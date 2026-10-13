মসনদ হারালেন সিনার, নজির গড়ে কেরিয়ারে প্রথমবার পয়লা নম্বরে জেরেভ

মসনদ হারালেন সিনার, নজির গড়ে কেরিয়ারে প্রথমবার পয়লা নম্বরে জেরেভ
সবচেয়ে বেশি বয়সি প্লেয়ার হিসেবে এটিপি ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর হিসেবে মরশুম শেষ করতে চলেছেন জেরেভ ৷
Published : October 13, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 অক্টোবর: চলতি বছর জুনে ফরাসি ওপেন জয়ের পর ঐতিহাসিক কীর্তি গড়েছিলেন জ্যানিক সিনার ৷ দেশের প্রথম টেনিস প্লেয়ার ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষে পৌঁছেছিলেন ইতালিয়ান তারকা ৷ কিন্তু শীর্ষে সিনারের মেয়াদ ফুরলো চার মাসের মাথায় ৷ তাঁকে সরিয়ে পুরুষদের টেনিস নতুন পয়লা নম্বর হলেন আলেকজান্ডার জেরেভ ৷
কেরিয়ারে প্রথমবার ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষে পৌঁছে বেশ কিছু নজিরে নাম লেখালেন চলতি বছর জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকা ৷ কিংবদন্তি বরিস বেকারের 35 বছর পর কোনও জার্মান প্লেয়ার হিসেবে পয়লা নম্বরে বসলেন জেরেভ ৷ শেষবার 1991 সালে জার্মান প্লেয়ার হিসেবে পুরুষদের টেনিসে একনম্বর হয়েছিলেন বরিস বেকার ৷ সোমবার চলতি সাংহাই মাস্টার্সের তৃতীয় রাউন্ড থেকে কার্লোস আলকারাজ বিদায় নিতেই সিনারকে সরিয়ে পয়লা নম্বর হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায় 29 বছরের জেরেভের ৷
চলতি বছর ফরাসি ওপেনে কেরিয়ারের প্রথম মেজর জয়ের পর গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শিরোপা জিতেছেন জেরেভ ৷ ফলত কেরিয়ারে প্রথমবার শীর্ষস্থানে পৌঁছনোর দৌড়ে ভালোমতোই এগিয়ে ছিলেন তিনি ৷ শেষমেশ কার্লোস আলকারাজ জার্মানির জিজৌ বার্গসের কাছে সোমবার সাংহাই মাস্টার্সে হারতেই লক্ষ্যপূরণে পৌঁছে যান জেরেভ ৷ আর এই লক্ষ্যপূরণের পথে কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসিকে টপকে গেলেন তিনি ৷
সবচেয়ে বেশি বয়সি প্লেয়ার হিসেবে এটিপি ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর হিসেবে মরশুম শেষ করতে চলেছেন জেরেভ ৷ 29 বছর 217 দিন বয়সে কেরিয়ারে প্রথমবার এই কীর্তি ছুঁয়ে বছর শেষ করছেন জার্মান তারকা ৷ আর মার্কিন কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি 1999 সালে ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর হয়ে বছর শেষ করেছিলেন 29 বছর 214 দিন বয়সে ৷ তাছাড়া সবচেয়ে বেশি বয়সে কেরিয়ারে প্রথমবার ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান ছোঁয়ার নিরিখে দ্বিতীয়স্থানে থাকবেন জেরেভ ৷ সবচেয়ে বেশি বয়সে কেরিয়ারে প্রথমবার পয়লা নম্বর হওয়ার নজির রয়েছে জন নিউকম্বের কাছে ৷ 1974 সালে 30 বছর 111 দিন বয়সে প্রথমবার ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষ পৌঁছেছিলেন সাতটি মেজর জয়ী অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেনিস তারকা ৷
Sascha’s year 👑 @AlexZverev clinches ATP Year-End No. 1 presented by PIF honours, the first German to do so 🇩🇪 https://t.co/9Vhzyywvzu— ATP Tour (@atptour) October 12, 2026
চলতি সাংহাই মাস্টার্সে ইতিমধ্যেই প্রথম দু'টি ম্য়াচ জিতেছেন জেরেভ ৷ পরবর্তীতে আর কোনও ম্য়াচ না-জিতলেও চলতি বছরটা ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষে থেকেই শেষ করবেন জার্মান তারকা ৷ পরবর্তীতে প্যারিসে এটিপি মাস্টার্স 1000 এবং তুরিনে এটিপি ট্যুর ফাইনালসে অংশ নেবেন তিনি ৷ পয়লা নম্বর স্থানটা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা না-থাকলেও জেরেভ চাইবেন বেশি ম্যাচ জিতে প্রয়োজনীয় বেশি সংখ্যক রেটিং পয়েন্ট কুড়িয়ে নেওয়ার ৷