রথম দু'সেট জিতে এগিয়ে গিয়েও চ্য়াম্পিয়ন হতে পারেননি জেরেভ ৷ টানা তিন সেট জিতে রুদ্ধশ্বাস খেতাব জিতে নিয়েছিলেন অস্ট্রিয়ার ডমিনিক থিয়েম ৷ অর্থাৎ, ছ'বছর বাদে এসে অধরা সেই মাধুরী ধরা দিল জেরেভ'কে ৷