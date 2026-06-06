মেন্সিক'কে রুখে দ্বিতীয়বার রোলাঁ গারো ফাইনালে জেরেভ, খেতাবি লড়াইয়ে সামনে কোবোল্লি

মেন্সিক'কে রুখে দ্বিতীয়বার রোলাঁ গারো ফাইনালে জেরেভ, খেতাবি লড়াইয়ে সামনে কোবোল্লি
এযাবৎ তিন-তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছলেও কোনও মেজর ধরা দেয়নি জেরেভ'কে ৷ অর্থাৎ, 2026 রোলাঁ গারোয় প্রথম মেজয় জয়ের অপেক্ষায় জার্মান তারকা ৷
Published : June 6, 2026 at 10:23 AM IST
প্যারিস, 6 জুন: জ্যানিক সিনার, নোভাক জকোভিচ'দের বিদায়ের সঙ্গেই ফরাসি ওপেন জয়ের পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর ৷ কিন্তু বছর কুড়ির জাকুব মেন্সিক চলতি রোলাঁ গারোয় যে ছন্দে বিরাজ করছিলেন, তাতে সেমিফাইনালের লড়াইটা খুব একটা সহজ ছিল না ৷ তবে শেষ চারে চেক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিরোধ রুখে চতুর্থবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছলেন আলেকজান্ডার জেরেভ ৷ ফরাসি ওপেনে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার খেতাবি লড়াইয়ে নামবেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই জেরেভ ৷
এর আগে 2024 সালে কার্লোস আলকারাজের কাছে হেরে ফরাসি ওপেনে খেতাব অধরা রয়ে গিয়েছিল জেরেভের ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনবার মেজর ফাইনাল খেললেও একটিও নিজের নামে করতে পারেননি জার্মান তারকা ৷ অর্থাৎ, চলতি ফরাসি ওপেনে ফের প্রথম মেজর জয়ের হাতছানি জেরেভের সামনে ৷ অন্যদিকে 2006 সালে রাফায়েল নাদালের পর ফরাসি ওপেনের কনিষ্ঠ ফাইনালিস্ট হওয়ার সুযোগ ছিল জাকুব মেন্সিকের সামনে ৷ কিন্তু শেষ চারে থেমে গেল আন্দ্রে রুবলেভ, জোয়াও ফন্সেকা'কে হারানো চেক প্রতিযোগীর লড়াই ৷
চার সেটের লড়াইয়ে জেরেভ জিতলেন 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 ব্যবধানে ৷ সময় নিলেন তিন ঘণ্টা এক মিনিট ৷ শুরুটা নড়বড় করলেও প্রথম সেটে এদিন জোরালো প্রত্যাবর্তন করেন মেন্সিক ৷ অষ্টম গেমে গিয়ে জেরেভের প্রথম সার্ভিস ব্রেক করেন চেক প্রজাতন্ত্রের প্লেয়ার ৷ প্রথম সেটে একসময় সমতাও ফিরিয়ে (5-5) আনেন তিনি ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ 7-5 ব্যবধানে প্রথম সেট নিজের নামে করে নেন জেরেভ ৷
ZVEREV BACK IN THE ROLAND-GARROS FINAL 💥#RolandGarros pic.twitter.com/q9Klsi0RDe— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026
নেট-প্লে এবং আগ্রাসী টেনিসকে হাতিয়ার করে কোয়ার্টারে ফন্সেকা'কে হারিয়েছিলেন মেন্সিক ৷ এদিন তাঁর খেলায় সেই আগ্রাসনটাই উধাও ৷ 6-2 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেটে তাঁকে সহজেই হারান জেরেভ ৷ তৃতীয় সেটের আগে মেডিক্য়াল টাইম-আউট নিয়ে অবশ্য ম্য়াচে ফেরেন মেন্সিক ৷ ড্রপ শট এবং শটে বৈচিত্র্য এনে তৃতীয় সেট নিজের নামে করে নেন জেরেভের প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ কিন্তু মেন্সিকের প্রত্যাবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ৷
Flavio Cobolli. Alexander Zverev.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026
A first Grand Slam title on the line.#RolandGarros pic.twitter.com/STkulD0OBu
চতুর্থ সেটে ফের সহজ জয় চতুর্থবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছে দেয় জেরেভ'কে ৷ চতুর্থ সেট 6-3 ব্যবধানে জিতে নেন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই ৷ ফাইনালে ইতালির দশম বাছাই ফ্লাভিও কোবোল্লি'র মুখোমুখি হবেন তিনি ৷ যিনি শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্বদেশি মাত্তেও আর্নাল্দি'র বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়েছেন ৷